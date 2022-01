Kommentar

Djokovic-bråket: Selvskading for evigheten

Av Leif Welhaven

Novak Djokovic holdes tilbake etter visumkrøll- får han spille i Australian Open?

Det er overhodet ikke synd på Novak Djokovic.

Serberen kan stå igjen som tidenes største tennisspiller den dagen han legger racketen på hylla. Men omdømmet og ettermælet til Djokovic kommer aldri til å gjenspeile det han har prestert på tennisbanen.

Den farselignende situasjonen som utspiller seg i Melbourne i forkant av Australian Open, er noe Novak Djokovic må ha forstått at var en påregnelig risiko. Likevel har han satt seg i en posisjon som har eskalert til å få en betydelig politisk dimensjon.

Bakteppet er at Australia har strenge innreiseregler og en befolkning som over lang tid har måttet leve med en heftig tiltaksbyrde. Du må som hovedregel være vaskinert for å komme inn i landet. Dette prinsippet fravikes bare i spesielle tilfeller. Et medisinsk fritak må ha et konkret grunnlag.

Novak Djokovic har hatt all mulighet til å oppdatere seg på australske bestemmelser før han valgte å sette kursen down under. Verdenseneren har ikke villet oppgi noe om egen vaksinestatus.

Det vakte oppsikt da han tidligere i pandemien arrangerte en egen turnering mens alt annet var stengt, et arrangement som ble en «superspreder».

Da han reiste til Australia var det angivelig etter at et medisinsk fritak angivelig var gitt, men grunnlaget for dette er høyst usikkert. Ringvirkningen ble at det oppstod trøbbel med visumet hans, endte det med at han holdes tilbake mens det pågår en juridisk kamp om sakens videre skjebne.

Får han slippe inn og spille i turneringen han har vunnet ti ganger? Eller blir han tvangsreturnert?

Uansett hva saken ender med, er det umulig å forstå hvordan Novak Djokovic velger å handle på en måte som det måtte bli trøbbel av. Tennisarrangøren vil gjerne ha trekkplasteret med, men for australske politikere er saken blitt en skikkelig politisk verkebyll.

Hva skjer med moralen og oppslutningen om tiltakene dersom det kan mistenkes at Djokovic får særbehandling?. Akkurat nå fremstår knuten uløselig. Reaksjonene er sterke, mange og polariserte.

I Australia er mange opptatt av likhet for loven. I Serbia er reaksjonene på behandlingen av Novak Djokovic kraftige helt opp i det politiske hierarkiet.

President Aleksandar Vučić har reagert på det han kaller dårlig behandling av Djokovic, og ifølge serbiske medier kalles australske diplomater inn på teppet i Beograd for å gi en forklaring.

Dessverre for Djokovic er vel den forklaringen enkel i en ellers krevende sak. Australske myndigheter har satt sine coronaregler, og Djokovic kunne enkelt ha valgt å forholde seg til medisinske råd og fulgt anbefalinger.

Om han velger å gå sin egen vei, må han nesten ta konsekvensen av det.

For Djokovic har det lenge vært et tema at han aldri når samme popularitet som Roger Federer og Rafael Nadal. Så langt har Djokovic vært respektert, men aldri elsket på samme måte utover i egne rekker. Nå risikerer han å bli ekstremt upopulær og få publikum mot seg uansett hvor han spiller.

Det er i tilfelle noe han må ta ansvaret for selv. Makan til omdømmeselvskading er det ikke så ofte vi ser i idretten.