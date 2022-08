Kommentar

Løgn, løgn og atter løgn

HAR MANIPULERT GASSLEVERANSENE: Vladimir Putins Gazprom pleide å være en stabil leverandør. Men for et år siden begynte det å endre seg.

Nå brenner Russland gassen de kunne solgt til Europa og tjent en formue på. Bortforklaringer er det eneste de serverer oss.

Fra Finland kan de se over til Russland. Der brenner russerne sin egen, verdifulle gass. Heller enn å selge den til Europa.

Ifølge BBC kommer flammene fra et gassanlegg nordvest for St. Petersburg. NRK har også omtalt saken.

Dette er gass Putin tidligere solgte vestover, ifølge Rystad Energi. Russland kunne ha tjent millioner hver dag på den. Og samtidig forhindret energinød i sine naboland.

Putin skylder på alle andre.

På et møte med sine statsråder og energitopper i oktober i fjor sa han at de høye energiprisene i Europa skyldes dumme, hastige beslutninger i EU, korte kontrakter og klimapolitikk.

Som om han ikke har noe med saken å gjøre. I et år nå har han skapt uro i markedet og fått prisene opp.

Og nå kan finnene se gassen brenne opp.

Om noen får russerne i tale, er sikkert også dette en «teknisk feil». Noen eksperter holder den muligheten åpen. Men slike forklaringer har gang på gang vist seg å være løgn fra russisk side.

BRENNER GASS: Bildet tatt fra Finland viser at Russland brenner gass på anlegget i Portovaja utenfor St. Petersburg. Det er ikke unormalt. Men denne faklingen er mer omfattende enn normalt.

For russerne bruker gass som våpen. Det har de gjort fra før invasjonen.

I det siste kvartalet i 2021 leverte Russland nesten 25 prosent mindre gass enn samme kvartal året før, samtidig som de tømte europeiske lager. Prisene gikk sterkt opp.

Landet som i alle år har skrytt av å være en stabil leverandør, har sluttet å overholde avtalene sine.

Mange er opptatt av at de høye energiprisene har med mye annet enn Putins politikk å gjøre. Og det er mange årsaker. Men elefanten er godt synlig i rommet.

I det store gassrøret Nord Stream har russerne bare benyttet 20 prosent av kapasiteten i det siste.

Neste uke stanses eksporten helt i tre dager. På grunn av vedlikehold, oppgir russerne. Frykten er at dette blir langvarig.

BYGGINGEN AV NORD STREAM 1: Putin sammen med blant annet Gerhard Schröder i Portovaja i september 2011. Det er også herfra rørledningen Nord Stream går med gass til Tyskland.

For man kan ikke lenger stole på noe av det russerne sier. Vi serveres hele tiden bortforklaringer og løgner. Og slik har det vært lenge.

Igjen og igjen brukes vedlikehold som påskudd. Putin påstår det er tekniske utfordringer som er forklaringen. Men samtidig er det ledig kapasitet i de andre gassrørene som russerne kunne brukt.

Og mens Russland sier sanksjonene gjør det umulig å få fikset på ting, har Vesten opphevet sanksjonene nettopp for å få til vedlikehold.

Tyskerne har til og med stilt sin egen kansler foran en ferdigoverhalt turbin, tatt bilde og bedt russerne oppgi hvor de vil ha den levert.

Også skjer ingenting.

SENDER SVÆRT LITE GASS: Kun 20 prosent av kapasiteten i Nord Stream1 brukes for tiden. Og neste uke skal det stenges helt, angivelig på grunn av vedlikehold.

Europeiske land betaler det hvite ut av øyet for å få tak i gass fra andre kilder, som USA, Afrika og Qatar. De trenger å fylle lagrene sine.

Det går ganske bra. Men det er dyrt. I tillegg må de spare.

Tyskerne dusjer i kaldt vann i offentlige bad. Finnene varsler at det kan bli black out i husholdningene. Bedrifter setter produksjonen av metanol, kunstgjødsel og en del annet på pause.

Det finnes ingen smarte grep som kan fikse dette på kort sikt. Strømstøtte og subsidier gjør ikke noe med kjerneproblemet, som er mangel på energi.

Og samtidig brenner altså russerne opp energien verden har bruk for. Det er ille, ikke minst for enda fattigere land utenfor Europa, som ikke har råd til gass.

Problemet for Russland derimot, er at de har for mye gass. De har ikke noe sted å gjøre av den, når de ikke selger til Europa.

De russiske gasslagrene fylles opp. Og det er ikke bare enkelt å skru av produksjonen. Det kan bety at man propper til for godt.

Å selge rørgass til andre land utenfor Europa går heller ikke, fordi de mangler rør.

SATELLITTBILDE: Dette bildet viser gassanlegget i Portovaja hvor russerne lager LNG-gass, altså komprimerer gassen under svært lav temperatur. Gassfakkelen ses som en liten oransje flekk til høyre i bildet.

Analytikere har derfor spekulert i om Russland overraskende kan komme til å åpne gasskranen for fullt igjen.

Det kan for eksempel skje om Putin ser at EU kommer seg gjennom vinteren. Da kan han snu helt om, og skade kontinentet finansielt ved kjøre på med eksport.

Om markedet oversvømmes vil strømprisene synke, også her hjemme. Men samtidig blir kostbare investeringer i amerikansk LNG, nye gassrør og terminaler ulønnsomme. Og den dyrekjøpte gassen i europeiske lager verdiløs.

VIL SENDE RUSSERNE TURBINEN: Den tyske kansleren Olaf Scholz på Siemensfabrikken i Tyskland hvor den Nord Stream 1-turbinen har fått vedlikehold.

Men per nå er frykten struping eller til og med full stopp i gassleveransene. Og det kan se ut til å være planen, i og med at russisk gass verdt millioner går opp i røyk hver dag.

Som vi har sett helt siden i fjor, har Putin vært uforutsigbar.

Og slik beholder han sitt energi-våpen.

Det påvirker også Norge, selv om vi ikke har lagt ned kjernekraft og gjort oss avhengig av russisk gass eller olje.

Det er frustrerende.

Men denne vinteren henger en del på naboen. Og han går det ikke an å tro på.