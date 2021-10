VENSTREHÅNDSARBEID? – Det som står i Hurdalsplattformen gir inntrykk av at partene fort har blitt enige om at her skal ingenting skje, skriver kronikkforfatteren.

Kaudervelsk om Europa

Hva skjedde egentlig på Hurdal da temaet Europa dukket opp?

FREDRIK MELLEM, generalsekretær i Europabevegelsen

Det som står i Hurdalsplattformen gir inntrykk av at partene fort har blitt enige om at her skal ingenting skje, og at det hele derfor raskt ble pakket inn i en venstrehåndsformulering.

Den nye regjeringen skal nemlig «gjennomføre en utredning for å vurdere erfaringene fra EØS-samarbeidet de siste 10 år. I den forbindelse skal det blant annet utredes erfaringene nærstående land utenfor EU har med alternative avtaler med EU.»

Det må sies å være et litt pussig resultat av forhandlingene. Jonas Gahr Støre har tidligere gjort det klart at forutsetningen for en slik EØS-utredning er at også EU-medlemskap utredes. I den sammenheng uttalte Senterpartiets Marit Arnstad at «det vil ikke vi motsette oss,» men hun mente det kunne virke litt merkelig å utrede noe som det bare er flertall for blant Venstres velgere.

Det kan også virke litt merkelig at Senterpartiet vil utrede et alternativ som det bare er flertall for blant Rødts velgere, men det skal la få ligge her. Heller vil jeg dvele litt ved formuleringen «nærstående land utenfor EU?» Hvilke land er egentlig det?

Vi får anta at det ikke er snakk om Island eller Liechtenstein. Disse er jo i likhet med Norge en del av EØS-avtalen og faller altså utenom kravet til alternative avtaler. Vi får vel også anta det heller ikke er snakk om diktaturet Hviterussland eller kleptokratiet Russland. Med to unntak er alle de øvrige land i Europa som ikke allerede er blant de 30 landene i EU/EØS, enten a) allerede formelle søkerland til EU, eller b) de har en erklært nasjonal målsetting om å bli medlem av EU - eller c) de må sies å være alt annet enn «nærstående».

Vi antar at det heller ikke er disse landene forfatterne av Hurdalsplattformen anser som relevante «nærstående land?»

Da er det bare to mulige og relevante land som kan skjule seg bak formuleringen «nærstående land utenfor EU.» Hvorfor skrives det ikke da «Storbritannia og Sveits?» Er det fordi Senterpartiet synes det virker litt stusselig at det i hele Europa bare er to sammenlignbare land som ikke orienterer seg mot et tettere europeisk samarbeid?

Eller er det rett og slett at det i stigende grad er politisk pinlig å peke direkte på Storbritannia som et mulig aktuelt eksempel til etterfølgelse?

For alle som følger litt med i norske og britiske medier er det jo unektelig en fascinerende timing den nye regjeringen har valgt for å vurdere Storbritannias erfaringer med en annen tilknytningsform. Vi er mange som imøteser denne utredningen med stor interesse.

Sveits har de siste tiårene hatt 120 avtaler med EU. Disse har i det store og det hele gitt dem det samme som Norge har gjennom EØS-avtalen: Fri bevegelse for mennesker, varer, tjenester og investeringer i Europa.

Dette betyr at vi i stedet for være avgrenset til hvert vårt nasjonale hjemmemarked, har vi et felles hjemmemarked med det aller meste av Europa. Det bør være nokså åpenbart at det er de minste landene som har den største relative fordelen av dette fellesskapet.

I det Europa som Senterpartiet antakelig ønsker seg vil for eksempel Tyskland ha et hjemmemarked med 84 millioner mennesker, mens norsk næringsliv bare vil kunne lene seg på et hjemmemarked med 5,4 millioner mennesker. Dette ville vært en ulempe for alle, også for Tyskland, men ulempen ville vært klart størst for de mindre landene.

Små land har gjerne en mindre andel internhandel og en betydelig større andel av økonomien knyttet til import og eksport.

Den nye regjeringen har en politikk for fred i en grønnere verden. Den har en politikk for FN, NATO, Norden, den globale menneskerettighetssituasjonen og for «Europas nabolag i sør.» Altså en politikk for Nord-Afrika og Midtøsten.

Den kan derimot knapt sies å ha mye politikk for Europa. Når Europa omtales i Hurdalsplattformen handler det mest om norsk innenrikspolitikk og det nasjonale handlingsrommet.

Det skyldes kanskje at Senterpartiet verken har noen interesse for eller noen naturlige samarbeidspartnere i Europa? Arbeiderpartiet har derimot det. For å holde oss til plattformens terminologi kan vi snakke om svært nærstående søsterpartier. Felles for de aller fleste av disse er at de på sine landsmøter vedtar egne og fyldige europapolitiske programmer, med politikk og visjoner for Europa.

«Regjeringen vil utvikle og fordype det nordiske samarbeidet på en rekke felt,» heter det ambisiøst i Hurdalsplattformen – uten at det fylles på med veldig mye innhold i de litt tradisjonelle flosklene om Norden. Det er kanskje ikke så rart. Regjeringen vet godt at det viktigste realpolitiske samarbeidet i Norden, er det formelle og uformelle samarbeidet som Danmark, Finland og Sverige til enhver tid har i EU. Vi vet også at EU-motstanden i våre nordiske naboland er liten. Det kan muligens si noe om erfaringene.

Regjeringen er altså opptatt av «nærstående land.» Samtidig trenger den påfyll på sin Norden-politikk. Jeg vil derfor anbefale å utrede noe som burde være særdeles politisk relevant både for regjeringen og opposisjonen, selv om noen kan ha grunn til å frykte utfallet: «Hvor mange ganger og i hvilken grad har Sverige, Finland og Danmark, hittil dette århundret, lykkes i å bevege politikken i EU/EØS i favør av sine egne viktige nasjonale interesser?»

For Norges del vet vi allerede at svaret ligger ganske nær null.