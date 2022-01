Leder

De neste pandemi-ukene blir viktige

NÅ GJELDER DET: Omikron vil bli dominerende i Norge de neste ukene. Restriksjoner og vaksinering vil avgjøre hvordan det går.

Det har vært en forholdsvis rolig juletid med synkende smittetall. Nå kan det snu. Derfor er det viktig at alle som kan tar vaksinen.

Vi har hatt vår andre nedstengte jul. Med de uheldige konsekvensene det har medført. Men de sosiale restriksjonene har også gitt oss en roligere jul.

Det har ikke vært nye smitterekorder, men enda viktigere, sykehusene har ikke fått inn flere covid-syke de ikke klarer å håndtere.

Slik tilfellet er flere steder i Europa akkurat nå. I Storbritannia har over 1,1 million briter blitt registrert smittet under juledagene. Omikron er den dominerende varianten og tallene er elleville. Pandemirekorden ble satt 29. desember med over 200 000 registrerte smittede.

Selv om andel sykehusinnleggelser ikke er like voldsomme på øyriket er smitten nå så utbredt at antall innlagte er på høyden med februar i fjor. Da tredje bølge herjet. Det viser oss hvordan det kunne ha gått her hjemme om restriksjoner ikke ble satt inn så tidlig som de ble.

Det britiske helsevesenet melder at de er under større press enn de var på denne tiden i fjor. Vi har også sett det her.

Og det skyldes sykehusansatte som er på felgen, eller er syke. I Storbritannia skyldes det også at ressurser må brukes på vaksinering og på å ta igjen annen behandling som er blitt utsatt grunnet pandemien.

Britene har valgt å ikke stenge ned i like stor grad som oss. Derfor skyller omikron-bølgen inn med full kraft.

Norske myndigheter har tatt den rette avgjørelsen og vi høster fruktene av det. Antall smittede og antall innlagte i Norge har gått ned jevnt og trutt gjennom hele julen.

Men mens vi har feiret jul har omikron-varianten rukket å bli dominerende i de mest folketette områdene, Oslo, Viken og Trondheim. Alle andre steder omikron har tatt over har smitten eksplodert.

Omikron vil bli dominerende i Norge de kommende ukene. Vi må være forberedt.

Når vi nå går tilbake til hverdagen og beveger oss mer, vil smitten etter all sannsynlighet øke. Slik tilfellet var i fjor. Den tredje bølgen tok virkelig fart over nyåret og toppet seg i mars.

Den gang hadde vi ikke vaksiner, det har vi nå. Når juleferien nå er over er det derfor viktig at alle som er medisinsk skikket til å ta vaksinen, gjør det.

Jo flere vaksinerte, dess mindre sjanse for alvorlig sykdom og innleggelser.

De kommende ukene vil vise hvordan Norge møter omikron. Inntil da er det maktpåliggende at restriksjoner og råd følges.