Regjeringens skam

Publisert: 11.03.18 21:03

Å ta høyrepopulismen inn i varmen er avgjørende for Erna Solbergs regjeringsprosjekt. Derfor tar ikke Høyre avstand fra Listhaugs skammelige terror-utspill.

AUDUN LYSBAKKEN, leder i SV

Justisministeren vet at det finnes et ulmende hat mot Arbeiderpartiet hos enkelte i det norske samfunnet. Justisministeren vet at dette hatet inspirerte et terrorangrep, mot Arbeiderpartiets ungdom. Hva gjør justisministeren, vår øverste ansvarlige for lov og orden? Hun puster til hatets glør ved å dele et bilde av maskerte terrorister med teksten «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet»:

Sylvi Listhaugs bilde på Facebook 9.mars markerte passeringen av en grense. Propagandaen som ble spredd av landets justisminister på fredag er umulig å skille fra den hatefulle, konspirasjonsparanoide strømmen av løgn fra ytre høyres nettkrigere.

Høyres forsvar av Listhaug markerer også et vendepunkt. Høyres partiledelseer ikke lenger i stand til å trekke grenser for hva som er anstendig og ansvarlig opptreden, i stedet legitimerer også Høyre-toppene Erna Solberg og Jan Tore Sanner en stadig mer opphisset og splittende form for politikk.

Det senker seg gradvis et mørke over de vestlige demokratiene. Høyrepopulismen blir mer og mer radikal, og det går fort. Jo mer andre partier forlater sentrum og kopierer ytre høyres politikk og retorikk, desto lenger går høyrepopulistene.

For de økonomiske elitene og høyresiden er det mange fordeler med denne utviklingen. Kulturkrigen, hvor religion, kultur og innvandring gjøres til den dominerende konflikten i samfunnet, avleder oppmerksomheten fra de virkelige krisene. Disse krisene, som den raskt økende ulikheten i makt og rikdom, og en eskalerende klimakatastrofe, står høyresiden helt uten svar på. Da er det lettere å krangle om kultur og innvandring.

Listhaugs utspill er en skam for regjeringen. Det er farlig å spre ideer om at noen partier legger veien åpen for terror, eller svikter landet. Slikt legger til rette for mer hat. Jan Tore Sanner tar Listhaug i forsvar med argumentet «Det må være mulig å diskutere … hvilke verktøy vi har for å stoppe terrorister, uten at Jonas Gahr Støre skal bruke 22. juli som argument.»

Sanner unnskyldte en tidligere, sterkere formulering. Men denne mildere versjonen er egentlig like ille. Den skylder på Jonas Gahr Støre for at Sylvi Listhaug går over streken. Sanners forsvar for Listhaug illustrerer hvor dypt Høyre har sunket i sin tilpasning til ytre høyre.

Og statsministeren selv? Denne gangen har hun ikke en gang hentet fram sin mest knallharde reaksjon, «jeg ville ikke uttrykt meg slik».

Det er på tide å slutte med å etterlyse reaksjoner fra Erna Solberg, slik VG gjorde på lederplass i går. De kommer ikke. De kommer ikke fordi det å ta høyrepopulismen inn i varmen er en helt sentral del av Erna Solbergs politiske prosjekt. Listhaugs utspill er ikke en ulykke som rammer en motvillig Solberg, men en nødvendig del av den politiske alliansen hun har bygget. Det må være et stort tankekors også for de på borgerlig side som har kritisert Listhaug i helgen. Det er bra at Trine Skei Grande og Abid Raja sier fra. Men selv om de protesterer for all verden er de med på ferden.

Sylvi Listhaug snakker ikke på tross av regjeringen, men på vegne av regjeringen.