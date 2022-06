NY LOV: – Jeg frykter at du gjerne vil få meg bak lås og slå, skriver pastoren.

Debatt

Må jeg i fengsel, Trettebergstuen?

Hvis lovforslaget fra regjeringen blir vedtatt, så vil du vel sette meg i fengsel?

MARTIN HJELLVIK, pastor i Kilden menighet

«Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som anvender metoder med formål om å få en annen til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet.»

Dette lovforslaget skulle også gjelde dersom en kristen med tiltrekning til samme kjønn oppsøker meg som pastor for å få råd om hvordan han kan leve ut troen.

For eksempel: Dersom en kristen mann kommer til meg og sier at han ønsker å følge Jesus (som inkluderer å leve i moralsk og seksuell renhet) men at han også sliter med at han tiltrekkes av samme kjønn, så kommer jeg til å gi veiledning ut ifra Bibelen og klassisk kristen lære om seksualitet, og dermed blir jeg kriminell.

Så jeg kan ikke følge den loven, da den vil bryte med min samvittighet, trosfrihet og andres personlige frihet til å leve ut sitt livssyn. Jeg respekterer Trettebergstuen som en del av myndighetene, men man skal lyde Gud mer enn mennesker, sier Skriften (Apg. 5:29).

Som kristen har jeg Guds ord som øverste autoritet og et evighetsperspektiv på livet. Det høres kanskje merkelig ut, men det er også klassisk kristen lære. Ut ifra det perspektivet så ville det vært hatefullt av meg å lyve eller holde sannheten tilbake fra folk og lede dem i fortapelse, når de ønsker å høre om veien til frelse.

I dag skal folk helst ikke fornekte noen ting ved sin seksualitet eller seg selv. Det eneste man kan fornekte er virkeligheten (for eksempel tanken om at det finnes mange kjønn eller at man kan skifte kjønn), så lenge man er tro mot seg selv og sine følelser.

Jesus sier noe veldig annet: «Så sa han til alle: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men mister seg selv og går til grunne?»

Så jeg håper at denne loven ikke blir vedtatt, men at den blir nedstemt, som forrige forslag ble. Optimismen er ikke altfor stor og jeg frykter at du gjerne vil få meg bak lås og slå.

Men jeg håper du beviser at jeg tar feil.