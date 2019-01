FORNYET TILLIT: Stefan Löfven får fornyet tillit i det svenske parlamentet fredag. Foto: ROAR HAGEN

Fornuftsekteskap

Førti prosent av Riksdagen er rødgrønn. Seksti prosent er det ikke. Likevel får Socialdemokraternas sittende statsminister Stefan Löfven fortsette.

leder

Publisert: 17.01.19 04:34

Fredag får han fornyet tillit i det svenske parlamentet. Mandag inngås et historisk fornuftsekteskap; en sentrum-venstre-regjering.

Etter fire måneder i parlamentarisk limbo er det bra at våre naboer får en funksjonsdyktig regjering. Strengt tatt burde valgresultatet tilsi at Sverige fikk borgerlig styre, med Moderaternas Ulf Kristersson som statsminister. Men i motsetning til Löfven klarte ikke høyrelederen å mobilisere tilstrekkelig støtte for sitt prosjekt.

Tvert imot opplevde han at den borgerlige Alliansen imploderte, og to av medlemspartiene – Centerpartiet og Folkpartiet liberalerna – tok et bemerkelsesverdig skritt til venstre for å slutte seg til Socialdemokraternas sentrumsinnrettede regjeringsinitiativ. I så måte har Stefan Löfven gjort et bedre politisk fotarbeid enn Kristersson. Begge blokklederne er avhengig av respektive fløypartier for å få flertall, henholdsvis SVs mørkerøde søsterparti Vänsterpartiet og nasjonalistpartiet Sverigedemokraterna. Men bare Löfven har klart å lage en omforent regjeringsplattform.

Den tverrpolitiske sentrum-venstre-regjeringen blir innsatt med Vänsterns passive deltakelse. Et utfall vi her i VG antydet som mulig tidligere i uken. Simpelthen ved at Vänsterpartiets 28 mandater stemmer blankt i fredagens tillitsvotum. Dermed har Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern og Folkpartiet til sammen flere mandater enn Moderaterna, Sverigedemokraterna og Kristdemokraterna.

Den nye regjeringen Löfven vil føre en helt annen politikk enn den avgående regjeringen Löfven. Det hele blir et politisk eksperiment Sverige aldri før har sett. For å beholde makten må Socialdemokraterna kjøre et løp som Centern og Folkpartiet støtter. Samtidig kan denne konstellasjonen ikke legge kursen så mye mot høyre at det provoserer Jonas Sjöstedt og Vänstern. Da kan de over natten rigge et tillitsvotum i Riksdagen som Stefan Löfven ikke vil vinne.

Sjöstedt har ingen ting å tape på å slippe Löfven frem som statsminister. Rent umiddelbart unngår han å bli fødselshjelper for en høyreregjering som skal styre landet på Kristendemokraterna og Sverigedemokraternas nåde. På lengre sikt kan Vänsterpartiet stå frem som et tydeligere alternativ for misfornøyde sosialdemokrater. Ikke minst er «sossarnas» flørt med liberaliserende krefter i arbeidslivspolitikken en gylden anledning for Vänstern å knytte sterkere bånd til fagbevegelsen.

Det gjenstår å se om de nye alliansene kan gjøre svensk politikk til et dynamisk laboratorium hvor friske ideer og nye løsninger klekkes ut - eller om koalisjonen revner i spagaten.