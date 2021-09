Kommentar

Scholz’ vei mot toppen

Av Per Olav Ødegård

Olaf Scholz ledet sosialdemokratene fra skyggenes dal til en solid opptur i det tyske valget. Scholz blir trolig Tysklands neste forbundskansler.

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det vil bety både fornyelse og kontinuitet. Kontinuitet fordi Scholz i dag er finansminister og visekansler i Angela Merkels siste regjering.

Fornyelse fordi Scholz søker regjeringssamarbeid med De Grønne og Fridemokratene (FDP). Og fordi Scholz, løst fra storkoalisjonens lenker, ønsker å gjennomføre store reformer.

Selv om de representerer ulike partier har imidlertid Merkel og Scholz hatt et utmerket samarbeid. Begge er pragmatiske problemløsere, ingen av dem kan sies å være karismatiske og fargerike.

«Jeg stiller til valg som kanslerkandidat, ikke sirkusdirektør», som Scholz sa i et intervju i bladet Brigitte før valget.

Han overgår de andre kanslerkandidater når tyskere blir spurt om hvem som er best egnet til å lede landet. Det er langt flere som gir ham et godt skussmål enn de som stemmer på hans parti.

Meningsmålinger ga ham seieren i alle tre valgdebattene og nå er Sosialdemokratene blitt det største partiet i et valg, for første gang siden Merkel vant i 2005.

Scholz blir oppfattet som solid, om enn lite spennende. Troverdig, om enn litt traurig. Han er opptatt av å føre en ansvarlig økonomisk politikk, i en tid da partier overbyr hverandre med kostbare løfter. Han er beslutningsdyktig, om enn ikke den mest visjonære politiker.

– Alle som har visjoner bør oppsøke legen, sa tidligere kansler Helmut Schmidt da han ble spurt om sine visjoner. Scholz mål er en flertallsregjering med tre partier. Det er ingen fjern visjon, men det mest sannsynlige utfall.

PÅ VALGVAKE: Olaf Scholz feiret med en øl etter å ha talt til partifeller på valgnatten.

Men det er ikke sikkert at Scholz lykkes. For å bli Merkels etterfølger må han konstruere en fargerik koalisjon der både De Grønne og de liberale Fridemokratene (FDP) er med.

Det er i praksis de to mindre partiene som avgjør om Scholz eller kristeligdemokratenes kanslerkandidat, Armin Laschet, kan danne regjering. Det eneste andre alternativ for Scholz er å lede en ny storkoalisjon av sosialdemokrater (SPD) og kristeligdemokrater (CDU/CSU). Men det er en løsning hverken SPD eller CDU/CSU ønsker.

Valgresultatet er som et tysk rekviem for et topartisystem som har kjennetegnet etterkrigstiden. De to store folkepartiene, kristeligdemokratene eller sosialdemokratene, er svekket og må søke støtte fra flere partier for å kunne danne en flertallsregjering. Tyskland vil trolig for første gang få en trepartiregjering. Og aldri tidligere har det største partiet hatt lavere oppslutning.

Tidligere sosialdemokratiske forbundskanslere, Willy Brandt, Helmut Schmidt og Gerhard Schröder, har vært med å forme det moderne Tyskland. De har alle hatt en langt større andel av velgerne i ryggen enn det Olaf Scholz har.

Men sosialdemokratene er fortsatt den ledende kraft på venstresiden av det politiske sentrum, og den mest naturlige partner for De Grønne.

Tysk politikk er ikke like forutsigbar som før. Men det viktigste ligger fast. Det liberale demokrati står fjellstøtt. Partiene som nå skal forhandle om å danne regjering er på mange måter ulike, men de er alle for et sterkt EU og NATO.

Tyske velgerne ønsket forandring. Kursen dreies moderat til venstre. Det overveldende flertall avviste de ytterliggående partiene på ytre høyre og venstre.

Det venstreradikale partiet Die Linke falt under sperregrensen på fem prosent, men kommer likevel inn i Forbundsdagen fordi de vant enkelte direktemandater.

Det høyreradikale og nasjonalistiske Alternativ for Tyskland (AfD) gikk 2,3 prosent tilbake til 10,3 prosent. At partiet likevel ble det største i to østtyske regioner illustrerer at den politiske avstanden mellom det som var to tyske stater fortsatt består.

Scholz sier tre partier er blitt styrket i dette valget, Sosialdemokratene, De Grønne og Fridemokratene. Det tolker han som et klart mandat fra velgerne. Sosialdemokratene fikk 25,7 prosent av stemmene, en fremgang på 5,2 prosent i forhold til valget i 2017.

Det er ikke mange måneder siden de fikk 14–15 prosent i meningsmålingene. De Grønne gjorde sitt beste valg noensinne med 14,8 prosent, en fremgang på 5,9 prosent. Fridemokratene gikk litt frem til 11,5 prosent.

FEIL RETNING: Kristeligdemokratene gikk seg bort i valgkampen og fikk det dårligste resultat i partiets retning. På bildet står Angela Merkel sammen med kanslerkandidat Armin Laschet.

Den store taperen i dette valget er kristeligdemokratene (CDU/CSU) som går tilbake nesten ni prosent til 24,1 prosent, som er deres dårligste valgresultat noensinne.

Armin Laschet, Angela Merkels utpekte etterfølger, sier at også han ønsker å danne en regjering sammen med De Grønne og Fridemokratene. Han ber dem med andre ord velge et samarbeid med valgets største taper.

Etter valget i 2017 tok det nesten seks måneder med forhandlinger før en ny regjering var på plass. Angela Merkel forsøkte først å forhandle med De grønne og Fridemokratene, men sistnevnte forlot etter noen uker forhandlingsbordet.

Det eneste muligheten som da gjensto var en ny storkoalisjon med sosialdemokratene. Forhandlingene kan også denne gang ta uker og måneder før en ny regjering er på plass.

Det mest problematiske for Scholz er at Fridemokratene politisk står kristeligdemokratene nærmere. FDP er opptatt av lave skatter, gode betingelser for næringslivet og mindre statlig styring.

Sosialdemokratene vil styrke velferdsstaten, øke skattene for de rike og heve minstelønnen. De Grønne krever en offentlig storsatsing for å nå ambisiøse klimamål.

Ingen av de andre kanslerkandidatene har like lang politisk erfaring som Scholz. Han har vært borgermester i Hamburg, og han var tidligere arbeidsminister før han ble finansminister og visekansler.

Han vil få god nytte av all erfaring og pragmatisme når han skal få tre partier til å samarbeide om en ny kurs.