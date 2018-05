GJENGBRÅK: – Det er viktig å slå ned på de som driver med kriminalitet, men det hjelper ikke barn og ungdom som opplever vold hjemme å ha mer politi i gatene, skriver Amal Aden. Foto: Helge Mikalsen

«Ungdom trenger mer enn politi»

Publisert: 07.05.18

Volden som skjer i mange områder i Oslo er bekymringsfull, og må tas på alvor. Altfor mange ungdommer i Oslo sliter.

AMAL ADEN, forfatter og foredragsholder

Unge gutter forteller meg at de ikke føler seg trygge i sitt eget nærmiljø og at de ikke tør annet enn å bære kniv, slik at de kan forsvare seg når de møter kriminelle gjenger som truer dem til å gi fra seg mobil eller lommebok. Unge jenter forteller at de blir seksuelt trakassert og at de føler seg tryggere om de går med kniv. Ungdom mener de må ta loven i egne hender for å kunne forsvare seg.

Som foredragsholder snakker jeg ofte med ungdom. Mange Oslo ungdommer er svært bekymret for all volden de ser og opplever. Ungdom blir presset av andre ungdommer til å selge narkotika. Ungdom begynner med narkotika og opparbeider seg raskt narkotika-gjeld. Gutter forteller at de er med i kriminelle gjenger slik at søstrene deres får beskyttelse av gjengmiljøet. Mange ungdommer deler ikke tanker og bekymringer de har med foreldrene sine, de sier at foreldrene ikke viser noe interesse eller forståelse for hvordan det er å være ungdom.

Ali går i 1. klasse på en videregående skole i Oslo, han forteller gråtende til faren sin at han har blitt frastjålet mobilen sin på vei hjem fra skolen. Faren reagerer med å slå Ali og kalle han svak og udugelig.

Flere av ungdommene jeg har snakket med forteller at de kommer fra hjem med dårlig råd og at de aldri har fått være med på fritidsaktiviteter. Mange ungdommer forteller at de bor i trange leiligheter og at de må dele rom med flere søsken. Mange bor sammen med mor, som er enslig, og mange søsken. De forteller at de aldri får ro til å gjøre lekser eller slappe av. De blir bedt om å forlate leiligheten når mødrene får besøk eller når småsøsknene skal legge seg.

Ungdom som lever slike liv kan raskt bli utnyttet av kriminelle. Dette er ungdom som ikke har det bra – mange lever i en hverdag preget av vold, krangel og usikkerhet. De er født og oppvokst i Norge, men de føler seg ikke norske – de sliter med tilhørigheten. De mener foreldrene deres vet lite om det norske samfunnet og at de bare er opptatt av at barna deres ikke må bli for norske.

Flere av ungdommene sliter med tillit. De har ikke tillit til foreldrene sine, til lærere, til helsesøster eller til det offentlige generelt. Selv om ungdommen mener det er ingen som bryr seg om dem, vil de heller ikke snakke med noen som kunne ha hjulpet dem på grunn av denne manglende tilliten. Mange etater har en jobb å gjøre med å bygge tillit til disse ungdommene.

Det er ikke greit at ungdom lever i en hverdag preget av vold og rus i hjemmet, eller vold i nærmiljøet. Siden de ikke stoler på offentlige etater søker de ikke hjelp. I tillegg er de redd represalier fra egen familie hvis de søker hjelp, de vil ikke ødelegge familiens ære.

Det finnes så mange flotte rådgivere, helsesøstre og lærere som gjerne vil hjelpe disse ungdommene.

Noen av disse ungdommene kommer fra hjem der de har blitt lært opp til ikke å stole på nordmenn. Hvis de forteller en nordmann hvordan de har det, så kommer barnevernet. De har fått høre skremselspropaganda om barnevernet i hele sitt liv; myter om at barnevernet er rasister, barnevernet tar barn – spesielt innvandrerbarn.

Barnevernet burde dra rundt på skoler og fortelle hva de jobber med. Mange ungdommer som driver med kriminalitet kunne fått hjelp hvis barnevernet hadde vært tidligere inne i bildet.

Det er viktig å slå ned på de som driver med kriminalitet, men det hjelper ikke barn og ungdom som opplever vold hjemme å ha mer politi i gatene. Det hjelper ikke de som er fattige eller de som har psykiske problemer, disse ungdommene trenger mer enn politi.

Man må spørre seg hvorfor disse ungdommene blir kriminelle – hva er årsaken til at foreldre ikke stiller opp for barna sine? Det trengs tverrfaglige samarbeid mellom flere etater for å hjelpe disse ungdommene. Det er for eksempel viktig at skolen, ungdomsarbeidere, politiet, hjemmet og barnevernet samarbeider. Det er slettes ikke greit at ungdom, eller andre, ikke føler seg trygge i sitt eget nærmiljø.

