Kommentar

En splittet familie

Av Per Olav Ødegård

GODTOK NEDERLAG: I motsetning til sin far aksepterte Ivanka Trump valgresultatet. Et opptak av hennes vitnemål ble vist på storskjerm under høringen i Kongressen.

Ivanka Trump forsto at spillet var over. Men Donald Trump ville ikke lytte til sin datter og seniorrådgiver.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

To dager med offentlige høringer i Kongressen har gitt et innblikk i noe av det som foregikk de siste dagene av Donald Trumps presidenttid.

Det oppsto blant annet en splittelse i familien.

Ivanka Trump aksepterte, i motsetning til sin far, at de hadde tapt presidentvalget. 6. januar 2021 kalte hun Mike Pence «en god mann», selv om han samme dag gikk mot Donald Trumps direkte ordre om å stanse godkjenningen av valgresultatet.

– Ivanka Trump var ikke involvert, eller studerte, valgresultater. Hun hadde sjekket ut for lenge siden, skrev Trump på Truth Social, hans nye sosiale medier kanal.

Ivanka Trump skal flere ganger ha forsøkt å overbevise sin far om å gripe inn tidligere for å stanse opprøret på Capitol Hill 6. januar.

Faren sier at datteren har sjekket ut. Og i en alder av 40 år ser det faktisk ut til at Ivanka Trump har valgt å distansere seg fra ham. Tidligere har hun fulgt ham tett, i business og politikk.

Hverken Ivanka Trump og hennes mann, presidentens tidligere seniorrådgiver Jared Kushner, deltar for tiden på Donald Trumps folkemøter og andre offentlige arrangementer.

Trump/Kushner familien har flyttet til Florida, men på god avstand fra farens Mar-a-Lago palass. Far og datter skal være på talefot, men de opptrer ikke offentlig sammen lenger.

PRESIDENT OG RÅDGIVER: To dager før stormingen av Kongressen i januar 2021 var Donald Trump og Ivanka Trump på vei til Air Force One.

To dager etter valget i november 2020 skal Kushner ha sagt til sin ektefelle at det var på tide for dem å forlate Washington, D.C., ifølge boken «I Alone can Fix it». Han forsto at det var over og at de måtte komme seg videre.

6. januar var imidlertid Ivanka Trump fortsatt på jobb i Det hvite hus. Ifølge boken til de to Washington Post-reporterne ble hun opprørt over det hun så på TV-skjermen da mobben trengte seg inn i Kongressen.

– Jeg går ned til far. Dette må ta slutt, skal hun ha sagt til sine medarbeidere.

Stabssjef Mark Meadows skal ha gitt ordre om at alle, bortsett fra Ivanka Trump, måtte forlate Det ovale kontor. Datteren skal da innstendig ha bedt faren om å gripe inn.

Donald Trump mener datteren blir utsatt for trakassering av hans politiske motstandere. Men i motsetning til andre Trump-lojalister har Ivanka Trump og Jared Kushner forklart seg for Kongressens granskningskomite. Vitneopptaket med Ivanka Trump i april varte i over åtte timer, mens Jared Kushner besvarte spørsmål i over seks timer.

Noen korte utdrag fra forklaringene til Ivanka Trump og Jared Kushner er hittil blitt vist på storskjerm i Kongressen. Det er grunn til å vente at vi får se mer til begge to i løpet av de neste fire høringene.

Før han ble president var hun nært tilknyttet Trumps ulike virksomheter. Hun deltok i det populære TV-programmet «The Apprentice» der faren var hovedperson. Hun var visepresident i Trump-organisasjonen og startet sitt eget klesmerke.

Hun fikk en viktig posisjon som rådgiver i Det hvite hus. Da hadde hun og ektemannen gått fra å være liberale demokrater i New York til å bli Trump-republikanere med helt nytt sett av meninger.

