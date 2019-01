SVARER MARK: Inger Lise Blyverket. Foto: John Trygve Tollefsen.

Forbrukerrådet svarer Facebook-sjefen: – Dear Mark!

MENINGER 2019-01-25T13:27:06Z

Nei, det er ikke slik at vi ønsker å bytte bort personvernet vårt mot målrettet reklame.

debatt

Publisert: 25.01.19 14:27

INGER LISE BLYVERKET, Forbrukerdirektør.

Facebook -sjef Mark Zuckerberg ønsker å avmystifisere selskapets forretningsmodell i et innlegg i VG. Dessverre understreker Zuckerberg bare Facebooks manglende vilje til å ta sine brukere på alvor.

For bak et skalkeskjul av å «tjene alle mennesker», unnlates det å nevne hvordan samtykket er innhentet, hvordan informasjon om oss blir brukt til å styre våre valg – og i ytterste konsekvens hvordan det kan true demokratiet.

I forbindelse med innføringen av den nye personlovgivningen så Forbrukerrådet på hvordan Facebook manipulerer oss til å dele mest mulig om oss selv gjennom utspekulert design, forvirrende løsninger og «alt eller ingenting-valg».

For de fleste av oss takker ja til det Facebook spør om. Vi kan rett og slett ikke lese alle vilkår, omgå alle triksene som gjøres for å lure opplysninger ut av oss eller forstå omfanget av hva som foregår på baksiden av tjenestene.

Det siste tiåret har vært en fest for selskaper som har satset på persondata-økonomien. De har trålet våre bevegelser på nettet og i virkeligheten etter verdifull informasjon. De har laget algoritmer som tolker disse opplysningene for å forutse våre preferanser og påvirke våre handlinger.

Selv om tjenestene de leverer er «gratis», som Zuckerberg understreker, betaler vi rikelig. Vi gir fra oss data som kan benyttes til å målrette reklame, til å manipulere eller diskriminere oss. Når noen vet veldig mye om deg, mer enn du kanskje vet selv, blir det enkelt å målrette et budskap.

Sammen med forbrukerorganisasjoner i EU og USA jobber Forbrukerrådet for styrkede rettigheter til forbrukerne på tvers av landegrenser og på tvers av Atlanterhavet. I EU, hvor vi har fått et forbedret regelverk, er utfordringen å håndheve dette effektivt.

Det er bra at regjeringen i Granavolden-plattformen anerkjenner statens ansvar i at «personvernet er grunnlovsfestet, at enhver har rett til privatliv», og at en personvernkommisjon også skal på plass.

Under den nye personvernlovgivningen har vi forbrukere fått sterkere rettigheter. For at disse rettighetene skal bety noe, er det særlig viktig at globale giganter som Facebook følger loven i både bokstav og intensjon. Dersom Mark Zuckerberg og hans kollegaer virkelig ønsker vårt beste, er det selvsagt at de må slutte å sette våre rettigheter til side i sitt jag etter økt innflytelse og profitt.