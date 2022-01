TV-STRIDEN: – Dagens TV-marked ikke fungerer ikke optimalt. Kundene har ikke den valgfriheten de burde ha, skriver Ole André Skarbøvik.

Svarte TV-skjermer og innelåste kunder, igjen

Om man vil ha TV 2 hvorfor skal man ikke da kunne velge en leverandør som tilbyr det? Dessverre er det ikke så lett som det kan høres ut til. Mange kunder sitter mer eller mindre bom fast.

OLE ANDRÉ SKARBØVIK, kommersiell direktør i RiksTV/Strim

Siden 3. desember har TV 2-kanalene vært borte fra de ca. 550 000 TV kundene til Telenor. Avstanden mellom partene virker stor og misnøyen hos kundene er forståelig nok temmelig høy. Både Telenor og TV 2 sier de taper på konflikten, men den utvilsomt største taperen er TV-seeren som sitter uten innhold de gjerne vil ha, mange uten en reell mulighet for å bytte til en annen leverandør.

At det diskuteres om pris mellom leverandører og distributører er helt naturlig. Det er også helt naturlig at ikke alle distribuerer alt. Slik er det også i dagligvarebransjen. Alt er ikke tilgjengelig overalt. Men i motsetning til i TV-markedet har kundene der i mye større grad muligheten til å handle i den butikken de vil – til enhver tid.

Tilgang til TV 2-kanalene kan Telenor sine kunder alltids få, men for mange vil det komme som en kostnad på toppen av det TV-abonnementet de i dag har. Veldig mange sitter låst til en TV-avtale via borettslagsavtaler, mens andre vil bli straffet med en høyere pris på internett eller fiber om de velger å si opp TV-delen av avtalen.

Vi i RiksTV har vært opptatt av valgfrihet i mange år, og vi mener at vår egeninteresse sammenfaller 100 prosent med forbrukernes interesse. At kunder låses inn i løsninger de ikke ønsker er åpenbart ikke til det beste for hverken konkurransen eller kundene. Det at enkelte leverandører i praksis nektes tilgang til store deler av markedet reduserer naturlig nok også konkurransen og kunders valgfrihet.

Jeg vil for ordens skyld nevne at RiksTV er 100 prosent eid av TV 2. Men det jeg her kommenterer på er ikke hvorvidt TV 2 eller Telenor har «rett», men at dagens TV-marked ikke fungerer optimalt. Kundene har ikke den valgfriheten de burde ha.

I dag er det dessverre slik at store deler av borettslagsmarkedet er låst inne i langsiktige avtaler uten valgfrihet og at store deler av markedet for eneboliger i praksis er lokale monopoler knyttet opp til fibertilgang. Ifølge EPSI sin kundetilfredshetsmåling opplever ca. 50 prosent at deres valg av TV-løsning er påtvunget, og kundetilfredsheten betydelig lavere hos de kunden en av dem som opplever at de selv kan velge TV-leverandør.

Jeg vet Forbrukerrådet har valgfrihet i TV-markedet på sin agenda, og håper situasjonen Telenor-kundene nå befinner seg i nok en gang beviser viktigheten av det arbeidet. Nemlig å sikre reell valgfrihet i TV-markedet

Bor du i et borettslag med fellesavtale på en bestemt TV-løsning? Neste gang dere skal inngå en avtale, sørg for at det er en avtale hvor dere kan fritt velge mellom ulike TV-leverandører leverandøren av fiber har et samarbeid med eller at dere kan kun betale for fiber og fritt velge helt andre TV-løsninger, som for eksempel strømmetjenester.

Da kan de enkelte beboere velge den løsningen som passer dem best, og skulle tilsvarende situasjoner som den vi nå er i å oppstå igjen er det da mulig å bytte skulle man ønske det.