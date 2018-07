HVA VI SNAKKER OM: Tro hvordan det virkelig føltes å se boblene og lyset i vannet og innse at noen kom for å redde dem? Foto: NTB Scanpix

Vår fascinasjon for det forferdelige

kommentar

Publisert: 05.07.18 18:23

MENINGER 2018-07-05T16:23:53Z

Vi oppsøker fobier og frykt. Riktignok på trygg avstand. Hvorfor følger vi tragedier – nå guttene i grotten – minutt for minutt?

Å være fanget to kilometer inne i fjellet, i en oversvømt hulelabyrint, i mørket, uten å vite om noen vil komme og redde deg. Er det dag, er det natt, vil vannet stige? Skal vi dø?

Grottedramaet i Thailand , hvor tolv fotballgutter og treneren har vært fanget siden 23. juni, appellerer til urfrykten i oss.

Det er derfor verdenspressen rykker til Mae Sai. Det er derfor vi følger med, minutt for minutt. Det er derfor morgenmøtet på kontoret (etter at kommende ukes NATO-toppmøte var ferdigsnakket) ble en samtale om klaustrofobiske anekdoter.

Å stå fast i heisen. Ligge i en MR-maskin. Sitte i bilkø i en tunnel.

Det velkjente ubehaget eller – mer dekkende – frykten for ikke å komme seg ut. Den irrasjonelle følelsen av ikke å få puste. Å være innestengt, være fanget, føles unaturlig og utenfor vår kontroll. Det gjør oss redde, uansett hvor ufarlig den heisen faktisk er.

Likevel oppsøker vi fobier og frykt. Det forferdelige fascinerer oss. Riktignok på trygg avstand.

Vi strekker nakken for å se når vi passerer en bilulykke, vi koser oss med skrekkfilmer, og vi følger med på og snakker om de forferdelige, men enkeltstående, tragediene.

Glemte kriser forblir glemte mens vi venter på siste nytt om det «spektakulære» grusomme.

Over tre millioner barn i Sør-Sudan, Somalia, Nigeria, DR Kongo og Jemen er rammet av sult og står i fare for at dø av underernæring.

Mens tolv barn og treneren deres er fanget i en Tham Luang-grotten i Nord-Thailand. Det er selvsagt horribelt nok i seg selv, men appellerer i større grad til oss enn sultkatastrofer hvor døden er så langsom og ugjenkjennelig.

Vi kan kanskje kjenne på skam over hvor vi retter blikket. Men ser vi til forskningen, finner vi forklaringer på hvorfor vi trekkes mot – og snakker så mye om – det vi frykter.

Jeg nekter å tro at vi vil at forferdelige ting skjer. Men hjernen vår gjør at vi må vite mer når det først har skjedd.

En forklaring fra forskningens verden peker på at mennesket søker det dramatiske for å fjerne fokus fra seg selv. Nyheter om naturkatastrofer, mennesker i fare, ulykker og groteske kriminalsaker gir oss muligheten til å se utover, på de andre og noe annet, i stedet for å se innover (og kritisere det man finner der). Jo mer dramatisk den ytre hendelsen er, jo mer distraheres man fra sine egne problemer.

Føles det «bedre» at tankene kretser rundt fryktelige situasjoner som ikke gjelder oss selv enn rundt samlivsbrudd/pengeproblemer/jobbutfordringer? Det høres ikke bra ut, men samtidig virker det også logisk. Vi ønsker å skåne oss selv.

Fryktreaksjonen starter i hjernen. Den er til for vår egen beskyttelse. Hva skal vi gjøre for å overleve? Flykte? Slåss? Forholde oss helt rolige?

Når hjernen så får forklart oss at det skumle, men gjenkjennelige, vi står overfor ikke gjelder oss, kjenner vi på lettelse, forteller forskning. I tillegg kan vi kan «stå ansikt til ansikt» med det vi frykter, uten å være i reell fare.

I et glimt ser vi for oss at det er vi selv som sitter på hyllen, 800 meter under bakken. Halsen snører seg sammen; Hvordan ville jeg håndtert det? Og ville jeg satt meg selv først? Så forsvinner tanken, idet man skjønner at man spiser lunsj med kollegene.

Gir observatørrollen oss en følelse av å være trygge – av at det heldigvis ikke er oss? Så lenge konteksten er på plass, og vi ikke føler oss truet på livet, kan opphisselsen ifølge forskning gå fra frykt til en form for spenning.

Når vi ser for oss, og snakker om, hvordan alle døgnene i grotten må ha vært (og fremdeles er), grøsser vi, men vi fortsetter like fullt å lese om det, se på det, tenke på det og prate om det.

Vi deler egne skremmende historier om grotteturer, viser frem bilder fra en klaustrofobisk vindeltrapp opp i en turistattraksjons tårn og forteller om skrekkfilmer som «The Descent», hvor en jentegjeng utforsker et nett av huler, blir stengt inne og jaktes på av monstre.

Håpet snakker vi selvsagt også om. Det må gå bra. Redningsmannskapene må finne en løsning og redde de 13 menneskelivene.

Men hvordan? Vi har tanker og ideer om hva som må til, vi diskuterer hva vi selv ville gjort, og det eneste vi vil er at barna og treneren skal bli befridd fra det trange mørket og gjenforenes med familien.

Vi ønsker oss katarsis – renselse. Et ord den greske filosofen Aristoteles for 2000 år siden brukte om følelsen av å settes fri fra frykten som blir fremkalt når man ser på – nettopp – en tragedie eller et drama.