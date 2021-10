REFSER JENS: – NATO-sjef Jens Stoltenberg forsøker å svekke forbudstraktaten ved å framstille den som et problem for nedrustningsarbeidet, vel vitende om at det ikke stemmer, skriver Kjell Magne Bondevik og Thorbjørn Jagland.

Ikke greit, Jens!

Det har vakt stor oppmerksomhet i NATO at Norge vil delta som observatør på statspartsmøtene til FN-traktaten som forbyr atomvåpen. Støre-regjeringen fortjener støtte for dette. At NATOs generalsekretær forsøker å skape et inntrykk av at dette betyr å støtte opp om ensidig nedrustning, er ikke greit. For det er ikke sant.

KJELL MAGNE BONDEVIK, tidligere statsminister (KrF)

THORBJØRN JAGLAND, tidligere statsminister (Ap)

Stoltenberg sier at NATO, så lenge atomvåpen finnes, må kunne true med bruk av slike, og VG støtter dette syn på lederplass. Bruk av atomvåpen vil innebære en katastrofe. Ingen ønsker dette. Men hvilken mening gir det å true med noe vi ikke vil bruke?

Dette er en uakseptabel og foreldet tekning. Det er behov for nytenkning og nye initiativ for å realisere visjonen om en verden fri for atomvåpen.

Forbudstraktaten kan være et bidrag. Den støttes av FN`s generalsekretær, to tidligere generalsekretærer i Nato, flere tidligere statsministere, utenriksministre og forsvarsministre – alle med god erfaring og kjennskap til ansvarlig forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Til sammen er det nå 88 land som er statsparter eller signatarer til FN-traktaten som forbyr atomvåpen. Det er svært gledelig, for faren for bruk av atomvåpen har aldri vært større enn nå. Det første statspartsmøtet for traktaten skal finne sted i FN i Wien i mars 2022. Der begynner arbeidet med hvordan oppslutningen om forbudstraktaten skal økes, hvordan den skal iverksettes, og hvordan den skal kunne brukes som et verktøy for å overbevise atomvåpenstatene om at de må forhandle om kjernefysisk nedrustning.

Støre-regjeringens Hurdalsplattform lover å øke Norges innsats for kjernefysisk nedrustning, samarbeide med land i og utenfor NATO for en verden uten atomvåpen, og delta på forbudstraktatens statspartsmøter. Dette vil vi uttrykke vår fulle støtte til. Hvis man ønsker sterkere internasjonalt samarbeid for kjernefysisk nedrustning og mot ytterligere spredning av atomvåpen, så må man selvfølgelig være til stede der dette diskuteres.

Men USA, Storbritannia og Frankrike, som er atomvåpenstatene i NATO, frykter det presset som Forbudstraktaten legger på dem. Den setter alle de ni atomvåpenstatene på lik linje, og sier at atomvåpen skal være forbudt for alle. Jo mer oppslutning traktaten får, jo sterkere vil presset bli - på alle atomvåpenstatene. Til slutt kan de bli isolert som ikke viser at de mener alvor når de sier at de ønsker kjernefysisk nedrustning. Alle de ni atomvåpenstatene ruster opp sine atomarsenaler, og planlegger for å beholde dem.

Dette er i strid med den viktigste av alle nedrustningsavtalene; Ikke-spredningsavtalen av 1967. Der forpliktet alle de landene som ikke hadde atomvåpen seg til ikke å skaffe seg slike mot at atommaktene forpliktet seg til å avskaffe sine. Det er i frustrasjon og sinne over at atommaktene har gjort det motsatte at oppslutningen om Forbudstraktaten har vokst fram.

Derfor er det et ønske i NATO om en felles front mot Forbudstraktaten. Men det var bare et spørsmål om tid før et av NATO-landene ville ta det første skrittet og innta en noe mer forsonlig holdning til forbudet. Det er flott at det ble Norge.

Jens Stoltenberg liker tydeligvis ikke dette. Da VG før NATOs forsvarsministermøte torsdag spurte om hans reaksjon på Norges beslutning om observatørdeltakelse, sa Stoltenberg: «Vi tror ikke at en verden der Russland, Kina og land som Nord-Korea har atomvåpen og vi ikke har det, er en tryggere verden. Vi tror på balansert, verifiserbar kjernefysisk nedrustning, ikke på ensidig nedrustning. Og derfor er NATOs holdning til forbudstraktaten svært klar; vi tror ikke på den traktaten som en vei mot kjernefysisk nedrustning. Og jeg forventer at alle tar hensyn til dette når de adresserer atomvåpenspørsmål og konsulterer nært med andre NATO-allierte.»

Stoltenberg forsøker å svekke forbudstraktaten ved å framstille den som et problem for nedrustningsarbeidet – vel vitende om at det ikke er noen som forventer at USA, Storbritannia og Frankrike skal slutte seg til forbudstraktaten ensidig. Vel vitende om at det store FN-flertallet som fremforhandlet forbudstraktaten selvfølgelig heller ikke mener at en verden der bare Russland, Kina og Nord-Korea har atomvåpen, er en tryggere verden. Og vel vitende om at hvis forbudstraktaten virkelig handlet om ensidig nedrustning, så ville aldri FNs generalsekretær Antonio Guterres (tidligere statsmininister i Nato-landet Portugal) støttet opp om den.

Så sent som i september oppfordret Guterres «alle stater til å støtte forbudstraktatens mål og anerkjenne dens plass i den globale nedrustningsarkitekturen.»

NATO er i en unik posisjon til å sette kjernefysisk nedrustning på agendaen, men gjør ikke det. For at USA, Frankrike og Storbritannia faktisk skal ta meningsfulle initiativ overfor Russland, Kina og Nord-Korea må noen i alliansen legge press på dem. I dag har de ikke det. Tvert imot kan de argumentere med at deres allierte, inkludert Norge, fortsatt krever kjernefysisk beskyttelse. Men ønsker vi å la oss bli «beskyttet» av atomvåpen når vi vet at bruk av dem vil innebære en katastrofe for oss og verden for øvrig? Faktum er at NATO-land som Norge, som ikke selv har atomvåpen, kan bli brukt som påskudd for opprustning.

73 prosent av nordmenn tror at atomvåpen skaper mer risiko enn sikkerhet, ifølge en spørreundersøkelse som Respons Analyse nylig gjennomførte for Norsk Folkehjelp. Dette flertallet fortjener en regjering som tar atomvåpentrusselen på alvor. Hurdalsplattformen gir oss forhåpninger om at vi nå har dette. For som FNs generalsekretær sier: «Vi må avvise «den giftige og feilaktige logikken» i kjernefysisk avskrekking, fordi «menneskeheten forblir én misforståelse, ett feiltrinn, én feilberegning, ett knappetrykk unna å utslettes.»

Det kan ikke være slik at man ikke kan ansees som et lojalt NATO-land hvis man tar denne advarselen på alvor og deltar som observatør på forbudstraktatens statspartsmøter. Vi håper derfor vår nye statsminister, utenriksminister og forsvarsminister klarer å holde lave skuldre i møte med de reaksjonene de nå får. For det de gjør er riktig og nødvendig.

Det er grunn til å tro at flere NATO-land, som Tyskland og Belgia, kan komme til å følge i Norges fotspor og delta som observatører. På sikt mener vi at de også bør gå lenger, og sammen slutte seg til Forbudstraktaten. Det vil være et tydelig signal om at de tar avstand fra kjernefysisk avskrekking, at de mener at ingen land bør ha atomvåpen og at de krever reell vilje til forhandlinger om balansert og verifiserbar nedrustning.