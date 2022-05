UTBRODERTE VINNERE: – Sceneestetikken for Ukrainas bidrag under Melodi Grand Prix i år er så til de grader fullt ut utbrodert. Hvert år 19. mai feires «vyshyvanka» over hele Ukraina. Spørsmålet er bare om de kan feire større seire, skriver kronikkforfatteren.

Folkedrakt som retorikk på MGP-scenen!

Det europeiske fellesprosjektet Eurovision Song Contest kan ha noe for seg: Å vise fram ulike nasjonale drakter, eller kostymifiserte varianter over folkedrakter og bunader, samtidig som artistene synger på egne språk, er retorisk like sterkt som krutt.

UNNI IRMELIN KVAM, historiker og programleder for Bunadspodden

Scenelyset er atter tent for Eurovisjonens sangkonkurranse, best kjent her til lands som Melodi Grand Prix. Et velregissert show, koreografert til minste detalj. Det er ingen tilfeldighet at Ukrainas sceneestetikk er så til de grader basert på broderiene i folkedraktskjortene.

Hvilke historier er det artistene forteller om seg selv, låtene de fremfører og landet de representerer?

Vi har gjennom MGP-historien sett eksempler på at bunad eller elementer fra folkedrakt brukes i spotlighten nettopp for å understreke budskap – også politiske budskap.

FOREGANGSMANN: Mattis Hætta, her sammen med Sverre Kjelsberg og Samiid Ædnan.

Ser man på bruken av folkedrakter og samekofter på Melodi Grand Prix-scenen opp gjennom historien, får vi også kunnskap om for eksempel holdninger og holdningsendringer i samfunnet. Samedrakter og folkedrakter som sceneantrekk gir innblikk i et syn på urfolk og folkedrakter som kanskje ikke er så lett å få øye på ved første øyekast.

Under sangkonkurransen i 1960 sang Nora Brockstedt «Voi Voi». Det betyr anvendelig nok «hei, hei» på samisk, passende for en norsk debut.

I tråd med datidens rådende same-eksotisme, der storsamfunnet så vidt hadde begynt å ta innover seg den uheldige fornorskningen av samekulturen, hadde jazzsangerinnen på seg et samisk-inspirert kostyme, riktignok i beige og spesialtilpasset svart-hvitt TV. Håret er nyfønet i en filmstjerne-aktig føn.

Brocksted var jo ikke samisk, men illuderte noe nordisk, eksotisk, nemlig samekulturen.

SAMISK-INSPIRERT: Nora Brockstedt med «Voi Voi» i 1960.

Fra å se på det samiske som eksotisk og gestaltet gjennom en åpenbart ikke-samisk melodi og artist i 1960, ble sameeksotismen erstattet med en reell menneskerettighetskamp i 1980. 20 år etter «Voi, Voi» står Mattis Hætta på scenen – i ei rød og blå samekofte fra Kautokeino.

Fargefjernsynet har kommet. Han joiker om samisk jord – «Samiid ædnan» – og med Alta-aksjonen og «La elven leve» som politisk bakteppe skriver han seg inn i aktivistbevegelsen – og det med en fullt orkester og en makker fra pop-dansebandet Pussycats.

I dag er låten så politisk at den trolig ikke hadde vært innenfor den finpussede regelverket for politiske ytringer i Eurovision Song Contest.

Helt siden Norges aller første bidrag har samekoftene florert i Melodi Grand Prix. Det gjelder ikke bare Norge, men også i svenske bidrag. Den historiske utviklingen er likevel ikke åpenbar før man ser på sceneantrekkene fra 1960 til i dag i sammenheng – med gruppen Keiino som sluttpunkt med det man kanskje kan kalle en lakk-og-lær-samekofte på ESC-scenen i Tel Aviv i 2019.

Med Keiino og «Spirit in the Sky» i 2019 er det ikke lenger de materielle menneskerettighetene – retten til eget land og egen jord – som står i fokus. Nå er det det åndelige, det spirituelle det synges om. Joiken – sjelen – retten til å være seg selv, uavhengig av fordommer. Det vitner også bekledningen om.

SPIRITUELLE: Keiino representerte Norge i den internasjonale finalen i 2019.

Sceneantrekk-analysen er ikke bare noe man gjør for gøy. Hvordan man velger å kle seg, er retorisk. I låten «Moija Stikla» (Mine høyhælte sko), sunget av kroatiske Severina i 2006, brukes folkedrakt-inspirerte sceneantrekk på mennene for å understreke gammeldagse holdninger og Severinas rett til høyhælte sko – en likestillingskamp.

I andre låter, slik som russiske «Party for Everybody», brukes folkedraktene akkurat slik de er. Det understreker budskapet og bestemødrene fra Udmurtia er iført ekte folkedrakter og fremstår nettopp slik – ekte.

Ser man inn i krystallkulen, vil sannsynligvis Ukrainas bidrag med hiphop-bandet Kalush Orchestra og hiten «Stefania» få mange stemmer under årets show. Med strupe-tradisjonssang, i kombinasjon med broderte bunadsskjorter, følger de opp sin egen «vyshyvanka»-tradisjon, et ord som betyr «brodert skjorte». Da hedrer ukrainerne broderiene i folkedraktene sine med å kombinere bunadsskjorter med hverdagsklær.

Sceneestetikken for Ukrainas bidrag under Melodi Grand Prix i år er så til de grader fullt ut utbrodert. Hvert år 19. mai feires «vyshyvanka» over hele Ukraina. Spørsmålet er bare om de kan feire større seire.

Det europeiske fellesprosjektet Eurovision Song Contest kan ha noe for seg: Å vise fram ulike nasjonale drakter, eller kostymifiserte varianter over folkedrakter og bunader, samtidig som artistene synger på egne språk, er retorisk like sterkt som krutt, som Mattis Hætta engang uttrykte det.