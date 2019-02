BORGERLIG BROKK: Elendig for Høyre og småpartiene under sperregrensen på VGs nye meningsmåling utført av Respons Analyse. Foto: Tore Kristiansen

«Jeg ville ikke brukt den meningsmålingen»

Erna Solbergs Høyre og resten av regjeringen er ikke helt overraskende i trøbbel.

Erna Solberg fikk endelig sin borgerlige flertallsregjering nå i januar. Men det har kostet.

For å få til kompromissene mellom de fire partiene, har Erna måttet viske bort Høyre. Statsministeren fronter nå et slags minste felles multiplum av de tre andre partiene i regjering. Hva Høyre og hun selv står for, er det etterlysning med høy dusør på.

Det tydeligste i den solbergske regjering er egentlig alt de er imot, men likevel er for.

Trine Skei Grande (V) lover å ta opp kampen mot sin egen regjerings abortpolitikk. Jon Georg Dale (Frp) forsvarer bompengene partiet er imot. Olaug Bollestad (KrF) skal legge ned pelsdyrnæringen, som hun er for å beholde.

Og Erna Solberg selv, hun påstår det er hun som har kommet på å knuse oljepengesparegrisen. Dette for å hindre at terroristen vinner, sa hun, før hun kom på at hun ikke burde brukt akkurat den formuleringen. Oljepengene vil hun likevel bruke, «under streken», som trylletrikset heter.

Det er egentlig Frps triks. For samme hva man kaller dette, er det ikke Høyre-politikk.

Det er trygt å anta at Høyre-velgere gjerne vil ha en del Høyre-politikk. Men Erna har ikke bare abdisert i økonomisk politikk. Også i verdispørsmål er det nye koster, fra KrF.

For Erna skal endre abortloven, som hun kom til Stortinget i 2017 og sa hun ikke ville endre.

Nå derimot er hun klar for oppdraget, som en eller annen vikar innleid fra Addeco. Men folk flest henger ikke med. 56 prosent ønsker ifølge VGs måling ikke å endre abortloven for å forby tvillingabort.

Man kan lett se for seg mange av de kvinnelige lillavelgerne, særlig, snu seg vekk fra Høyre. På målingen får den sittende regjeringen totalt bare 69 mandater. Opposisjonen tar en rett venstre, anført av et sterkt Sp.

Men dette er et skjørt flertall. Venstre og KrF er begge under sperregrensen på VGs måling. På TV2s nye måling er KrF over sperregrensen. Det er lite som skal til før dette blir jevnt.

Både Erna og Jonas Gahr Støre bærer på sprikende staur og sliter med å lansere sine egne politiske prosjekter. I mellomtiden får parti som får plass i en settekasse utforme regjeringspolitikk. Det er ikke så rart det ikke er populært. For den politikken er nesten ingen for.