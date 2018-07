Amming er den beste måten å forebygge spedbarnsdødelighet på. Foto: Espen Braata / VG

Bryst er best

leder

Publisert: 10.07.18 04:12

MENINGER 2018-07-10T02:12:32Z

Den amerikanske delegasjonen til et møte i Verdens helseorganisasjon i Geneve, skal i følge New York Times ha sabotert en felles uttalelse fra deltagerlandene som oppfordret til amming. Representanter for USA skal ha presset frem en utvanning av konklusjonene om å be myndigheter «beskytte, anbefale og støtte» amming, og også krevet at man fjernet en setning om å begrense promoteringen av erstatningsprodukter for morsmelk. I følge avisen skal USA regelrett ha truet Ecuador med stans i militær støtte om de underskrev. Avisen hevder videre at over ti andre land skal ha latt være å tilslutte seg resolusjonen i frykt for amerikanske sanksjoner.

Det er bare en gruppe som har noe å tjene på at ammingen skal gå tilbake globalt, og det er matvaregiganter som produserer morsmelkerstatning. Økt og aggressiv markedsføring av slike produkter i tredje verden har skapt en enorm vekst i denne industrien. I følge tall fra Redd Barna vokser det globale salget av morsmelkerstatning åtte ganger raskere enn befolkningen, og tre ganger raskere enn den globale økonomien. Det norske oljefondet har lenge vært en av de store investorene i bransjen med en eierandel på på 2,3 prosent i giganten Nestlé , noe som utgjør en markedsverdi på 51 milliarder kroner.

Prisen betales av barn og kvinner i den tredje verden. Amming er en av de aller mest effektive metoder vi kjenner for å redusere barnedødeligheten globalt. I følge det internasjonalt anerkjente legetidsskriftet The Lancet , kunne 83.000 spedbarnsdødsfall og 20.000 dødsfall blant mødre vært unngått om man fikk løftet amming tilstrekkelig globalt. Det er deprimerende at USA er mer opptatt av forretningsinteressene til denne industrien enn de er av kvinner og barn. Men som nordmenn er det begrenset hvor høyt vi kan heve den moralske pekefingeren, så lenge vi selv kollektivt profitterer godt på bransjen. De grepene som må tas for å rydde opp i denne bransjen må tas både på politisk og forretningsmessig hold.