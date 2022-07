Leder

EU må sette ned foten overfor Orbán

Viktor Orbáns tirade mot et «raseblandet Ungarn» kan bli den endelige dråpen i EU-kommisjonens breddfulle beger.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

De samlede reaksjonene, inklusive protesten fra hans nære rådgiver gjennom 20 år, har vært såpass skarpe at regimet i Budapest risikerer at EU nå gjør alvor av å kutte de økonomiske båndene til Ungarn.

Lørdag besøkte Orbán et område i Romania hvor det bor en stor ungarsk minoritet. I en tale sa han at europeere kan blande seg med hverandre, men ikke med folk utenfra Europa. «Vi vil ikke bli et raseblandet folk», tordnet den ungarske statsministeren.

Romanias utenriksminister Bogdan Aurescu fordømte kontant Viktor Orbáns uttalelser og beklaget at de ble gitt på rumensk jord. Men det var først da statsministerens mangeårige venn og rådgiver, Zsuzsanna Hegedüs, i et opprørt oppsigelsesbrev kalte Orbáns ord «en ren nazi-tale» og sammenlignet ham med Hitlers propagandaminister Joseph Goebbels, at protestbølgen ble en tsunami.

Lederen for den ungarske føderasjonen av jødiske samfunn mener at statsministerens tale representerer et brudd med den praksis som etter krigen har borget for jøders sikkerhet. Bakteppet her er bekmørkt. Deportasjonen av jøder i Ungarn var den raskeste og mest systematiske under holocaust.

Og selv om Orbán har bedyret sin nulltoleranse mot antisemittisme og rasisme, er det flere kritikere som ifølge Politico mener at regimets stadige angrep på den ungarskfødte filantropen og demokratiforkjemperen George Soros minner om en vendetta med grelle overtoner.

Det legges også merke til at han neste måned skal tale den europeiske høyrepopulismens sak på en konferanse i Texas, der han skal dele podiet med sin gamle venn, Donald Trump

Viktor Orbán er en av EUs lengstsittende regjeringssjefer, og vekslende kommisjoner har gjennom årene valgt å vende det døve øre til mange av hans utfall. I senere tid har imidlertid både Ungarn og Polen utviklet regimer i en nasjonalkonservativ retning som er i strid med Europaunionens liberale verdier.

Orbáns høyrepopulisme og personlige forhold til Vladimir Putin har dessuten komplisert EUs sanksjonspolitikk overfor et stadig mer aggressivt Russland. Da EUs energibyrå tirsdag landet en avtale om kollektivt gasskutt på 15 prosent, var det bare Ungarn som gikk imot.

Etter at Viktor Orbáns parti Fidesz vant en solid, men diskutabel seier i det ungarske parlamentsvalget i april, har regimet valgt en hoverende konfrontasjonslinje overfor EU. Noe som mest av alt er rettet mot egen base, men som likevel står i strategisk kontrast til landets akutte behov for EU-midler

Kommisjonen har holdt tilbake milliardstøtten fra medlemslandenes gjenreisningsfond, fordi Ungarn har nektet å innfri EUs vilkår om å ikke å innføre undertrykkende lover. Samtidig står landet i en likviditetskrise og trenger pengene mer enn noen gang.

Så langt har Orbán lykkes i å ri to hester parallelt og spille på en frykt for at han heller skal vende seg til Putin. Den frykten er ubegrunnet. EU har nå en anledning til å sette ned foten og stille krav til regimet i Budapest om å avslutte den antidemokratiske ensrettingen.