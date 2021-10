Leder

Frykt for invasjon

I 2025 vil Kina være i stand til å gjennomføre en fullskala-invasjon av Taiwan. Det sier Taiwans forsvarsminister Chin Kuo-cheng. Han sier situasjonen i Taiwanstredet er den farligste på minst 40 år.

Kina og USA konkurrerer intenst på det økonomiske, politiske og militære området. Til nå er dette en fredelig rivalisering. Hvis det skulle utarte i en væpnet konflikt kan Taiwan være den utløsende faktor.

Nå planlegges det første formelle møtet mellom USAs president Joe Biden og Kinas president Xi Jinping. Taiwan vil utvilsomt bli et sentralt tema.

Kina fastholder at Taiwan skal innlemmes i Folkerepublikken. Befolkningen på Taiwan kjemper for å beholde rettigheter, uavhengighet og demokrati. I lang tid har USA praktisert en politikk overfor Taiwan som kalles “strategisk tvetydighet”.

USA støtter Taiwan politisk og militært, uten formelt å ha anerkjent landet. Det er heller ingen avtale som forplikter USA til å komme Taiwan til unnsetning hvis de blir angrepet.

Budskapet til Kina fra den amerikanske administrasjonen er likevel klart. Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan skal på et møte med sin kinesiske motpart Yang Jiechi i Zürich ha sagt at USA vil fortsette å støtte Taiwans selvforsvar.

Han skal også ha gjort det klart at USA vil motsette seg enhver ensidig handling for å endre status quo når det gjelder Taiwan. Utenriksminister Antony Blinken sa onsdag at Beijing undergraver fred og stabilitet i regionen. Uttalelsen kom etter at Kina de siste dagene har sendt et rekordhøyt antall krigsfly inn i Taiwans luftforsvarssone.

Avtalen om et amerikansk-kinesisk toppmøte innen utgangen av året ble inngått i Zürich. USA skal ha ønsket et møte ansikt til ansikt, men Xi Jinping har ikke forlatt Kina på nesten to år. Derfor blir møtet digitalt. Begge lands ledere mener det er behov for å forbedre kommunikasjonen.

USA ønsker et nærmere samarbeid med Kina, blant annet når det gjelder tiltak mot global oppvarming og ikkespredning av atomvåpen.

Men Kina misliker sterkt USAs kritikk av menneskerettighetsbrudd i Hongkong, Xinjiang-provinsen og det økte presset mot Taiwan.

Det er viktig og positivt at Xi og Biden omsider møtes. De har mye å snakke om. Åpne kommunikasjonslinjer er nødvendig, blant annet for å unngå farlige misforståelser.

Biden må samtidig være tydelig i sin tale.

Kina øker konfliktfaren i Taiwanstredet med militær opprustning og provoserende krigsspill, i form av stadig hyppigere overflyvninger. Det er nå opp til Kina å dempe spenningen i et farlig farvann.