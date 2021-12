Kommentar

Vi var altfor optimistiske

Av Astrid Meland

To måneder etter gjenåpningen av Norge slår vi alle smitterekorder. Og helseministeren vil stramme til for tredje gang på en uke.

Julebordsesongen har spredd omikron utover landet. Espen Nakstad mener vi ikke har kontroll og Ingvild Kjerkol varsler nye tiltak tirsdag.

Forrige uke strammet regjeringen til to ganger. Nå har julebord og supersprederhendelser gitt kommunene en formidabel oppgave med tusenvis av nærkontakter å spore opp og sette i karantene.

Det har vært vanskelig å få kontroll på all smitten – også lenge før omikron.

25. SEPTEMBER 2021: Gjenåpningen av Norge ble grundig feiret. Køen foran utestedene i Strøget i Oslo fylte hele Storgata.

For de siste månedene har vi ikke gjort denne jobben.

En av de mindre omtalte lettelsene da Erna Solberg og Bent Høie åpnet landet i slutten av september, var krympingen av det litt mystiske TISK. Altså det å spore opp nærkontakter og få dem i karantene.

Nå skulle vi ha en normal hverdag, sa regjeringen – med økt beredskap.

Smittede fikk ringe selv til dem de mente de kunne ha gitt viruset videre til. Var ungene coronasyke, kunne du gå på jobben som normalt, såfremt du var vaksinert.

GJENINNFØRTE NORMAL HVERDAG: Daværende statsminister Erna Solberg med sin statssekretær Rune Alstadsæter etter regjeringens pressekonferanse om gjenåpning i september.

Nå i det siste, når Erna Solberg har mast på Jonas Gahr Støre for å få ham til å innføre tiltakene Helsedirektoratet har anbefalt, vet hun godt hva hun snakker om.

Dette er noen av de samme tiltakene som hun selv avviklet for ikke lenge siden.

Da Støre i forrige uke innførte nye, nasjonale tiltak, kritiserte Solberg ham for å ha ventet i 18 pinefulle dager etter at han fikk rådet fra Helsedirektoratet.

Da rådet kom var det gått 47 dager siden hennes egen regjering avviklet dem.

Støre har nå gjeninnført karantene og mer testing. Du kan ikke lenger spasere rett inn i Norge. Eller direkte på jobb med smitte i familien. Og enda strengere er det om du har vært i nærheten av omikron.

TO HASTEPRESSEKONFERANSER FORRIGE UKE: Helseminister Ingvild Kjerkol har fått en ny virusvariant og rekordsmitte å hanskes med.

Solbergs gjenåpning i september ble satt ut i livet samtidig som vinterbølgen var varslet.

FHIs modelleringer viste at smitten lå an til å stige, og at vi alt tidlig på høsten og helt frem til jul måtte innføre stadig strengere tiltak.

Det virket ikke som de tok det særlig alvorlig, hverken i regjeringen eller i FHIs ledelse.

– Utsiktene er derfor litt lysere i virkeligheten enn i FHIs modell, skrev Bent Høie i et innlegg i VG.

Men viruset førte til problemer.

KOM RETT FRA ITALIA FOR Å FEIRE GJENÅPNINGEN: Daværende kulturminister Abid Raja dro til Kulturhuset i Oslo for å danse på gjenåpningfesten 25. september.

Han og de fleste andre trodde kan hende for mye på corona-vaksinene.

Vaksinene er svært gode og mer effektive enn de fleste andre vaksiner. Men de stopper ikke smittespredningen så mye som vi trodde.

Det var det vi håpet på. Mange av oss tenkte nok at fullvaksinerte hadde et nærmest uovervinnelig skjold og at det var riktig å åpne opp og la nærkontakter slippe å teste seg. Undersøkelsen til Helsedirektoratet viste stor optimisme i befolkningen.

Bedrøvelig nok går grafen nå rett ned.

For samtidig som effekten mot smitte blekner med tiden, viste det seg også at eldre vaksinerte har mistet mer av beskyttelsen mot symptomer.

Og kanskje la Solberg-regjeringen for mye vekt på «normal hverdag», med one night stands og det hele.

Ekspertene led av samme overoptimisme. FHIs Preben Aavitslands tweet i sommer om #detvardenpandemien, viser hvor lite treffsikre selv de fremste blant oss var.

Smittevernsjef Geir Bukholm i FHI sa i august at det kunne bli opp mot 200 innleggelser etter gjenåpningen.

Det nærmer seg 300. Og ingen av dem har omikron.

PAKKET NED METER’N: Helseminister Bent Høie var rørt på regjeringens gjenåpningspressekonferanse i slutten av september.

Tanken var nok at når nesten alle voksne hadde beskyttelse, ble corona en barnesykdom. En ufarlig en, fordi barn sjelden blir særlig syke av viruset.

I Sverige kuttet Anders Tegnell til og med ut testingen av vaksinerte.

FHI argumenterte også for at vi skulle slutte å se på smittetall.

Håpet har vært at vaksineringen av de voksne holder viruset blant de unge. Men det gjør ikke det. Om omikron er mildere og mindre farlig er for tidlig å si.

Helsedirektoratets nye forslag til strategi er en diger retrett. Nå vil de gjeninnføre mange av de lettelsene Solberg-regjeringen fjernet. Og de vil styre mer etter smittetall.

FHI holder fortsatt igjen på karantene og er mer opptatt av at de eldre og utsatte må passe seg selv.

Krangelen nå ser ut til å handle om hvor ille situasjonen egentlig er i helsevesenet. Mens Helsedirektoratet mener det er overbelaste, publiserer ansatte i FHI stadig nye grafer (på Twitter) som viser at det er færre pasienter enn på lenge.

Man skulle tro det var lett å bli enig om dette. Men FHI fokuserer på nyinnleggelser, mens Helsedirektoratet er opptatt av hvor lenge covid-19-pasienter blir liggende og hvor mye ressurser de krever.

MÅTTE GJENINNFØRE TESTING: Anders Tegnell og svenske myndigheter ville i november slutte med testing av andre enn uvaksinerte med coronasymptomer. Det ble bråk.

Vaksinene har vært en game changer mot covid-19. De gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom. De fjerner også mye av smitten. Men effekten blekner dessverre. Og kanskje enda mer om omikron blir dominerende.

Problemet er at smitten ikke bare herjer blant uvaksinerte barn. Den lekker over i de eldre og sårbare gruppene.

Derfor går det ikke ennå med det frislippet ekspertene ønsket seg.

Anders Tegnell måtte etter få uker gjeninnføre testing i Sverige. Vårt naboland har innført flere strenge tiltak nå.

For dette er fortsatt ikke en forkjølelse. Vi trenger tiltak ennå en stund. Så vil nok ekspertene treffe en dag. Men det var for tidlig denne vinteren.