Kommentar

Skjebnedøgnets store spørsmål

Av Leif Welhaven

Vibeke Johannesen er daglig leder i Brann. Foto: Marit Hommedal

Alt annet enn et rungende «ja» til at styret har tillit, bør medføre at Brann skifter daglig leder. Tidslinjen kan bli et problem for Vibeke Johannesen.

Det er en usedvanlig krevende sak Brann-ledelsen har fått i fanget. Mange hensyn skal ivaretas samtidig.

Klubben har et ansvar som arbeidsgiver for spillerne, både nachspiel-gjengen og den profesjonelle delen av troppen.

Fansen, sponsorer, styret, mediene og andre interessenter krever også sitt rundt den offentlige oppvasken etter sviket på Stadion.

Det kan heller ikke ha vært enkelt å skille det ene fra det andre.

Dag for dag har det kommet en strøm av rykter, opplysninger, påstander og beskrivelser av hva som skjedde, ikke skjedde eller kanskje skjedde gjennom skandalenatten.

Silingen må ha vært supervanskelig.

Men når det skal vurderes om en leder har gjort jobben sin eller ei, er kanskje det aller viktigste i en slik sak om potensielt fornærmede er blitt tilstrekkelig ivaretatt eller ei.

Her er det store spørsmålet følgende: Gjorde Vibeke Johannesen nok for å ta saken tilstrekkelig alvorlig på et tilstrekkelig tidlig tidspunkt?

Tirsdag samles styret i Brann for å arbeide med det som trolig er den største krisen i klubbens historie. Det er en tankevekkende kontrast mellom hvor alvorlig saken tas nå, og tonen fra toppen av Brann-administrasjonen såpass kort tid tilbake som 12. august.

«De har brutt interne regler, de har beklaget og forstått alvoret, og nå er det en sak vi går videre fra», uttalte Vibeke Johannesen da.

I etterkant har ledelsen forsøkt å gi uttrykk for at dette ikke innebar at saken skulle lukkes. Men det etterlatte inntrykket er at fokuset for alt i verden skulle flyttes fra nachspielet til jakten på poeng.

Forsøket fremstår ikke bare forhastet, det fremstår også som direkte dårlig ledelse. Selv om vi utenforstående må ta diverse forbehold om detaljer vi ikke er inne i, er det nok kjent informasjon rundt dette til at Johannesen burde valgt en annen linje enn vi hørte sist torsdag.

Alvorsgraden underbygges og forsterkes av det Bergens Tidende har bragt på det rene om tidslinjen i Bergen de siste dagene.

I en lang samtale mellom Johannesen og en av kvinnene som var med på nachspielet - et vitne - kom det frem opplysninger av betydning. Samtalen fant sted tirsdag i forrige uke, altså to dager før poengene på fotballbanen fremstod viktigst.

Ifølge BT har kvinnen sagt at «jeg fortalte i detalj hva som hadde skjedd, også om et mulig overgrepsforsøk».

Johannesens versjon er at hun ikke oppfattet at kvinnen snakket om et seksuelt overgrep.

Men Branns daglige leder sa samtidig at hun oppfattet at det hadde skjedd noe «ugreit og ubehagelig», og trakk frem muligheten for at kvinnen kunne gå til politiet.

Helt uavhengig av hvem som skal ha definisjonsmakten for hva som utgjør et «overgrep», er det mer enn nok substans i dette til at tonen fra Brann-lederen ikke lar seg forsvare.

Da Bergens Tidende boret videre i dette på lørdagens pressekonferanse, fremstod Johannesens redegjørelse ikke videre tillitvekkende.

Men det avgjørende spørsmålet for hennes fremtid er om styret i klubben mener at hun har den tilliten hun er avhengig av for å kunne bekle en så sentral rolle.

Hverken Johannesen selv, styret eller omgivelsene kan leve med at det foreligger noenlunde tiltro til henne fra oven.

Dette er et enten-eller-spørsmål. Så langt har styreleder Birger Grevstad svart unnvikende på spørsmål om tilliten til den daglige lederen.

Her blir tirsdagens styremøte helt avgjørende. Akkurat nå fremstår det helt åpent hvor det ender.