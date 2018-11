NORGLISH: – Språkrådet kommer nok til å gønne på. Snakk om å make a living. Foto: Møller-Hansen, Janne

Slutt å nægge folk for språket! Deal?

2018-11-23T13:38:35Z

En dude fortalte meg at Språkrådet nægger folk for hvordan dem skriver og snakker. Til det er en ting å si: Chill, for fucks sake.

Publisert: 23.11.18 14:38

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

Vi er fire millioner-ish i dette landet. I utlandet er det mange flere enn oss. Milliarder på milliarder. Så da er det vel fair at vi snakker og skriver sånn som flertallet gjør? Ta Anthon Sport. Nå er det snart Black Friday, og noen dudes der fant opp og posta konseptet Orange Thursday.

Hvor vanskelig er det å fatte at dem har laga en ekstra fet dag, dagen før dagen? Det er vel ikke noen big bomb at folk snakker litt som på nettet irl? I hvert fall ikke kidsa. Folk er jo enten online på Face, Twitter og Snap eller dem binger Netflix og HBO. Og hvis de er online 24/7 da blir jo det irl, ikke sant. Språkrådet må lækse litt. Å shame folk for hvordan dem skriver og snakker er bare lættis. Engelsk er bare mer awesome enn norsk. Så hvis jeg skulle digga no-platforming for noen, ville det vært Språkrådet. Språket er et virus fra det ytre rom, du kan ikke sitte og nørde i et føkkings råd og blaste ut en masse sterke meninger om det. Get a life. Se på Island. De har alltid prøvd å swappe engelske ord med islandske. Hvordan gikk det? Bankene gikk føkkings konk alle sammen. Sannsynligvis fordi de ikke skjønte de engelske bankorda. Full meltdown. Capisce?

Vi snakker jo norsk, basically. Så, alle catcher det. Hvis du ikke veit hva ghosting er, så kan du vel for føkkings sake google det. LMGTFY. Men nei. Alle joiner hylekoret. Den bunchen whiner uansett. Lager en masse fuss av nothing. For eksempel var jeg på Kulturhuset og bestilte «en Hansa Pils». Duden i baren svarte – Can you say it in English. Så jeg sa: – One Hansa Pils. Da skjønte han det. Tok ikke mange sekundene. Er det noe å lage masse fuss om? True, det ville tatt lengre tid for han duden å catche «Det brenner i rommet ved siden av, hvor er nødutgangene?». Men, so. Det brenner jo ikke så føkkings ofte. Kan du ikke norsk, vil du jo uansett skjønne plottet hvis det blir drithot i lokalet.

Men, Språkrådet kommer nok til å gønne på. Snakk om å make a living. Sikker på at de også whiner om Valentines, Halloween og Black Friday. Og hva med Thanksgiving, hvorfor har vi ikke det her? Hører jo med til Black Friday? Sikkert på grunn av Språkrådet. De føler seg nok som kalkuner sjøl, så derfor er de imot.

Losers!