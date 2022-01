Kommentar

Minoriteter under angrep i India

Av Shazia Majid

DEN SEKULÆRE STAT: Den indiske grunnloven slår fast at India er en sekulær stat. Hindunasjonalistene, som har makten i landet vil det annerledes.

Den indiske statsministeren har konsekvent dyrket hindunasjonalismen. Nå høster han muslimhatet. Verdens største demokrati er blitt en kruttønne.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

«Vær klare for å drepe og gå i fengsel». Tordnet det fra podiet på en hindunasjonalistisk konferanse i byen Haridwar i India rett før jul.

Ekstremistenes hatprat mot muslimer i India er ikke nytt. Men nå er det verre enn noen gang, og den bør skremme. Spørsmålet er hva som blir det neste.

For til stede på konferansen var landets mest kjente høyreekstreme, deriblant personer med koblinger til den sittende hindunasjonalistiske regjeringen med Narendra Modi som statsminister.

«Hvis 100 av oss er klare til å drepe to millioner av dem, så vinner vi og vi vil gjøre India om til en hindu stat». Ble det sagt, med henvisning til landets 200 millioner muslimer. Rohingya-muslimene i Myanmar ble løftet frem som eksempel på hvorfor folkemordet var uunngåelig.

Det var klare kamprop om at tiden nå var kommet for å ty til våpen og å «rense» landet.

Satte fyr på julenissen

Også landets nærmere 28 millioner kristne er under angrep. Det har vært flere angrep på fjorårets julefeiring i landet.

Julenisse-dukker er blitt satt fyr på, gudstjenester er blitt stanset, juleavslutninger og katolske skoler er blitt angrepet og vandalisert av rasende mobb, som mener julefeiring er et forsøk på kristen misjonering.

Nå pakkes det altså ikke inn i bomull lenger: Ekstremistene vil ha en «ren hindu stat».

Og de får støtte av Modi – men han gjør ikke den skitne jobben selv. Hans jobb er å blåse i hundefløyten. Og så holde seg tyst når den giftige hatretorikken florerer.

I likhet med de stadig økende lynsjingene av muslimer, vandaliseringen av deres og andre minoriteters eiendommer, og hets, trusler og trakassering.

Fra toppen og ned

Fagfolk mener at Modi vil det samme som ekstremistene: «Å isolere og demonisere minoriteter slik at en hindu stat kan opprettes».

Det forklarer den øredøvende stillheten i kjølvannet av krav om etnisk rensing av muslimer.

Diskrimineringen og angrepene er systematiske, kommer fra toppen og forplanter seg nedover. De har en enorm avskrekkende effekt.

Indere er livredde for å kritisere styresmaktene. Alt fra opposisjonspolitikere, rettighetsforkjempere, intellektuelle, journalister til etablerte filmstjerner.

De har sett hva Modi gjør med kritikere. Det hjelper ikke engang å være en av verdens mest anerkjente organisasjoner. Amnesty ble kastet ut av India i 2020. Med påskudd om at den anerkjente organisasjonen drev med hvitvasking av penger.

Det er vel snarere den åpenhjertige kritikken det autoritære regimet ikke tålte.

Sekularismens fall

I sin 2020-rapport om India skriver Amnesty at det var utbredt straffrihet og mangel på ansvarliggjøring for drap og angrep utført av mobb og politifolk mot religiøse minoriteter.

Det i et land hvor en muslimsk komiker satt fengslet i 35 dager for en vits han ikke fortalte, og som angivelig skal ha inneholdt en «fornærmelse mot hinduistiske religiøse følelser».

Indias utvikling fra en stolt sekulær stat til en hindunasjonalistisk stat er vond å bevitne.

Sekularismen har vært ryggraden i den indiske grunnloven siden etableringen av dagens India i 1947. Ryggraden brekkes nå virvel for virvel.

En av de største bruddene kom i 2019 da det ble innført en borgerskapsreform i landet. Papirløse innvandrere kunne søke om borgerskap – alle bortsett fra de som var muslimer.

Senere samme år mistet den indiske delen av Kashmir sin 72 år gamle særstatus, som ga området stor grad av selvstyre. Områdene med stor andel muslimer ble stengt ned og har levd i isolasjon siden. Nettet ble stengt og ble ikke startet opp igjen før to år senere.

VIL IKKE FORDØMME: De siste årene har volden mot muslimer i India økt. Statsminister Narendra Modi har forholdt seg mer eller mindre taus.

De maktsyke mennene

Er det slik et demokrati er ment å fungere? Neppe.

Men det indiske regimet nøler ikke med å bruke betegnelsen «verdens største demokrati». For det hvitvasker overgrepene, gir dem en form legitimitet. Som om dette er «folkets» vilje.

Det pyntes gjerne med at India er verdens sjette største økonomi, på vei til å bli en stormakt i verden. Med blikket rettet mot månelanding og forbi.

Men stormakten er i ferd med å råtne på rot. I alle fall for landets minoriteter og regimets kritikere. Det største demokratiet nærmer seg et flertallstyranni.

Forfallet ligner det pågående forfallet av demokratiet i USA. Fremskyndt av Trump-styret og dets etterdønninger. Det ligner land hvor maktsyke menn har brukt demokratiske institusjoner til å undergrave selve demokratiet.

Det være seg Putin I Russland, Erdogan i Tyrkia, Bolsonaro i Brasil, Orbán i Ungarn, eller den stadig mer autoritære Khan i Pakistan.

Sistnevnte er rask med å fordømme lynsjinger av minoriteter i Pakistan, men ser ikke at hans ord og handlinger mørner og oppmuntrer mobben.

Fra ord til handling

Ord er ikke bare er ord. Det er de små detaljene, de umerkelige endringene som dehumaniserer minoriteter.

Om man ikke tar et klart oppgjør, ikke bare mot hatretorikken, men også mot egen påståtte overlegenhet, har det ekte konsekvenser i den ekte verden.

Det er det vi ser i India i dag. Landet har blitt et skrekkvelde for minoritetene. Hvis intet skjer, kan vi stå overfor et blodbad.

For verden har hørt denne retorikken før. Det skremmende er at dette eskalerer i vår tid. I et så viktig land, så åpenlyst uten at verdenssamfunnet reagerer med den harmen det fordrer.

Storhet ligger ikke å komme seg til månen.

Snarere er det den sekulære indiske stat – med dets enorme mangfold av språk, etnisitet og religion – som er selve månelandingen.

Modi og hans støttespillere har frarøvet landet dets viktigste fordel og fremskritt. Indere bør være rasende. Det bør også verden være. Og slå ned på hatretorikken – før det er for sent.