Brexit bremser batteri-bonanza

Batteriproduksjon i Norge kan ifølge NHO gi milliardomsetning og skape titusenvis av arbeidsplasser. I beste fall.

I verste fall – eller mer sannsynlig, slik det nå ser ut – kan brexit, krafttilgang og høye strømpriser gjøre batterieventyret så lite lønnsomt at hverken omsetning eller sysselsetting vil nå slike optimistiske mål.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) vedgår at energitilgangen i enkelte områder kan bli en utfordring.

Kraftkostnader deler landet i to. Med rimeligere kilowattimer i nord enn i sør. Dette kan gi Freyrs storskalasatsing på batterier i Mo i Rana et konkurransefortrinn sammenlignet med for eksempel Morrow Batteries’ etablering i Arendal.

Samtidig er strømforsyning og el-priser variabler som endrer seg i løpet av året. I det lange løp er det derfor rimelig å anta at Norge kan tilby det batteriprodusenter først og fremst etterspør: nok og relativt rimelig fornybar energi.

At det i dette markedet vil være aktører som med lønnsomhet vil kunne produsere og omsette batterier til annet næringsliv og privathusholdninger, er opplagt.

Moderne industri handler i stor grad om å sette sammen komponenter produsert i alle verdenshjørner. Det som er «made in Norway» er gjerne også litt «made in China». Elektro- og elektronikkindustrien kjenner ingen grenser.

Men det gjør EU. Og det gjør Storbritannia. Og etter at Boris Johnson heller ville sikre sin forutsigbare statsministerdrøm enn å sikre britisk næringsliv forutsigelighet, tok han britene ut av det europeiske samarbeidet. Noe som gjorde det nødvendig å fremforhandle nye handelsavtaler. Det være seg blokkavtaler, som med EU, og bilaterale avtaler, som med Norge.

For Norges del betyr det enda mer utenforskap. Både Storbritannia og EU har en bilindustri å ivareta, og har blitt enige om en ny opprinnelsesregel om produksjon av elbiler. Den sier at batteriet må være produsert på de britiske øyer eller i EU for at bilen skal kunne omsettes tollfritt i dette markedet.

Opprinnelsesregler er ikke uvanlig i handelsavtaler. Ofte tillates et romslig innslag av tredjelandsprodukter i en ferdigvare uten at det utløser toll.

Men i en elbil er batteriet spesifisert som en så sentral komponent at det må produseres i samme tollområde som bilen selv. Norge er med i EØS, men EØS er ingen tollunion. Dermed blir Norge et tredjeland. Følgelig får norskproduserte batterier ti prosent toll. Da blir batterier produsert i Norge lite konkurransedyktige i vårt viktigste marked.

Både Solberg-regjeringen og den nåværende har forsøkt å få britene og EU til å endre sine posisjoner i forhold til Norge. EUs budsjettkommissær Johannes Hahn uttalte imidlertid under sitt Oslo-besøk nylig at denne bieffekten av brexit neppe lot seg reforhandle.

En mulig løsning kan være å ta bilbatterier inn i forhandlingene om EØS-kontingent, og knytte dette til EUs grønne bærekraft-program. Norge har teknologi og energiforutsetninger for en renest mulig batteriproduksjon. I så måte er Norge en attraktiv aktør for at EU selv skal makte å oppfylle sine egne klimamål.