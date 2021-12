15 ÅR ETTER: – Da Jonas Gahr Støre (bildet) var utenriksminister i 2006, forsvarte han ikke trykkingen av Muhammed-karikaturene i den daværende norske avisen Magazinet slik han burde ha gjort Nå som han er blitt statsminister, er en beklagelse på plass, skriver Erle Marie Sørheim.

Debatt

Støres unnlatelsessynd

En rekke viktige arrangement skal finne sted i autoritære land som Kina og Qatar neste år. Norsk presse og ikke minst satirikere, fortjener å være trygg på at Norge fra offisielt hold vil forsvare ytringsfriheten deres – helt uten forbehold.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ERLE MARIE SØRHEIM, forfatter av boken «Karikaturenes historie. Fra hulemalerier til Charlie Hebdo»

Da Jonas Gahr Støre var utenriksminister i 2006, altså for 15 år siden, forsvarte han ikke trykkingen av Muhammed-karikaturene i den daværende norske avisen Magazinet slik han burde ha gjort. Det bør han fortsatt beklage. Særlig fordi den økende mengden av viktige internasjonale arrangementer i autoritære land som Kina og Qatar, gjør at norsk presse, hvis den er autonom og uredd, vil forarge igjen.

Da brødrene Saïd og Chérif Kouachi stormet satiremagasinet Charlie Hebdos lokaler og til sammen drepte tolv personer den 7. januar 2015, var de påvirket av en lang tids demonisering av satiretegnere i muslimske ekstremistmiljøer. Dette viser den danske professoren Jytte Klausen utførlig i sin bok «The Cartoons that Shook the World» fra 2009.

Men under karikaturkrisen brukte Jonas Gahr Støre, som altså var utenriksminister i den rødgrønne regjeringen, mest energi på å beklage til muslimske land og ydmykt si at Norge ikke mente å krenke noens tro. Det uforbeholdne forsvaret for norsk presses autonomi og demokratiers grunnleggende prinsipp om ytringsfrihet, uteble. Når man ser på hvor organisert og politisk motivert protestene i Midtøsten var, virker Støres holdning pinlig naiv.

Karikaturkrisen oppsto ikke plutselig og tilfeldig blant sårede muslimske enkeltindivider, det var en politisk intendert krise fra en rekke autoritære stater og grupperinger som så seg tjent med opptøyer og at folks sinne ble rettet mot vesten.

Det hele begynte som kjent den den 30. september 2005, da Jyllands-Posten satte tolv avistegninger på trykk under overskriften: «Muhammeds ansigt».

De tolv tegningene var svar på en oppfordring fra kulturredaktør Flemming Rose. Barnebokforfatteren Kåre Bluitgen hadde gått ut i pressen og sagt at ingen danske tegnere ville tegne profeten Muhammed. Drev danske tegnere med selvsensur, ville Jyllands-Posten vite.

Av de førti avistegnerne som ble kontaktet, svarte kun tolv med en tegning. Men i motsetning til den allmenne oppfattelsen, var tegningene svært varierte. To av satiretegnerne portretterte og kritiserte forfatteren Bluitgen og redaktør Rose, hvis utspill de mente var et PR-stunt.

En annen tegnet en ung dansk muslim ved navn Muhammed. Gutten står foran en tavle i fotballtrøya til københavnerlaget Frem. Tegneren har tilført «tiden» slik at det står Fremtiden på skjorta hans. På tavlen bak seg har han skrevet på arabisk: «Jyllands-Postens kulturredaksjon er en gjeng reaksjonære provokatører.» En ren kritikk av oppgaven, med andre ord. Men hvem av tegnerne fikk den første drapstrusselen? Jo, nettopp denne personen. (Hver gang tegnernes navn blir nevnt i media, har de det med å få nye trusler, derfor unnlater jeg å nevne navn.)

