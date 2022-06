Kommentar

Den nye skipresidentens hodepine: Arven er vrien

Av Leif Welhaven

Tove Moe Dyrhaug skal lede skisporten fremover.

Tove Moe Dyrhaug overtar flere floker. Heldigvis ser den nye skipresidenten ut til å ville ta tak der det virkelig trengs.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

I den tidligere toppsjefen i Rosenborg får Ski-Norge en dreven og ambisiøs leder. Hun bør ha gode forutsetninger for å lykkes i jobben. Likevel er det ingen tvil om at arven etter forrige regime ikke er enkel.

Denne uken kommer de ferskeste medlemstallene for norsk idrett. Her har utviklingen vært et sorgens kapittel for skiforbundet det siste tiåret.

Det er sammensatte grunner til at medlemsmassen har stupt markant, og at ski taper terreng overfor andre særforbund. Uansett hva de siste tallene viser, er Tove Moe Dyrhaugs viktigste strukturelle jobb å få medlemsmassen ordentlig opp igjen.

På kortere sikt ligger en hastesak på hennes bord, som fort kan bli definerende for inntrykket av lederegenskapene.

Erik Røste tok opp hets og trakassering i avskjedstalen på skitinget.

Hun er rett og slett nødt til å få en splittet organisasjon til å dra i samme retning igjen, etter at det mislykkede forsøket på å bli kvitt Clas Brede Bråthen voldet mye skade.

Tiden vil vise om Moe Dyrhaug nå kan skape borgerfred. Men vår første kvinnelige skipresident treffer i alle fall hoppkanten når hun snakker om at det viktige nå er å sette seg ned og snakke sammen.

Og da snakker vi i betydningen å snakke ordentlig sammen.

Her ligger muligheten til å gjøre noe med Røste-æraens store svakhet: Kommunikasjon.

Det er ingen hemmelighet at klimaet har vært elendig mellom Clas Brede Bråthen og duoen Erik Røste/Ingvild Bretten Berg over lang tid. Selv om det ble landet et kompromiss der Bråthen fikk en jobb med et annet navn, var de underliggende konfliktene på ingen måte over. Pressekonferansen der alt ble forsøkt glattet over, fremsto som en blanding av komisk og tragisk.

Tove Moe Dyrhaug har overtatt som ny skipresident, etter 10 år med Erik Røste.

Derfor er det ikke bare viktig at Moe Dyrhaug nå bruker tid på å snakke gjennom saken. Det blir også avgjørende hvordan hun håndterer et par nøkkelspørsmål.

Generalsekretær Ingvild Bretten Bergs håndtering av Bråthen-saken har skapt mye sinne. Det er alvorlig at hoppkomiteen ble forsøkt tillagt en mening i det offentlige rom om en sak de ikke hadde fattet et vedtak om, noe som potensielt kunne fått store konsekvenser.

Hvis målet var å få ro i leiren, burde det foregående styret tatt tydeligere tak i overtrampet fra den øverste ansatte lederen.

Hvilken innfallsvinkel velger Tove Moe Dyrhaug?

Også styrets rolle er intrikat. Den nye presidenten satt jo selv i det forrige styret, som gikk ut med noe som minnet om et offentlig karakterdrap på Clas Brede Bråthen.

Det skjedde etter at styret kun hadde hørt den ene parten før de uttalte seg så kategorisk. Slikt går bare ikke an.

En mer konkret unnskyldning enn det vi har hørt så langt kunne vært en klok vei videre, men hvordan håndterer i tilfelle presidenten at hun selv var med på det som skjedde?

Erik Røstes avskjedstale har også skapt et par interessante problemstillinger.

På den ene siden er det fint at han adresserer hets og trakassering, som åpenbart er en uting. Det er heller ingen tvil om at det har vært sendt meldinger som er over streken.

Men det var noe selektivt med hvordan Røste valgte å gå til verks da han snakket om ugreie meldinger på nettet.

I det enkelte kaller hoppsaken, som kanskje er vel så mye en ledelsessak, har det vært mange Facebook-ytringer i en støttegruppe for Bråthen.

Den teller utrolig nok over 50.000 mennesker. En del som er skrevet her har vært ufint, men svært mye har faktisk vært saklig og faktaorientert.

Blant annet har det blitt stilt en del høyst betimelige spørsmål om ledelse, noe som kretser og andre tillitsvalgte med fordel kunne vært mer opptatt av.

Derfor er det viktig å skille mellom usaklige personangrep, som vi ikke vil ha noe av, og det som faktisk er betimelig kritikk av en spesifikk toppledelse.

Det er også viktig å ikke glemme at Røstes styre selv begikk noe som minnet stygt om et karakterdrap på en ansatt i det offentlige rom.

Fra Bråthen-siden er det nok nå lurt å møte den nye presidentens invitasjon med et åpent sinn og en utstrakt hånd, og det er selvsagt slik at begge parter har et ansvar for hvordan saken utviklet seg.

Det har vært så mye vondt blod så lenge at det slett ikke er sikkert at vi får harmoni med det første. Men det forandrer dynamikken å ha en ny person helt på toppen.

I beste fall kan Tove Moe Dyrhaug komme usedvanlig godt ut av startblokkene. Det trenger Norges Skiforbund.