Derfor angår lærerstreiken oss alle

Det er beklagelig at lærerstreiken rammer barn og unge. Men dagens mangel på lærere og lektorer rammer faktisk mye hardere.

HELLE CHRISTIN NYHUUS, leder Norsk Lektorlag

STEFFEN HANDAL, leder i Utdanningsforbundet

Rett før sommerferien så lærerorganisasjonene seg nødt til å gå ut i streik. I praksis hadde vi ikke noe valg. Vi kunne vi ikke sitte stille og se på at medlemmene våre ble lønnstapere for sjette gang på rad.

Årets dårlige lønnsoppgjør for lærerne kommer på toppen av en svak lønnsutvikling over tid. Aller verst har det vært for de lærerne og lektorene som har lengst utdanning. Nå går det ikke lenger. Nok er nok.

Læreryrket er utvilsomt et av de viktigste og mest givende yrkene vi har, og norske lærere elsker yrket sitt. Men det tærer på når de år for år sakker akterut lønnsmessig, føler seg lavt verdsatt, og ser kollegaer forlate yrket for å prøve noe annet.

Situasjonen er dypt bekymringsfull for oss lærere og lektorer, men den burde også bekymre alle dere som ikke jobber som lærer eller leder i skolen og barnehagen. Den dårlige lønnsutviklingen bidrar til lærermangel.

Vi står i en situasjon der vi rett og slett ikke har nok lærere ansatt i skolen. Elevene har rett på opplæring med en utdannet lærer, men den rettigheten undergraves systematisk. I dag gjennomføres rundt 20 prosent av timene i norsk skole av en person uten fullført lærerutdanning.

Da lærerorganisasjonene varslet opptrapping av lærerstreiken, responderte forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø, forutsigbart ved å minne om pandemien. Han forklarte at elevene i skolen hadde vært gjennom to pandemiår med avbrudd i opplæringen, og at lærerorganisasjonene måtte bære ansvaret for nye avbrudd som følge av streik.

Det klinger svært hult når pandemikortet trekkes på denne måten.

Vi skal gi KS rett i en ting: Det er bekymringsfullt når barn og unge ikke får tilgang til lærerne sine, enten årsaken er pandemi, streik, eller bare den daglige lærermangelen.

Som lærere og lektorer ønsker vi mest av alt å være sammen med barn og unge i barnehageavdelingen eller i klasserommet. Vi vet hvor uheldig det er når de ikke har noen lærer eller må nøye seg med en person som ikke har nødvendig utdanning.

Det er nettopp derfor vi streiker! Vi ønsker å sikre at alle barn og unge har kvalifiserte lærere.

Pandemien åpnet offentlighetens øyne for hvor viktige utdannede lærere er for barn og unge. Under nedstengingen, ga mange politikere og andre offentlige personer uttrykk for bekymring når barn og unge ikke fikk den undervisningen og oppfølgingen de skulle hatt.

Dette engasjementet var velkomment og viktig. Men nå kan det virke som om det er det i ferd med å ebbe ut sammen med pandemien. Det at barn og unge mister undervisning og oppfølging, bekymrer ikke det offentlige Norge i samme grad som da nivået bikket rødt under pandemien.

Minst av alt bekymrer det KS, som representerer dem som har ansvaret for skolen i Norge.

Nå er tiden kommet for å ta konsekvensen av pandemierfaringene og gjøre endringer. Da trenger vi politikere lokalt og nasjonalt som tør å prioritere skolen i handling og ikke bare i ord. Som samfunn har vi fint råd til å gi lærerne og lektorene en akseptabel lønnsutvikling på linje med andre yrkesgrupper.

Men vi har ikke lenger råd til at ungdommer fra fjorårets russekull brukes som kontaktlærere for klasser i lange perioder av gangen.

Vi har heller ikke råd til at viktige standpunktkarakter, de som kan avgjøre om elever kommer inn på drømmestudiet eller på ønsket videregående skole, blir satt av personer som verken har utdanning eller trening i å gjøre slike krevende vurderinger.

Vi kan ikke lenger akseptere at de kompetente fagpersonene – de som kan utgjøre en viktig forskjell i et barns liv – blir erstattet av ukvalifiserte som verken har den fagkunnskapen eller den verdimessige ballasten som kreves i rollen.

Vi kan heller ikke tolerere at det ikke settes inn en faglært vikar når spansklæreren eller matematikklæreren går ut i permisjon.

Resultatet blir ofte at elevene havner på etterskudd faglig og sliter med å hente seg inn. Det må bli slutt på at sårbare ungdommer på terskelen til frafall og utenforskap ikke får den oppfølgingen fra trygge og kompetente lærere som de trenger og har krav på.

Det kan kanskje fremstå som et paradoks at virkemiddelet for å sikre at alle elver får lærere, er en streik som gjør at noen elever må greie seg uten lærerne sine i en periode.

Men vi som organiserer norske lærere, lektorer og skoleledere kan ikke akseptere at medlemmenes vilkår gradvis blir verre samtidig som elevenes rettigheter undergraves.

Vi har forsøkt å varsle lenge. Nå må vi handle. Streik er det virkemiddelet vi har.

Norske politikere på lokalt og nasjonalt nivå må ta et valg. Skal de satse på lærerne og på barn og ungdom, eller skal de fortsette å lukke ører og øyne for den ubeleilige sannheten?

Valget de tar får konsekvenser for det norske utdanningssystemet, men først og fremst får det store konsekvenser for enkeltmennesker, for norske barn og ungdommer.

