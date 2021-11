UT MOT LISTHAUG: – Å være motstander av det som burde være relativt ukontroversielle tiltak for økt fagorganisering, vitner om en ideologisk arv fra en svunnet tid, skriver kronikkforfatteren.

Hvorfor slik motstand mot fagorganisering, Listhaug?

Fremskrittspartiets nei til fagforeningsfradrag kan bare forstås som ideologisk tomgods fra en annen tid.

TRYGVE SVENSSON, leder i sentrum-venstre-tankesmien Agenda

Sylvi Listhaug kaller bare Ronald Reagan for «kongen». Med slike politiske forbilder er det ikke så rart at Listhaugs argumenter om arbeidsliv kan minne litt som, vel, 1980-tallet. Du vet, høyt hår, skulderputer, «Haisommer 3» på moviebox og menn som gikk kledd som Limahl i Kajagoogoo. Et artig tiår – men også tiden for Reagans fagforeningsknusing og starten på eksplosjonen i økonomisk ulikhet vi har sett siden.

Nylig var Listhaug klar og tydelig: Det er «helt feil» og en «rar prioritering» å stimulere til at folk fagorganiserer seg gjennom et økt fagforeningsfradrag. Partiet ønsker ikke å stimulere til fagorganisering, slo Listhaug fast flere ganger gjennom diskusjonen med arbeidsminister Hadia Tajik.

Listhaugs steile motstand mot økt fagforeningsfradrag kan virke overraskende. Fagforeningsfradragets effekt har nemlig blitt forsket på: Økningen i fagforeningsfradraget under Stoltenberg I-regjeringen førte til fem prosentpoeng økning i andel fagorganiserte i privat sektor – særlig i bedrifter hvor færre var organiserte fra før. Og fradraget, både da og nå, gjelder uavhengig av hvilken fagorganisasjon man er medlem i, trass i at Listhaug forsøkte å skape et inntrykk av at det er snakk om en slags ny medlemsfordel i LO Favør. Tvert om, fradraget gjelder likt for Akademikerne, NITO, LO, YS – alle fagorganisasjonene.

Det kan vel ikke kanskje være selve fagorganiseringen og effektene det har på samfunnet Listhaug og Fremskrittspartiet er motstander av? Fagforeningene fører nemlig ikke bare til mer produktive bedrifter. Fagforeningene er også avgjørende viktige for utjevning av forskjeller i samfunnet. Høres ut som en festbrems i et parti som vil ha et flatere skattesystem, og som har begrunnet det i programmer med at «Det er ikke en offentlig oppgave å utjevne lønnsforskjeller som naturlig oppstår i arbeidsmarkedet».

I Ronald Reagans USA var en tilsvarende doktrine styrende. Forskjeller var naturlige, markedet måtte få være fritt. Midlene var skattekutt, liberalisering og fagforeningsknusing. Konfliktnivået toppet seg med at Reagan sparket 11.000 flygeledere som streiket.

Nå kjenner vi samfunnsutviklingen som fulgte i kjølvannet. Andelen fagforeningsmedlemmer stupte fra 34 til 8 prosent. Parallelt økte de økonomiske forskjellene med mer enn 40 prosent.

Å være motstander av det som burde være relativt ukontroversielle tiltak for økt fagorganisering, vitner om en ideologisk arv fra en svunnet tid. De økonomene Reagan var inspirert av, trodde for eksempel høyere lønn i bunnen førte til arbeidsledighet. Det vet vi nå at var feil, blant annet takket være årets nobelprisvinner i økonomi. Når Joe Biden snakker om sysselsettingsvekst, er slagordet «good-paying union jobs». Selv markedsliberale The Economist har sluttet seg til og kaller den nordiske arbeidslivsmodellen for «the next supermodel».

I argumentasjonen sin legger Listhaug stor vekt på valgkampstøtten fra LO til Arbeiderpartiet. Det er ingen hemmelighet, i Norge og andre land gir fagforeningene først og fremst sin økonomiske støtte til venstresiden. Men også Fremskrittspartiet har noen helt spesifikke økonomiske interesser i ryggen – pengesterke karer som Christen Sveaas og Stein Erik Hagen. Man kan jo spekulere i om årsaken til at både Høyre og Frp plasserer seg til høyre for NHO i spørsmålet om fagforeningsfradrag er at det ikke lenger er NHO, men pengesterke enkeltpersoner og enkeltbedrifter som står for partistøtten på høyresiden, uten som ikke kombinerer interessepolitikk for bedriftseiere og kapitalsterke med NHOs mer helhetlige samfunnsperspektiv.

Når man tar opp telefonen og det er 80-tallet som ringer, kunne man jo ønske det var Limahl. Eller en liten «I just called to say I love you» fra Stevie Wonder. Dessverre var det Ronald Reagan. Det er synd, når det er tale om et fagforeningsfradraget, et tiltak som antagelig vil ha stor betydning for reduserte økonomiske forskjeller.

Selv uten å øke skattene.