VETERANER: I disse dager markeres det at det er 40 år opprettelsen av UNIFIL-styrken siden de første norske soldatene reiste til Libanon. Foto: ALI HASHISHO / X01161

Jeg tørket tårer da vi hedret våre soldater

debatt

Publisert: 29.04.18 10:01

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-04-29T08:01:51Z

For meg er det særlig to erfaringer jeg har tatt med meg fra engasjementet i Libanon og utallige møter med Libanon-veteraner. Begge handler om ansvar og moral, og om respekt for bruk av militærmakt og dens konsekvenser.

MALIN STENSØNES, forfatter og tidligere forsvarspolitiker

Statsråden kremtet som om noe satt fast i halsen. Han lente seg mot mikrofonen som var satt opp på den provisoriske scenen og samlet seg til å fremføre en takk på vegne av Norge. Foran ham sto rekke på rekke av norske soldater oppstilt. Bak ham satt representanter fra de landsbyene som inngikk i den norske bataljonens område. Flere av dem gråt. Så ble det norske flagget firet over Falkehøyden. For siste gang.

På pressekonferansen etterpå var det ikke noen vei utenom. Statsråden gråt, så lommetørkleet måtte frem. Over en periode på 20 år hadde over 20 000 norske soldater tjenestegjort i den FN-ledete UNIFIL-styrken i Libanon . 21 nordmenn hadde mistet sitt liv i tjeneste for Norge. Det var en emosjonell dag for mange. En KrF-ledet regjering hadde avsluttet Norges største FN-bidrag noensinne.

Jeg var der som politisk rådgiver for forsvarsministeren og over en periode på et halvt år hadde jeg flere besøk til styrken for å forberede den uttrekning vi visste måtte komme. Aftenpostens Stanghelle og andre har gitt uttrykk for at engasjementet ble kuttet for tidlig og uten debatt. Min refleksjon er motsatt. Det var på overtid.

Det var flere grunner til at engasjementet måtte ta slutt, både eksterne og interne. Sett fra mitt ståsted da, var to forhold avgjørende. For det første klarte ikke forsvaret å styrkegenerere soldater til å opprettholde engasjementet samtidig som forpliktelsene økte for deltagelse i andre operasjoner. På vårt eget kontinent sto Balkan i brann. For det andre krevde hele systemet rundt rekruttering til internasjonale operasjoner en revisjon både holdningsmessig og systemmessig.

Det norske engasjementet i Libanon har gitt oss mange lærdommer. For meg er det særlig to erfaringer jeg har tatt med meg fra engasjementet i Libanon og utallige møter med Libanon-veteraner. Begge handler om ansvar og moral, og om respekt for bruk av militærmakt og dens konsekvenser.

Bakgrunnen for etableringen av UNIFIL-styrken i 1978 var Israels okkupasjon av Sør-Libanon som følge av konflikten med den palestinske frigjøringsbevegelsen PLO – og senere Hizbollah. På mange måter var UNIFIL et politisk idealoppdrag for Norge. Det synliggjorde Norges oppslutning om FNs arbeid for verdensomspennende fred, samtidig som innsatsområdet var det urolige Midtøsten der Norge ønsket å spille en rolle i fredsprosessen. (I dette ligger den reelle uenighet det var i regjeringen om terminering av norsk deltagelse i UNIFIL 20 år senere, og som jeg ikke berører her.) Den midlertidige styrken hadde tre hovedoppdrag, i følge Forsvaret; føre tilsyn med israelsk tilbaketrekking fra Sør-Libanon, å gjenopprette fred og sikkerhet i området og å assistere libanesiske myndigheter med å gjenvinne kontroll og myndighet. Hovedoppgaven for de norske soldatene var å bemanne kontroll- og observasjonsposter, samt patruljer for å overvåke våpenhvilen mellom partene i konflikten.

Oppgaven var formidabel. Den virkelighet som møtte mange norske soldater var uforsonlige parter og i perioder målrettede angrep, samt overgrep mot sivilbefolkningen og overtredelser av våpenhvilen. FN-styrken hadde hverken virkemidler eller engasjementsregler for å gripe inn eller etterleve mandatet. Det er et politisk ansvar og et politisk ansvar alene. At norske soldater, gitt de forutsetninger de hadde, klarte å løse sine oppdrag slik de gjorde, sier betydelig mer om det unike soldatmaterialet vi har i Norge, enn oss som sendte dem ut.