Oppslaget var på ingen måte noen unison fordømmelse av islam eller krenking av profeten Muhammed. Men snart forsvatn alle slike nyanser i debatten, og Jonas Gahr Støre kom ikke med noen uttalelser som kunne gi flere nyanser. I stedet la han seg flat for dem som følte seg krenket.

Mens Magazinet-redaktør Vebjørn Selbekk og familien måttet evakueres fra huset sitt og fikk politibeskyttelse, var Støre mest opptatt av å påpeke at de fleste norske aviser ikke hadde trykket tegningene. Dette poenget gjentar han i sin bok fra 2015 med tittelen «I bevegelse».

Men som Aftenpostens redaktør Trine Eilertsens innrømmet i podkasten «Aftenpodden» i fjor, så er det av redsel man ikke trykket tegningene, den gang som nå. Hvordan kan det fremføres som positivt at pressen ikke tør å publisere materiale på grunn av frykt for represalier? Da er det ikke redaksjonelle vurderinger som ligger til bunn, men trusselvurderinger. Og hadde flere aviser trykket tegningene, hadde vi fått en langt mer informert og nyansert debatt.

At så få har sett karikaturene, mens så mange har hørt om dem, har gjort situasjonen langt farligere for de involverte. For hvilken muslim ville egentlig blitt sint av en tegning som den av en ung dansk muslim foran en tavle?

Etter den første publiseringen i 2005 kom det heller ikke så mange protester, kunne Flemming Rose fortelle meg da jeg intervjuet ham for min bok Karikaturenes historie.

Det frustrerte en gruppe imamer i Danmark. De valgte derfor å ta saken, og tegningene, i egne hender. 5. desember 2005 reiste fem av dem til Egypt på en ukes mobiliseringsturné. Målet var å samle støtte i den muslimske verden mot karikaturene og Danmark. Ironisk nok betydde dette å spre karikaturene til langt flere mennesker. Hvor krenkende var tegningene, hvis det var viktigere å spre dem for å oppnå en reaksjon, enn å faktisk få dem stuet bort og glemt?

Delegasjonen syntes åpenbart ikke de var krenkende nok, heller, for i tillegg til de tolv tegningene, la de til tre nye. Og disse tre bildene var av langt drøyere og mer obskøn art enn de tolv tegningene fra Jyllands-Posten.

I tillegg presenterte de en rekke usannheter om det danske samfunnet, som at det ikke var lov å bygge moskeer der. Lignende turer ble gjort til Libya og Syria. Ahmed Akkari, som siden den gang har angret på sin deltakelse og unnskyldt seg, forklarte til Aftenposten i 2014 at «Tanken var å knekke Danmark. Vi ville ha vår vilje, at tegningene skulle trekkes tilbake, at vi skulle få kompensasjon og bli lovet at pressen aldri mer skulle skrive om islam på den måten.»

Det som vinteren og våren 2006 kunne virke som spontane demonstrasjoner i muslimske land var altså nøye planlagt, og orkestrert, av islamistiske aktivister og politikere som så seg tjent med opptøyer og et sinne som fikk utløp mot andre enn dem selv. At Jonas Gahr Støre ikke har innsett hvordan Muhammed-karikaturene ble brukt som et hendig våpen i et politisk maktspill, men i stedet fokuserer på at Selbekk ikke hadde behøvd å trykke dem, og påpeker hvordan andre redaksjoner ikke har gjort det, er nedslående.

Nå som han er blitt statsminister, er en beklagelse på plass. Det må aldri være noen tvil om at en norsk regjering vil støtte ytrings- og pressefriheten til det fulle, og ikke komme trekkende med forbehold av typen «ytringsansvar» i stedet. Saken i «Magazinet» var for eksempel trygt innenfor alle norske lover og presseetiske vurderinger.

En rekke viktige arrangement skal finne sted i autoritære land som Kina og Qatar neste år. Norsk presse og ikke minst satirikere, fortjener å være trygg på at Norge fra offisielt hold vil forsvare deres ytringsfrihet – helt uten forbehold.