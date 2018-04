RUSS UTEN BUSS: - Det kan være vondt å være den som sitter på utsiden. Vondt å ikke ha råd til å bruke mange tusen på å være med på buss, eller i van, skriver Schei. (Bussen på bildet har ingenting med teksten å gjøre).

Presset om å være på russebuss er stort. Skal man ha rulleplass på buss må man enten betale store summer, kjenne noen på bussen godt eller gjøre seksuelle handlinger. Er det virkelig slik vi ønsker at russetiden skal være?

EMILIE-ALEXANDRA SCHEI, russ og blogger på emiliealexandras.blogg.no

Vi nærmer oss mai, og hvert år på denne tiden springer russen ut. Det har allerede vært Landstreff på Fredriksten, hvor mange tusen russ samles, skaper gode minner og opplevelser sammen.

For hvert år som går oppstår det også mer press på hver og enkelt ungdom. I år er sitatet ”du er ikke russ uten buss” mye brukt. Mange russ har skrevet det på russebuksene, og det er også vært mye snakk om det i media den siste uka.

Jeg har hengt meg opp i dette uttrykket, det er trist hvordan det er med på å skape press blant ungdommer som ikke har mulighet til å være med på buss. I 2018 er det flere som har brukt godt over 100.000 kroner på buss, som kun er ment for russetiden. Skal man ha rulleplass på disse bussene må man enten kjenne noen på bussen godt, betale en god sum penger, eller gjøre seksuelle handlinger for å få rulleplass. Dette snakkes det lite om, men det foregår mye av dette innenfor de ulike russegruppene. Er det virkelig slik vi ønsker at russetiden skal være ?

Hvor presset om å være på buss er så stort, hvor sitat som ”du er ikke russ uten buss” florerer rundt, og faktisk er med på å ødelegge russetiden for andre som ikke har mulighet til å være med på buss? Eller ødelegge en feiring som er ment for alle, fordi noen føler seg mindreverdig fordi de ikke har blitt invitert til å være med i en stor gruppe, som skal ha russebuss? Nei.

Det er ekstremt trist at vi er med på å skape et slikt press i 2018. Det er med på å ødelegge russetiden for den enkelte ungdom som ikke er på buss, og det er med på å sette en altfor høy standard som ikke burde vært nødvendig overhodet. Russetiden handler egentlig om en snart avsluttet skolegang, feiring med venner og venninner, skape gode minner og opplevelser, men sånn er det dessverre ikke for alle. Presset blir for høyt, og status betyr mer enn selve russefeiringen.

Det kan være vondt å være den som sitter på utsiden. Vondt å ikke ha råd til å bruke mange tusen på å være med på buss, eller i van. Smertefullt å føle at man ikke passer inn, eller ikke er en del av noe stort. Det er trist at vi er i 2018, og presset på russetiden har toppet seg. Standarden er for høy, og jeg kjenner faktisk flere som ikke ønsker å være russ akkurat på grunn av dette.

Jeg er verken med i gruppe, van eller buss – men likevel hadde jeg en ekstremt god start på russetiden i helga. Jeg var på Landstreff, feiret med venninnene mine og fikk masse nye bekjentskaper. Jeg trenger verken gruppe, van eller buss for å ha en fin russetid, men det er fordi jeg er innstilt på at jeg skal ha en superfin feiring uten dette. Jeg er også en av de ungdommene som ikke har råd til å bruke ekstremt mye penger på russetiden da jeg er student og har dårlig inntekt, men det skal ikke stoppe meg fra å feire.

Poenget med russetiden er samhold, opplevelser, minner og god stemning. Det er viktig å ta godt vare på hverandre, passe på at alle har det bra, vise respekt, inkludere og gjøre russetiden til noe bra. Jeg har allerede skapt masse gode minner med masse ulike jenter, og jeg er veldig glad jeg verken er i van eller buss når jeg kjenner etter. Det hadde sikkert vært en ekstremt god opplevelse, men jeg tenker at jeg er takknemlig for å kunne stortrives uten buss. Så kjære deg, du som ikke er på buss og føler det stopper deg fra å ha en god russetid -> ta det helt med ro. Jeg lover deg at jaget etter det å være på buss, økonomien som sprenges og styret rundt det med buss ikke er nødvendig for å ha en fin russetid. Jeg har selv vært redd for å ikke kunne feire og bli utenfor fordi jeg ikke er del av en buss eller større gruppe, men jeg tok grundig feil. De to dagene på russetreffet motbeviste dette på alle plan.

For meg er russetiden mer enn bare alkohol, sex og festing. Det handler ikke bare om hvem du henger med eller hva du er en del av, men heller om å kose seg med de man er glad i. Poenget er, det viktigste er å ha det gøy med venninnene sine, nyte og kose seg de ukene man er russ. Russetiden er en gang i livet, og derfor er det så ekstremt viktig å inkludere alle, og passe på at alle får en fin russetid uavhengig av hvor man hører til.

Jeg ønsker deg en superfin russetid, med gode venner og venninner rundt deg. Om du er en av de som ikke har så veldig mange rundt deg anbefaler jeg deg likevel å være russ, være med på treff og ulike ting russetiden har å by på, for du vil bli kjent med så ekstremt mange nye mennesker. Du vil skape minner for livet. Det er virkelig verdt det. Tenk med hodet, vær snill og hyggelig mot alle. Da kan jeg garantere deg en fin russetid, samtidig som alle rundt deg vil oppleve det samme.

