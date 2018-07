SOVNET INN: Høyeserettsadvokat Tor Erling Staff (1933 - 2018) Foto: Janne Møller-Hansen

Forbrytelse og Staff

kommentar

Publisert: 23.07.18 12:38 Oppdatert: 23.07.18 13:23

MENINGER 2018-07-23T11:23:50Z

Det var noe som skurret ved Tor Erling Staff. Selv stemmen han ga de stemmeløse.

Hans grossistfar og borgerlige familie i hjertet av vår hovedstad må ha ant uråd da unge Tor Erling, dagen etter å ha fornyet sitt dåpsløfte overfor Gud, gikk i rette med hele konfirmasjonen og meldte seg ut av statskirken.

Siden skulle det bli meget verre.

Som pasifist lot han seg verve til Tysklandsbrigaden under britisk kommando. Som formann i Det Norske Studentersamfund bidro han til flere forelesninger på aparte tidspunkt.

Da samnorskrørsla overtok stat, skole og samtidsprosa meldte han seg til tjeneste i Riksmålsforbundet. Han er stadig den eneste foreningsformann som har gått i rettslige prosesser for bildets naturlige fortrinn foran det trykte ord i publikasjoner som Aktuell Rapport.

Om Tor Erling Staff kan man si mye. Såvidt mye at det tidvis har vært anbefalt å rådføre seg med advokat først. Den foretrukne forsvarer for pornografer, pedofile, prostituerte, pushere og politihatere har valgt klienter og kampsaker med sikker sans for det upopulære.

Den som umiddelbart ikke forsto graden av alvor i ens egen sak, skjønte det uvilkårlig idet man fikk Tor Erling Staff som forsvarer.

Med et mulig unntak fra årene 1966 - 70, da han var direktør for Den Norske Forleggerforening, falt det ham aldri naturlig å vinne flertallets gunst. Ikke annet enn i jurysaker.

Ved Tor Erling Staffs utgang fra det offentlig ordskifte, et han selv skulle bidra til å nyansere med sterke komplementærfarger (unnskyld, farver ), når debatten ellers gikk i sort/hvitt, har flere av hans kolleger tegnet et bilde av en raus, snill mann med enorm arbeidskapasitet. En følsom fyr som evnet å skille mellom empati og føleri. Det ene oppriktig, det andre påtatt.

Ikke det at Tor Erling Staff aldri forstilte seg. Hallooo!!! Også skuespillet, rettere sagt rollespillet, som en rettergang er, behersket han bedre enn de fleste. Derfor kunne han også instinktivt vite når det hele ble en farse. Når han akslet den svarte kappen som «djevelens advokat» - et begrep han selv gjerne benyttet om sin egen funksjon - var det nettopp med stor rolleforståelse:

Han spilte ut sine replikker som var de innstuderte besvergelser (noe de gjerne også var); han duellerte med aktoratet som om livet selv sto på spill (hvilket det ofte gjorde - ikke hans, men klientens); han eksellerte i sin egen dramaturgi hvor ikke en gang Aristoteles kunne ha truffet prosedyrekurven bedre med anslag - opptrapping - klimaks - oppklaring. Et katharsis og en konklusjon gjerne i Staffs favør.

I sitt fag var han en sann kunstner. Det har nok mange av hans frikjente klienter også tenkt.

LES OGSÅ: «Staff har giftet seg med mann»

Tor Erling Staff omtales som den siste av de store forsvarsadvokater. Det er vel riktig. Men han var også den første på mange områder. I likhet med plasskrevende forgjengere som Alf Nordhus og Olav Hestenes forsto han medienes betydning, og han spilte såvisst på lag når det tjente saken. Men sannelig svarte han for seg også de ganger det ikke nødvendigvis så ut til å gjøre akkurat det.

Med subtil humor, svart undertekst og elegante formuleringer man ikke alltid oppfattet i gjeringsøyeblikket, gjorde han gode miner til slett spill. Ertet han på seg gråstein var det en ubetinget bonus. Antakelig skjønte Tor Erling Staff mediene bedre enn de skjønte ham.

Nå er den dannede rabulisten, den begavede opprøreren og den ufikse pedanten borte. Aldri mer skal vi oppleve hans rufsete oppsyn kverulere mot småborgerlig livsanskuelse og firkantede systemer på soignert riksmål. Aldri mer høre hans halsbetente røst utlegge verdien av selvopplevd pedofili og bordellbesøk, eller be noen holde kjeft på en slik måte at de forstår det er til eget beste.

Tor Erling Staff var langt mindre for fri flyt av barneporno og narkotika enn han kunne gi inntrykk av i det offentlig rom. Slik ble han derfor også uglesett og opplagt misforstått i mange henseende - noe han utmerket visste, og som - i skjerpende retning - langt på vei var en avklart taktikk. I så måte det eneste snev av opportunisme i hans motsetningsrike DNA. Formildende anføres at hans forsett var oppriktig: Han ville ofte fremkalle krangel og uenighet, fordi han reellt trodde vi hadde godt av det.

85 år gammel gikk Tor Erling Staff ut av tiden. Ikke med en smell, som ventet. Ikke så mye som en innful irettesettelse eller støtende tilskyndelse idet livet ebbet ut. Så fikk han altså overraske oss til det siste.

Tor Erlings Staffs siste provokasjon var å takke for laget i det stille. Ubemerket. Vedder på at han smilte, «djevelens advokat», hvem enn han møtte i sannhetens øyeblikk.