Det er blitt spekulert i om Ivanka Trump kommer til å stille som politisk kandidat i fremtiden. Hun trenger ikke å bruke tid på å gjøre seg kjent blant velgerne. Det kan være at hennes uttalelser til 6. januar komiteen kan brukes til å dokumentere uavhengighet. Hun støttet sin far, men fortalte ham også sannheten. Men Ivanka Trump har ikke sagt noe om sine videre planer.

I BEDRE TIDER: I januar 2017, like før presidentinnsettelsen deltok Eric (t.v.) Ivanka og Donald Jr. på en pressekonferanse med sin far.

Kongresskomiteen er blant annet opptatt av å finne ut om Trump faktisk forsto at han hadde tapt valget. Med andre ord, var alt han satte gang overlagte handlinger mot bedre vitende.

Ingen er bedre skikket enn Ivanka Trump til å forstå og forklare hvorfor presidenten handlet som han gjorde. Ikke bare fordi hun er hans datter, men også fordi hun var en betrodd rådgiver i Det hvite hus.

Spørsmålet er hva hun ønsker å dele med kongresskomiteen.

Vi vet bare at hun aksepterte justisminister William Barrs ord om at det ikke hadde funnet sted valgfusk som kunne ha endret utfallet. Og at hun på valgnatten ikke hadde noe klart syn på hva presidenten burde si.

– Stemmene ble talt opp. Det ble klart at det ikke ville foreligge noe resultat på valgnatten.

Det hindret ikke Trump fra å erklære seier, på sviktende grunnlag.

Før valgdagen hadde Trump i månedsvis fortalt sine tilhengere at han ikke kunne tape. Det eneste som kunne frata ham valgseieren var massivt valgfusk. På valgnatten så det først lyst ut for Trump. Men snart skulle tvilen melde seg i Det hvite hus. Flere resultater gikk i Bidens favør.

I høringen på mandag kom det frem at Trumps rådgivere ba presidenten vente med å erklære seier. Men i stedet lyttet Trump til tidligere New York ordfører Rudy Giuliani, som flere vitner har beskrevet som beruset: – De stjeler dette fra oss. Du må gå ut og si at vi vant.

Kl. 02.21 gikk Trump foran TV-kameraene og erklærte: Ærlig talt, vi vant dette valget.

Enda mer oppsiktsvekkende var det Trump videre sa:

– Vi vil at all stemmegiving må stoppe. Vi vil ikke at de skal finne flere stemmer klokken fire om morgenen, og legge disse til listen. OK?

PÅ VALGKAMP: Donald Trump og Ivanka Trump deltok på et valgmøte for republikanske kandidater i Georgia 4. januar 2021.

– Det var aldri noe som antydet en interesse av hva som var de virkelige fakta, har justisminister Barr senere forklart komiteen.

Han ønsket ikke å være med lenger når presidenten hverken ville høre på råd fra ham eller andre i regjeringen. Presidentene lyttet i stedet til rådgivere som Giuliani.

Etter valgnederlaget var Trump «frakoblet virkeligheten», ifølge hans justisminister. Barr må nå tåle den tidligere presidentens rike utvalg av nedsettende karakteristikker.

I dagene og ukene som fulgte fortsatte Trump å spre den falske påstanden om at valget var blitt stjålet. Han klarte å overbevise en stor andel av republikanere om at den store løgnen var sannhet.

Uten den falske fortellingen ville ikke Trump- tilhengere ha stormet Kongressen. Maktoverføringen ville skjedd fredelig, som i alle tidligere valg. Det ville ikke blitt en riksrettssak nummer to mot Trump, og heller ingen granskningskomite.

En annen arv etter Trump er at republikanske kandidater over hele landet videreformidler den store løgnen om presidentvalget i 2020. For Trumps lojale velgerbase er ikke valget over før deres mann blir gjeninnsatt som president.

Det kan skje i 2024. Og om han skulle tape igjen, vet alle hva som kommer til å skje. Trump vil aldri erkjenne et nederlag.