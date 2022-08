Leder

Matkastelov, nå!

BEST FØR ... : ... men ofte god etter. Datostemplingen fører til at både butikker og forbrukere kaster fullt spiselig mat. Regjeringens plan for å redusere matsvinn lar vente på seg.

Store matproduserende land som Italia og Frankrike har klart det. Men i Norge lar en matkastelov vente på seg. Imens fortsetter vi i vårt lille land – hvert år – å kaste mat nok til å brødfø én million mennesker.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Å eliminere absolutt alt matsvinn, er urealistisk. Noe vil bli skjemt på veien fra hav og jord til bord. Noe må kastes av andre årsaker. Mellom gård og gaffel er det mange ledd.

Av 450 000 tonn fullt spiselig mat som ender på dynga i Norge, går omtrent halvparten tapt i dagligvarehandelen, i foredlingsindustrien, i grossistleddet, serveringsbransjen og i offentlig sektor. Vi kaster mat for 21 milliarder kr.

Globalt blir én tredjedel av all maten som produseres aldri spist.

I en verden der barn går sultne til sengs, og det på alle kontinenter finnes familier som ikke vet hvordan de skal livnære seg neste dag, er dette elendig ressursforvaltning. Det er uøkonomisk, dårlig miljøpolitikk og etisk problematisk.

Den franske matkasteloven har siden 2016 pålagt dagligvareforretninger å samarbeide med veldedige organisasjoner som på sin side fordeler overskuddsmat til trengende.

Italias lov gir matbedrifter med redusert svinn lavere avfallsavgift. Også Japan og den amerikanske delstaten California har innført lover innrettet mot matsvinn.

I 2017 avviste Frps landbruksminister behovet for en matkastelov, men to år senere sørget KrF for at forslaget kom på regjeringens bord igjen. Siden har skiftende statsråder både i Landbruks- og klimadepartementet snakket pent om en slik lov – uten at den er blitt konkretisert.

Nå forlanger Fremtiden i våre hender (FIVH) handling. Vi er enig. Dagens regjering har slått fast i Hurdalsplattformen at den skal «redusere matsvinnet, blant anna ved å utarbeide ein matkastelov», og har på det vis allerede bundet seg til masten.

Mye mat kastes i Norge. Men ferske vafler frister alltid.

Norge har satt tydelige mål for å redusere omfanget av mat som kastes. Men hverken matkjedenes frivillige bransjeavtale, eller vinn-vinn-ordningene der butikker og serveringsvirksomheter selger billig mat som holder på å gå ut på dato, har fått næringen til å nå mer enn to tredjedeler av 2020-målet.

FIVH tar til orde for en lovtekst som forplikter leddene i næringskjeden til å forebygge at matsvinn oppstår, og at de pålegges å videredistribuere overskuddsmat. I dette ligger også at myndighetene får økonomiske sanksjonsmuligheter.

Produsenter og butikker må endre fokus fra kvantitet til kvalitet, og gjøre det mulig for folk å kjøpe mat i mindre kvanta til samme pris som alskens maksipakninger.

Samtidig har også myndighetene en jobb å gjøre med å løse opp deres egne regler for utløpsdato og andre rigide bestemmelser som både butikker og forbrukere forholder seg unødig strengt til.