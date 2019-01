PRESENTERTE REGJERINGSPLATTFORMEN: Siv Jensen, Erna Solberg, Trine Skei Grande og Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

En kostbar konstellasjon

MENINGER 2019-01-17T21:51:41Z

Så var de fire, og Norge har fått en flertallsregjering. Slike koalisjoner pleier å være kostbare greier. Og alt i regjeringsplattformen starter pengeutdelingen.

leder

Publisert: 17.01.19 22:51

Lengst satte det inne hos den nye regjeringspartneren KrF da firepartiregjeringen ble en realitet. Med bare to stemmers overvekt i landsstyret gikk partiet inn i regjering. Og først langt utpå kvelden kunne Frp, Høyre, Venstre og KrF presentere en felles regjeringsplattform.

Og blant de viktigste satsingene i plattformen er fortsatt senkning av skatte- og avgiftsnivået. Frp har fått gjennomslag for å kutte bompengene og dessuten for kutt i eiendomsskatten. Formuesskatten skal videre ned, regjeringen fortsetter nedtrappingen på såkalt «arbeidende kapital». KrF har i tillegg til å stramme inn på tvillingabort, fått gjennom ting som enda mer barnetrygd, flere barnehagelærere, økt bostøtte og støtte for studenter som får barn.

Et sted må disse utgiftene hentes inn. Men det er ikke like lett å finne kutt som utgifter i Granavold-plattformen. Det er antagelig slik at dette er ment å finnes i de mange ulne og lite konkrete setningene, som å «styrke veksten i fastlandsøkonomien» og «iverksette tiltak for økt verdiskapning og økt produktivitet».

Men firepartiregjeringen er nok ikke de første som har tenkt på dette.

Om det er kuttene i formuesskatten regjeringen mener skal føre til økt verdiskapning, gjør de klokt i å ikke være konkrete. For effekten av slike skattekutt er høyst usikre, vi mangler rett og slett forskning som viser hvor godt det virker. Det vi derimot vet er at å fjerne arveavgiften og å kutte i formuesskatten, som regjeringen gjør, det øker ulikheten i Norge.

Men det viktigste forbeholdet sto tydelig og klart før alle lovnadene ble listet opp i plattformen, nemlig at «hvor langt regjeringen lykkes i å nå disse målene vil være avhengig av det økonomiske handlingsrommet.»

Og det er nettopp det. Statsminister Erna Solberg innledet presentasjonen av den nye plattformen med regjeringens overordnede satsinger. Punkt én var å sørge for et bærekraftig velferdssamfunn. Da er fornuftig pengebruk en forutsetning. Vi la også merke til at statsministeren klokelig nok var opptatt av tilliten, samholdet og de små forskjellene i samfunnet.

Og det er bra. For dette er norske kjerneverdier. Og for å opprettholde dem trengs mer enn å kutte skattene og skru opp oljepengebruken. Skal vi bruke mer penger ett sted, må vi kutte et annet.