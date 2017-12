Foto: Mørland, Morten

Å kjøre hjem til jul

Publisert: 24.12.17 10:08

Chris Rea har rett. Høytiden starter i bilen, på vei mot det vi i julen kaller «hjem».

Driving home for Christmas

Oh, I can’t wait to see those faces

Så var vi der igjen. Mørket og kulden og influensaen har for lengst stjålet hverdagen, og alt bader i melankoli. Vi vender nok en side i livets bok og ser tilbake på det forgangne med resignasjon og på det forestående med mild skrekk. Men når livet og årstidene er på sitt mest bekmørke har vi heldigvis denne lille glipen, en drøy uke, der tungsinn blir til sprell og alle gode forsetter går like ad undas som familieøkonomien. Julen, noen feirer den fortsatt som en kristen høytid, og går i kirken og minnes fortellingen om barnet i stallen; andre tenker fri, ferie og familie, helt uten metafysiske overbygninger. Men alle er vi på reise.

Det er årets beste uke, inneklemt i årets aller dystreste måned. Det er en tradisjon full av kitsch og sløv nostalgi, og umoral. Ja, vi fråtser, og geberder oss etterpå. Julen er det motsatte av den påstått norskeste av alle verdier, nemlig påholdenhet, og straks den er over og et nytt år krysses av i kalenderen, står vi der, skamfulle og enda mørkere til sinns, en følelse som ikke forsvinner før sola igjen begynner «å ta» så smått, sent i mars, om vi er heldige.

Men innimellom der, altså, har vi juleuken, og vi gleder oss like mye, hvert eneste år. Julen er som en rus, både metaforisk og konkret. Som ved et trylleslag blir vi alle i brillefint humør, og er rause og vennlige og ønsker hverandre alt vel, før vi skåler med noe godt, først i de små, så i de større glassene.

Dette skjer gjerne i det vi kaller «hjem», et sted om lag 600.000 nordmenn oppsøker i julen. Dette er et habitat som ikke er vårt eget, men våre foreldres, svigerforeldres eller besteforeldres. Dit drar mange av oss til tonene av den nå gamle og svekkede britiske rockeren Chris Rea, og vi synger med når han med sin hese (noen vil kanskje si heslige) røst foredrar om gleden ved å kjøre hjem til jul. «Driving Home for Christmas», denne nesten komiske julesvisken, er historien om vårres jul, som det heter oppe i Trøndelag, dit vi er på vei.

Å kjøre hjem til jul er som en julefeiring i seg selv. Vi stapper bilen full som en julepølse. To voksne, to langbeinte ungdommer, to mindre guttunger, og en bilsyk bikkje. Og med julegavene og juleklærne og medbrakt julesnacks er det knapt plass til å skifte mening der inne. Det er trangt og svett, og førjulsinfluensaen er ikke helt gått over, for det hostes og harkes, og på radioen: Chris Rea. Vi står foran en tur på ni stive timer gjennom dette lange, kalde, mørke landet, der det å dra hjem nesten er som en ekspedisjon å regne.

Veien nordover, det er selve reisen hjem. Dette er Norge. Fra Oslo, langsmed Mjøsa, så inn til Elverum, «en grøft til høyre for Hamar et sted», som Ole Paus så uforskammet sang. Det vil si nesten til Elverum, for rett før merker vi oss den obligatoriske «lyden i bilen», og noe er galt. Vi svinger innom den lokale Mekonomen, der en jovial mekaniker drysser sitt magiske støv over farkosten, og før vi rekker å betale for tildragelsen, vinker han oss videre med et «du treng itte å betale», og julestemningen stiger enda tre-fire hakk. Helt til den firbente reisekameraten bestemmer seg for å vrenge sitt indre sjelsliv ut over pakker og kofferter.

Men de juleglade lar ikke slike (motbydelige) heftelser få legge en avgjørende demper på forventningene, og vi svinger opp riksvei 3 ved Elgstua, de norske veikroenes Konge, og oppover Østerdalen, dette øde og mytiske dalstrøket, elgens, kuldens og Senterpartiets rike. Første stopp er alltid Aukrusts Alvdal, der det som vanlig er 20 minus, med en tørr og intens luft som ikke finnes andre steder, bortsett fra i nabobygda Tynset, der det er enda et par grader kaldere. Vi skimter så vidt spark-bygda på vår høyre side, før vi fortsetter over Kvikne, med høyfjellshotellet som gir oss The Shining-gys, før vi rett som det er befinner oss i Trøndelag der snoen slår mot oss som Nils Arne Eggens hostekuler.

Dette er julens «hjem», eller «heim», til tross for at kun én av oss har trasket sine barnesko her oppe. I julen er vi alle trøndere. Vi kjører på E6 igjen, og snirkler oss over Berkåk og Soknedal før det blir stopp ved Størens bakeri, for et lite wienerbrød. Og jo nærmere Trondheim vi kommer, jo mer har ungenes «jeg» glidd over til «æ», og når vi endelig er godt inne i det snart fordums nordfylket, og nærmer oss reisens ende, snakker vi inntrøndersk alle sammen, selv Chris Rea remjer i vei som en annen Terje Tysland.

For slik er julen: Vi lar hemningene fare, og henter frem vår indre trønder, helt uten blygsel. Selv de metteste blant oss innrømmer at de gleder seg til jul. Og når vi endelig kommer til dette stedet som vi alle for anledningen kaller «hjem», så møter vi flokken vår, og det er varme og godlukt i stua, og det ble jul allikevel, som det heter i visen om en enda mer strabasiøs julereise.

En av de markante frafalne i år, professoren mange aldri trodde skulle dø, sa innimellom mye rart nettopp dette: «Ta vare på flokken din.» Det er julens idé: Å ta vare på flokken. Det gjelder så visst den innerste sirkelen, men også de lenger ute. Det er en tidsluke for fred og forsoning, og historien om soldatene i skyttergravene som blåser av stridighetene for å møtes i ingenmannsland for gaveutveksling og felles adspredelse, renner oss i hu.

Jo, da, julen har også sine mørke paradokser. Denne lille fortellingen er selvsagt overdrevent sentimental og full av jug, slik denne underlige og herlige høytiden som gjør vinteren noenlunde levelig har det med å være. Så god jul, alle sammen. Ta vare på hverandre. Vi er snart tilbake i den nitriste vinterhverdagen igjen.