Bruk av militærmakt er det mest alvorlige virkemiddel vi som politikerne besitter, og når det er vilje til å ta det i bruk, må det også være vilje til å ta konsekvensene – også når det er ubehagelige. Ansvaret for soldatene våre står i en særstilling fordi det er de som bærer kostnadene i felt for våre valg. Det handler om seleksjon, trening og utrustning fø r de sendes ut, og det handler om engasjementsregler som setter dem i stand til å løse oppdragene når de er ute, samt tydelig støtte til den jobben de gjør. Klarer vi ikke å oppfylle dette - bør vi la være. Til det er de menneskelige og materielle kostnader for store.

Det går en linje fra engasjementet i Libanon via Balkan, Irak og Afghanistan, når det gjelder avstand i politisk retorikk og operasjonell virkelighet. Mens politikere her hjemme nærmest solgte den militære innsatsen vår i Afghanistan som humanitær innsats som skulle sikre jenter skolegang og landsbyutvikling, gjennomførte norske bakkestyrker angrepsoperasjonener for første gang siden annen verdenskrig inn i Gorwmatch distriktet nord i Afghanistan. Med SV i regjering. Og en statsminister som ikke klarte å ta ordet krig i sin munn, men omtalte det som krigslignende tilstander. Man kan si mye om disse operasjonene, men landsbyutvikling var det ikke. Og vær ikke i tvil. Våre soldater har vært i krig.

Når dagens ledere i Telemark Bataljon offentliggjør bilder som viser hvordan de forhindrer selvmordsangrep i Irak – og viderebringer bildene sendt av NRK på Facebook, gjør de det med følgende tekst: Vi er klare. Er dere?

Spørsmålet er betimelig. Det å støtte våre soldater retorisk er enkelt. Det er i møte med militærmaktens konsekvens vi prøves. Vi skylder alle å være tydelig på hva som er krigens pris.

Mitt første møte med senskadeeproblematikk var gjennom møter med Libanon-veteraner da jeg var politisk rådgiver. Senere har jeg fått intervjuet mange av dem. De forteller om sterke hendelser, manglende oppfølging og anerkjennelse. Noen fikk livet ødelagt. Mye av kritikken rettes mot forsvaret selv for manglende utvelgelse, trening og oppfølging, og for at erfaringen de tok med seg hjem ikke ble opplevd å ha noen verdi. For å sette det på spissen var det et system der det å ha skarp erfaring fra situasjoner ute ikke var meritterende. Det var hvor langt du hadde gått med marsjstøvlene på i indre Troms, som var viktig. Erfaringene fra Libanon førte til en omlegging av hele forsvarets system for rekruttering til internasjonale operasjoner som en integrert del av forsvarets virksomhet. I tillegg trekker mange av dagens ledere i forsvaret på erfaring nettopp fra Libanon, i nye og krevende oppdrag. Det nære forholdet som var mellom den norske styrken og lokalbefolkningen er tatt med i videre engasjementer. Det er ingen liten arv.

I disse dager markeres det at det er 40 år siden de første norske soldatene reiste til Libanon og 20 år siden vi hentet dem hjem. Soldater fra alle kontingenter har blitt hedret i medaljeseremonier over hele landet. Denne gangen var det jeg som tørket tårer. Noe av det som rørte meg mest var alle oppslagene i sosiale medier av soldater som med glede og stolthet viste frem medaljene, mange tiår etter endt tjeneste. Selve symbolet på at den jobben de hadde gjort ble hedret, synliggjort og verdsatt.

Endelig.

Jeg håper det minner oss om det ansvaret vi alle bærer ved å ha soldater i krig. De er der på våre vegne.

– – –

Malin Stensønes var politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet i Bondevik I-regjeringen. Hun har blant annet skrevet boken «På våre vegne. Soldatberetninger fra Afghanistan» og «På vår vakt» om politiets beredskapstropp.

Denne artikkelen handler om UNIFIL

Libanon