ØNSKER GOD BEDRING:

Pressen går i fagfellen

Norge har etter hvert blitt full av mer eller mindre faglig sterke eksperter. Media drar ukritisk frem hvem det måtte være som får uttale seg uten motstemmer om siste utvikling i pandemien.

SVEINUNG STENSLAND, stortingsrepresentant (H)

Man kan legge seg om kvelden til en dyster Stoltenberg og våkne neste morgen til en oppspilt Nakstad. Onsdag før jul tegnet dagsrevyen et dystert bilde av pandemiens utvikling, neste morgen (lille julaften) våknet vi til at omikron var mye mindre farlig, ja kanskje myndighetene hadde overdrevet det hele.

Jeg skjønner utmerket godt at folk blir forvirrede og oppgitt. Her er det liten grunn til å kritisere fagfolk som stiller opp, men media må nok gå i seg selv. Midt i lange artikler finner vi gjerne forbehold som dette: OBS! Studiene er ikke fagfellevurdert, som betyr at den ikke er kvalitetssikret av et annet fagmiljø.

Fagfellevurdering, eller «peer review», er en akademisk bedømming av en forskningsartikkel. En fagfellevurdert artikkel er vurdert og godkjent av flere eksperter innen fagfeltet. I vurderingsprosessen undersøkes forskningens kvalitet, om resultatene og om konklusjonen er i tråd med det som forskningen forsøkte å finne ut. Bare dersom nøytrale forskere på feltet er enige i at dette holder mål kan dataene publiseres.

Det later til at dette ikke er så nøye. Det toppet seg da en ivrig lege fra rikshospitalet sto i studio og fortalte hva han hadde funnet på sine pasienter rundt bivirkninger fra AstraZeneca-vaksinen. Mulig han hadde rett, men var NRK sikre på det. Så sikre at funnene fortjente spontan publisering live i Dagsrevyen? Norske medier opptrer i beste fall uvitenskapelig. Klikkjaget driver frem nye coronaoppslag, jeg har selv hørt pressefolk uttale at leserne våre vil ha coronastoff. Ja, så gi dem coronastoff som holder mål, da.

Mange blir skremt av dårlige helsenyheter, folk er leie nå. Samfunn skrus av og på og emosjoner i befolkningen piskes opp, basert på løpende funn om pandemien. Jeg er overbevist om at en mer nøktern fremstilling av de nyeste funn, ville gitt mer ro rundt tiltak og beslutninger. Man burde i det minste være sikre på at både fagfolk, deres funn og fremstillingen av forskningen holder mål, før krigstypene finnes frem

For ordens skyld: Jeg er stortingsrepresentant og utdannet farmasøyt med hovedfag i farmakologi. Det gjør meg ikke til ekspert på corona, men har gitt meg en god dose kritisk sans.

Nå om dagen gjør det tidvis vondt å følge nyhetsbildet. God bedring da pressen!