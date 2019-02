VIL FORKORTE PASSKØEN: Justisminister Tor Mikkel Wara og konstituert politidirektør Håkon Skulstad. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Leder

Altfor lang passkø

For den som skal på sommerferie og trenger pass, er det lurt å begynne allerede nå. Men er du østlending som skal på tidlig feire, kan det være vel sent.

Nesten hvert år skjer det samme. Folk får problemer når de skal ha nytt pass. I den travle tiden før ferier er det gjerne lange køer for å få time til å bestille nytt pass.

I år er det enda verre. For på Østlandet er det kø allerede nå. Det er uvanlig. For tiden er første ledige time for å bestille nytt pass i Oslo i midten av mai. I Bygde-Norge er det ikke kø, men der legges til gjengjeld passkontorene ned.

Det er nok en mager trøst at folk i hele landet strever for å få nytt pass. Og nytt pass må man ofte ha, særlig i småbarnsfamiliene.

Årsakene til at det er kø alt i februar, er ifølge myndighetene økt medieomtale, at flere søker pass, ombygging, at maskinene er under utskifting og personell er på opplæring.

Justisdepartementets Tor Mikkel Wara skal derfor ha et møte med konstituert politidirektør Håkon Skulstad i morgen. Og kanskje kan vi da også få greie på hvordan det går med Waras lovnad fra i fjor om å gjøre det enklere å få pass. Da snakket han om at elektronisk signering skulle bli mulig, slik at foreldre slapp å møte fysisk sammen med større barn.

Det vil være en forbedring. Og allerede er det tatt en del grep i Oslo, som har bestemt seg for å ha flere folk på jobb, samt holde åpent på ettermiddag og lørdager. Det er utmerket og vil nok føre til kortere køer.

Pass er et spesielt dokument, og det skal være mer tungvint og arbeidssomt å få pass enn alle andre dokumenter. Om sikkerheten skrus ned av hensyn til tempo, er det også galt. Vi kan ikke ha det slik at politiet utsteder pass til feil personer.

Samtidig er den eneste muligheten for å få pass å oppsøke politiet. Og folk må ha pass. Derfor er det viktig at køene blir kortere. Det kan ikke være slik at folk må avlyse året sommerferie fordi det er kø på passkontoret midt på vinteren. Så lang ventetid kan vi ikke ha.