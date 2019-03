Foto: Tegning: Roar Hagen

Debatt

Franske Lorelou: –Nordmenn kan faktisk la seg irritere, og her er oppskriften!

Er det mulig å irritere nordmenn? Ja, visst!

05.03.19







LORELOU DESJARDINS, fransk forfatter, jurist og blogger, bosatt i Norge

Først trodde jeg at det langt i fra var umulig å irritere en nordmann. Som fransk ser jeg alltid etter tegn for å se irritasjon. En stemme som blir sterkere, åpenbar aggressivitet, glass som knuses på gulvet, slåssing, gråting, og slike ting.

Det tok sju år før jeg skjønte at det ikke er sånn at nordmenn aldri er irriterte. Det er bare at de viser det på en helt annen, og mer subtil måte. Men de blir irriterte, uten tvil. Og her er en liste med ting som irriterer de fleste nordmenn og -kvinner!

Lorelou Desjardins Foto: Anna Julia Granberg – Blunderbuss

Viktig informasjon å huske:

At noen banner og kaller deg «hæstkuk» er ikke nødvendigvis tegn på irritasjon. Det kan også bety «hei».

Forskjellen mellom å bli irritert, såret, krenket, skamfull og fornærmet kan være veldig vanskelig å se på en nordmanns ansiktsuttrykk. For nå blander vi litt av hvert.

Nordmenn kan forvirre deg med uttrykk som høres positive eller nøytrale ut, som «ja, vel» eller «sier du det», men være irriterte likevel.

Om en nordmann ser opp mot taket er det en 99 prosent sjanse at vedkommende er irritert, spesielt hvis det er en person over 60 som heter Grete.

Om en nordmann sier «nei, da» til spørsmålet «men er det forstyrrende/er du uenig osv.» betyr ikke at personen har det greit. Et «nei, da» i riktig tonefall kan vise mye irritasjon.

Det er mye mer å si her om hvordan nordmenn viser irritasjon, men da blir det veldig avansert lesning av følelser av ansikt- og kroppsspråk som krever enten 12 år med fast oppholdstillatelse i Norge eller en doktorgrad i psykologi.

Disse tingene kan irritere en nordmann:

1. Si at Norge er et fint land, men dessverre ikke så fint som Sverige. Tenk på alt de har i Sverige: kultur, fin arkitektur, smarte folk, rik historie. Og alt de har oppnådd: en sterk industri, varm mat på kantinene. Er ikke Sverige bedre på ALT, da?

2. Si stygge ting om kongen og kongefamilien. Man kunne tulle om den nå avdøde mannen til den danske dronningen – som forresten var fransk. Men kong Harald er ikke noen man kan si slemme ting om. Spesielt ikke siden han er ganske gammel og snakker pent om homofile, og rørte alle med sin gråt etter Utøya.

3. Prøv å endre abortloven. Da krenker du en del nordmenn, mens andre blir veldig glade (de som blir glade er vanligvis menn fra Sørlandet og de som blir irritert er resten av befolkningen).

4. Le og juble når en svensker vinner på langrenn over en nordmann. YES, endelig! Da kan du også si at det er bra at langrenn finnes i OL, ellers hadde nordmenn ikke vunnet noen ting som helst i OL.

5. Spør en nordmann med dialekt «Oi, hvor i Sverige kommer du fra, da?» Har gjort denne tabben før, vedkommende var ikke fornøyd (han kom fra Stavanger).

6. Bli forsinket til et møte. Irritasjonsnivået kan stige om du kommer sent uten å ha gitt beskjed, og komme inn med bråkete sko eller utstyr som forstyrrer hele rommet enda mer enn forsinkelsen.

7. I en samtale med naboer, blir kritisk mot ditt eget barn, og fortell hvordan barnet ditt er litt dum og veldig irriterende. Dette er ikke ulovlig – i motsetning til å slå barn – men så upassende kulturelt at folk blir enten irriterte eller sjokkerte.

8. Si til en nordmann som er nedlatende at han/hun er nedlatende.

9. På en fest med nordmenn, drikk fra noens øl- eller vinflaske. Gjerne i begynnelsen av festen før vedkommende har sluttet å huske hvor mange øl han/hun har igjen.

10. På en middag med nordmenn, ta mat fra andres tallerken. «Oooi, de gulrøttene så nydelige ut.» Jeg vet at det er vanskelig for dere å tro, men i mange andre kulturer er dette bare koselig og ikke irriterende eller uhøflig i det hele tatt.

11. Snakk veldig høyt på bussen eller T-banen. Dette er faktisk ikke irriterende i andre kulturer, bare normen. Men kan det skje at nordmenn går til neste vogn bare for å unngå å bli enda mer irritert og forstyrret av deg.

12. Si at det finnes ikke noe forskjell mellom Solo og Fanta, mellom Kvikk-Lunsj og KitKat, mellom Snøfrisk og Philadelphia. De er norske produkter, og det betyr at de alltid er bedre enn alt annet. Og veldig annerledes.

13. Påstå at ostehøvel er et dansk oppfinnelse. Jeg vet at det er vanskelig å tro, men det er det jeg ble fortalt da jeg bodde i København. Generelt sett vil det ikke å anerkjenne alt som er norsk som norsk kan lede til mye irritasjon. Det er ikke så mange norske funn å lære seg så det burde ikke være så vanskelig å huske dem alt da.

14. Gjør small talk med en nordmann du kjenner bittelitt (nabo, bekjent osv.) på et sted hvor vedkommende ikke kan flykte fra. Da kan helvete begynne for ham/hun.

15. Å minne nordmenn på deres mørke historie overfor samene. Det norske svaret da er alltid «jo, men de har Sametinget». Ja da, og ingen same sitter i Stortinget eller i regjeringen per i dag.

16. Bare ta Norge-ferie og alltid ha fint vær. Om andre som har tatt fly til «Granka» eller Hellas får dårlig vær, mens du koser deg i den norske sommerværet går irritasjonen et hakk opp.

17. På butikken, ikke gå fram i køen fordi du tenker på noe annet, ser på telefonen din eller ser på noe veldig nyttig som kondomer. Jeg har merket at mange nordmenn tåler veldig dårlig at ting ikke går fort nok. Da skal de ikke si det til deg «kom igjen». Nei da, de skal vise irritasjon med en passiv-aggressiv lyd - vanligvis veldig diskret. Eller si til den som er bak i køen «oi oi oi denne køen går så treigt. Typisk å velge feil kø».

18. Forklar til nordmenn at helsesystemet er så dårlig og dyrt i Norge at du må nesten dra tilbake til ditt eget land (Thailand, Tyrkia, Frankrike ) for å dra til tannlegen eller ved et tilfelle av alvorlig sykdom.

19. Etter en one-night-stand, ring moren din på morgenen og si veldig høyt «ja, jeg har en ny kjæreste». Ok da, da blir personen ikke irritert, bare ekstremt skremt.

20. Minn folk på sine verste øyeblikk fra julebord eller sommerfest på en formell anledning.

Hvordan føler du deg? Er du bittelitt irritert? Da betyr det at jeg kanskje har rett, iallfall på noen av punktene!