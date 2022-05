REPLIKK: – VGs leder preges av storbyens og den høytlønnede akademikers indignasjon, mener KrFs Kjell Ingolf Ropstad.

Virkelighetsfjernt fra VG

I stedet for å kritisere stortingsflertallets holdning til verdens fattige, velger VG å kritisere KrF for å ville dempe usosiale utslag av krigen her hjemme. Det er vanskelig å forstå.

KJELL INGOLF ROPSTAD, stortingsrepresentant (KrF)

VG har en leder (5/5) som med storbyens og den høytlønnede akademikers indignasjon ikke kan skjønne hvorfor KrF har foreslått en midlertidig lettelse i drivstoffavgiftene. Og til og med stått sammen med Frp og Rødt om dette!

VG ser helt bort fra at de kraftig økte drivstoffprisene gir usosiale utslag, særlig for folk med lave og vanlige inntekter utenfor de store byene som er avhengige av bil. Også for mange bedrifter over hele landet utgjør disse økte prisene en kraftig forverring av rammebetingelsene.

Vi gjør klimakampen en bjørnetjeneste om vi ikke gjør noe i en slik situasjon.

Derfor har vi foreslått en midlertidig fjerning av veibruksavgiften frem til 30. juni, som vil redusere pumpeprisen med om lag seks kroner for bensin og fire kroner for diesel. Dessuten vil KrF midlertidig fjerne grunnavgiften på såkalt anleggsdiesel som traktorer og anleggsmaskiner bruker. Land som Sverige, Frankrike, Italia og Irland har gjort liknende grep mot de høye drivstoffprisene. Det kan også Norge gjøre.

Kostnaden for disse avgiftslettelsene er om lag 2,5 mrd. kroner. Dette vil vi dekke inn i revidert nasjonalbudsjett, slik at ikke oljepengebruken øker.

KrF har også foreslått en kraftig forsterket strømstøtte med 100 prosent kompensasjon for priser over 50 øre, fordi dagens ordning er altfor dårlig og usosial.

Les også VG MENER: At KrF forsøkte å få billigere bensin inn i Ukraina-pakken? Det hadde vi ikke trodd. KrF slo følge med FrP for å utnytte krisen i Ukraina til å få ned drivstoffavgifter. Rødt var også med.

Alt fra minstepensjonister og familier med lave og vanlige inntekter til idrettslag og frivillige organisasjoner burde fått slippe ekstraordinært store utgifter til et nødvendighetsgode som strøm. Ikke minst når staten får store ekstrainntekter som følge av de høye strømprisene.

Ap, Sp og SV gikk til valg på en mer sosial politikk. Resultatet av disse partienes svake innsats mot økte priser på strøm og drivstoff er det motsatte: Høye energipriser er en ulikhetsmaskin som spiser kraftig av familiebudsjettene til folk med lave og vanlige inntekter.

Disse partiene viser til faren for økt prisvekst og rente. Men faktum er det motsatte: Strømstøtten har ifølge SSB senket prisveksten i år fra 4,1 prosent til 3,3 prosent.

En midlertidig avgiftslettelse på bensin vil ifølge finansdepartementet i utgangspunktet virke på samme måte, nemlig også gi lavere prisvekst og mindre risiko for en uheldig lønns- og prisspiral og en unødig høy rente.

VGs leder overser også helt at Høyre og Ap åpner for kutt i bistand til fattige land, for å finansiere mottak av flyktninger i Norge. Dette gjør de til tross for at mange fattige land rammes av sosial nød og uro som følge av kraftig økte priser på mat og energi.

Om ikke Norge, som tjener stort på krigens skyhøye olje- og gasspriser, skal unngå å kutte i bistand til verdens fattige i denne situasjonen, hvem skal da gjøre det? Og det er vel ingen som tror at økt bistand til fattige land gir økt prisvekst i Norge?

Men i stedet for å kritisere stortingsflertallets holdning til verdens fattige, velger altså VG å kritisere KrF for å ville dempe usosiale utslag av krigen her hjemme. Det er vanskelig å forstå.