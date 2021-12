SVAKT, NORGE! – Utenriksdepartement ynder å fremstille seg selv som par excellence fredsdiplomati, men Norge har i svært liten grad brukt setet i Sikkerhetsrådet til å definere et fredsengasjement, skriver kronikkforfatterne. Bildet er fra et digitalt møte i Sikkerhetsrådet i februar i år.

Norge svikter i Sikkerhetsrådet

Norge svikter sine ambisjoner som «fredsnasjon»

ANDRINE BRO ØSTENÅ

ASTRID STYRVOLD

KJETIL TRONVOLL, Oslo Nye Høyskole

Norge gikk inn i Sikkerhetsrådet med lovnad om å jobbe for et aktivt fredsdiplomati og stå på barrikadene for beskyttelse av kvinner og sivile i krig. Verdens største krig i 2021 foregår i Etiopia, med titusener av drepte og millioner drevet på flukt. Systematisk voldtekt av jenter og kvinner er brukt som krigsstrategi, og sult som våpen.

Et forskningsprosjekt som har analysert alle uttalelser Norge har levert i Sikkerhetsrådet og fra Utenriksdepartementet i Oslo, påviser imidlertid at Norge svikter sine ambisjoner som «fredsnasjon».

Norge satte fire hovedprioriteringer for sitt virke i Sikkerhetsrådet: fredsdiplomati; kvinner, fred og sikkerhet; beskyttelse av sivile inkludert barn; og klima og sikkerhet. Norge lovet at disse innsatsområdene skulle reflekteres i resolusjoner og felles uttalelser fra Sikkerhetsrådet. I særdeleshet påsto UD at Norge skulle være en «tydelig forkjemper for folkeretten, herunder humanitærretten og menneskerettighetene». For å virkeliggjøre disse ambisjonene ble det vektlagt at Norge skulle «prioritere høyt de landsituasjonene der vi har komparative fortrinn i kraft av nettverk og innsikt».

Etiopia-krigen er kompleks og utfordrende å analysere, men hensikten med denne kronikken derimot er å påpeke Norges sviktende rolle i å påvirke situasjonen. Etnisk rensing, profilering og massearrestasjon av tigreanere; massevoldtekt av jenter og kvinner som krigsstrategi; over 250 massakre av sivile; bevisst ødeleggelse og plyndring av sivil infrastruktur som sykehus/helseklinikker, og ikke minst blokkering av nødhjelp til den sultrammede befolkningen i Tigray som har drevet flere hundretusener inn i hungersnød. Videre har krigen også medført massive ødeleggelser og hundretusener av internt fordrevne i Afar og Amhara delstatene.

Menneskerettighetsorganisasjoner, journalister og forskere har beskrevet omfattende krigsforbrytelser, samt menneskerettighetsbrudd som tilsvarer forbrytelser mot menneskeheten i Etiopia-krigen. I tillegg advarer nå flere forskere og prominente personer, som tidligere statsminister av New Zealand og UNDP sjef Helen Clark, om at det utøves et aktivt folkemord mot den tigreanske befolkningen. Folkemordsklassifiseringen utredes også av det amerikanske utenriksdepartement.

I så måte så krysser Etiopia-krigen av alle de bokser Norge har definert som sine hovedinteresser i å ta opp og forsvare i Sikkerhetsrådet.

En diskursanalyse av samtlige norske uttalelser på Etiopia-krigen viser i hovedsak at den humanitær situasjonen har stått i fokus og ikke fredsdiplomati, eller de massive krigsforbrytelser og menneskerettighetsbrudd som utøves. En kvantitativ tekstanalyse av terminologi brukt i de diplomatiske uttalelsene, viser at over halvparten (53 prosent) fokuserer på det humanitære aspektet, hvorav fred/forsoning er dekket i 7,4 prosent, seksuell vold i 8,8 prosent, menneskerettighetsbrudd i 5,9 prosent, og etnisk profilering/hat språk også 5,9 prosent.

Å ha hovedfokus på humanitær bistand og tilgang i krigsområder er prisverdig, noe som også følger opp målsettingen iht. beskyttelse av sivile. Men, med slik vektlegging så bruker man ikke det politiske verktøyet Sikkerhetsrådssetet gir Norge.

Samtidig er Norge svært varsom med å «sette halen på eselet», og med noen få unntak så identifiseres ikke ‘overgriperne’ i de norske uttalelsene. Flere av uttalelsene viser bekymring («concern») og i noen få tilfeller også fordømmelse («condemn»), men da på generelt grunnlag.

Norge kan f.eks. uttale at man fordømmer voldtekt og seksuelle overgrep i krigen, uten å si at det er eritreiske og amhariske styrker som er anklaget for å bruke voldtekt som krigsstrategi. Med slik dekontekstualiseringen av grove menneskerettighetsbrudd og krigsforbrytelser fremstilles overgrepssituasjonen som «likeverdig» på alle sider av de krigende parter. I så måte legges da lite diplomatisk press på de som faktisk utøver forbrytelsene.

Utenriksdepartement ynder å fremstille seg selv som par excellence fredsdiplomati, men Norge har i svært liten grad brukt setet i Sikkerhetsrådet til å definere et fredsengasjement, slik det ble lovet.

Internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner har kritisert Sikkerhetsrådet for sin mangelfulle oppfølging av Etiopia krigen. Rådet har bare formelt diskutert Etiopia som et «item-agenda» tre ganger i løpet av det drøye året krigen har vart. Norge har i noens øyne skjult seg bak de afrikanske medlemslandenes posisjoner, under det relativistiske og identitetspolitiske motto «afrikanske løsninger til afrikanske problemer».

Men siden krigen er i Etiopia, den Afrikanske Unionens vertsland, har det afrikansk regionale systemet i stor grad blitt handlingslammet. Den utpekte afrikanske spesialutsending, president Obasanjo, har ikke greid å få partene nærmere forhandlingsbordet. Både EU og USA har utpekt sine spesialutsendinger til å prøve å pådytte en fredsprosess, også de til ingen nytte.

Det er i nettopp slike fastlåste situasjoner at Sikkerhetsrådet bør agere og utpeke en overordnet FN spesialutsending – for å håndheve den autoritet rådet har over internasjonal stabilitet og sikkerhet. Men, som vanlig er Sikkerhetsrådet splittet og handlingslammet. Det tok et helt år før man ble enige om å komme med en liten presseuttalelse som fordømte krigen på generelt grunnlag!

I diplomatiet snakker man om «tvetydighetens konstruktivitet» (constructive ambiguity), det at kritikk skal fremsettes slik at det forstås av mottager, men at avsender ikke skal bli belastet av det. Den norske tilnærmingen i Sikkerhetsrådet prøver nok å følge dette, men det blir uklart og usikkert hva vi egentlig mener. Hva gjør Norge faktisk for å fremme fred, menneskerettigheter, og humanitærrettslige prinsipper i Etiopia-krigen? Slik det oppfattes nå, kan ‘tvetydighetens diplomati’ forstås som en utenrikspolitisk abdisering.

Norge brukte titalls millioner på sin valgkampanje for å bli stemt inn i Sikkerhetsrådet. UD lagde skrytebrosjyrer, mens embetsmenn og kongelige reiste verden rundt for å promotere Norges hjertesaker. Det er for tidlig å trekke en endelig konklusjon om UDs innsats i Sikkerhetsrådet, men enn så langt så har det ikke vært mye å skryte av når det gjelder innsatsen i forhold til verdens største militære konflikt og en av de største menneskeskapte humanitære kriser vi står overfor i dag.