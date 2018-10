BUSSJÅFØREN: - Smil og sei hei neste gang du går på bussen, trikken eller møter på noen som ser litt ensom og forlatt ut. Eit hyggelig smil og et «hei» kan redde dagen for mange, skriver Aarflot.

Bussjåfør: – Det er ikkje «bare å ta seg sammen»

Psykiske problem er ikkje bagatellmessige i-landsproblem som er opp til kvar enkelt å berre ta seg sammen. Vi må bli flinkere til å bry oss, snakke sammen og spørre korleis ein har det. Særlig viss du er mann.

Publisert: 28.10.18 08:55 Oppdatert: 28.10.18 09:56

TROND EGIL AARFLOT , bussjåfør.

Nesten daglig leser ein avisoverskrifter om at stress, depresjon og einsomheit i større og større grad er dei vanligaste psykiske plagene i dagens samfunn.

Dette er dokumentert av psykologer og organisasjoner som jobber innafor felta. Dei kan konstantere at psykiske problem ikkje berre er bagatellmessige i-landsproblem som er opp til kvar enkelt å berre ta seg sammen.

Dette er eit samfunnsproblem der vi har eit ansvar for å være rausare overfor kvarandre.

Vi må ta tak i måten vi kommuniserer på. Vi må bli flinkare til å behandle kvarandre med åpenheit og respekt. Bli flinkere til å inkludere og bry oss. Vise godhet!

Og kvifor er samfunnet lagt opp slik at "det er farlig å vise fram sine sårbare sider". Særlig viss du er mann, så er det rekna for å være svært lite macho å sette ord på at du sliter. Kvifor er det slik?

Vi må huske på at ord har makt! I min forrige kronikk kom eg med ein påminnelse om at vi må huske på å ta vare på oss sjølve, ved å ikkje stresse oss sjuke. No vil eg presisere at vi heller ikkje skal gløyme og ta oss av kvarandre også.

Kvifor helser stadig færre på kvarandre på gata lenger? Kvifor er vi så opptatt med oss sjølve. I staden for å vende blikket utover og tenke at; viss eg opplever det slik, må det sikkert være fleire som kjenner på de samme tinga, så har eg blitt innadvent og tenkt det er sikkert meg det er noko gale med.

Og når nokon er nokon endelig våger å stå fram i media med si sårbarheit og usikkerheit.

Det kan være tenåringsjenter om kroppspress eller ukultur blant russen, og det kan være unge menn som ønsker å bryte tabuet og snakke om at også menn kan ha behov for å gråte.

Ein kunne ramsa opp eksempel i det vide og breie.

Men kvifor er"kommentarfelt-tøffinger" og andre tøffinger der ute, så opptatt med å tråkke på og latterliggjøre de som står våger å sette ord på slike ting? Kvifor må jenter finne seg i å bli møtt med drapstrusseler fordi de skriver om seksuell trakassering eller forklare sin bruk av hijab?

Er det fordi de tror de skal klare å skjule sin egen sårbarhet, redsel og egen usikkerhet? Kamuflere den me ei tøff maske? Kvifor kan vi ikkje berre behandle kverandre med rausheit, åpenhet, ærlighet, respekt, godhet og toleranse?

«Jammen vi har jo ytringsfrihet?», tenker du kanskje? Det har eg tenkt på mange ganger: Må den brukes så veldig fiendtlig innstilt og lite konstruktivt da? Utfordringer i kommunikasjon og uenighet vil jo alltid oppstå.

Men kva med å forsøke å løse konflikter med en type dialog der en lytter til kvarandre, i stedet for å konkurrere om kven som klarer å servere de mest sarkastiske utspillene?

Kva med å ha et åpent sinn? Sei hei, til de du møter på gata eller i butikken! Eg prøver å bli flinkere på det sjølv.

Eg har kjørte buss i litt over 2 år no. Fra eg begynte, har eg forsøkt å være konsekvent. Sagt hei og smilt til alle passasjerene mine. I begynnelsen var det under halvparten som gadd å si hei tilbake. Nå nærmer det seg at så og sei alle som går på bussen sier hei og smiler tilbake.

Og våre nye landsmenn er blant de flinkeste til å hilse tilbake. Her forleden var første setningen eg hørte på norsk frå ei av de som har flykta hit til Norge: "Det er alltid så hyggelig å sitte på med deg!"

Eg tenker : Det skal altså ikkje så veldig stor innsats til før en har gjort en forskjell og gjort samfunnet litt varmere. Men da er vi nødt til å ta ansvar. Alle som en. Den kommentaren løfta dagen min fleire hakk!

Min lille oppfordring til et litt varmere samfunn er: Smil og sei hei neste gang du går på bussen, trikken eller møter på noen som ser litt ensom og forlatt ut. Eit hyggelig smil og et "hei" kan redde dagen for mange.

