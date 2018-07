Jan Bøhler. Foto: Espen Rasmussen

Ikke forbigå flerkoneri i stillhet

debatt

Publisert: 17.07.18 15:45

Flerkoneri bør være en av tingene som må komme på dagsorden i kjølvannet av den forferdelige bestillingsdrapsaken i Pakistan.

JAN BØHLER, stortingsrepresentant (Ap)

Noen har trodd de kan begå handlinger i Pakistan og andre av sine opprinnelsesland uten å måtte stå til ansvar for det i Norge. Derfor er det meget viktig at norsk politi har tatt tak i saken om bestillingsdrapet på den siktedes kone nr. to i Pakistan. Det er naturlig at det er selve det uhyrlige drapet som får mest oppmerksomhet. Men flerkoneri bør heller ikke forbigås i stillhet. Det er meget viktig at dette ikke blir stående som noe vi ikke reagerer på.

I noen miljøer hører vi jevnlig om menn som begår flerkoneri, oftest i familiens opprinnelsesland. Det ligger i sakens natur at det ikke fins statistikk for dette. Men vi må få klart og tydelig fram så alle berørte miljøer oppfatter det, at flerkoneri er forbudt i Norge. Når de er norske statsborgere må de det gjelder forholde seg til norsk lov, og ikke kunne påberope seg at ekteskap nr 2, 3 eller flere er religiøse vigsler etter sharialover.

For å klargjøre dette fremmet vi i Stortinget 29. mai et forslag om religiøse ekteskap der det bl.a. het: «Reglene for religiøse ekteskap må være i samsvar med norsk lov på punkter som flerkoneri, ekteskap med mindreårige, tvangsekteskap, mm». Forslaget var formet slik at vi ba regjeringen komme tilbake til Stortinget med selve lovforslaget, så den kunne gå gjennom alle juridiske sider ved det. Likevel stemte regjeringspartiene og flertallet det dessverre ned i denne omgang.

Det var synd, men det er åpenbart noe Stortinget må komme tilbake til. For det berører sentrale problemer i kampen mot sosial kontroll og æresvold. Vi ser at mannen ved å inngå religiøse vigsler særlig etter sharialover, enten det er uten eller i tillegg til ekteskap etter norsk lov, har kunnet drive med flerkoneri, ekteskap med mindreårige, tvangsekteskap og nekte skilsmisse, fordi det etter sharialover er helt opptil mannen. Vi kan ikke ha det slik i Norge for norske statsborgere, og vi har gjort for lite med det. Derfor bør flerkoneri også være en av tingene som må komme på dagsorden i kjølvannet av den forferdelige bestillingsdrapsaken.