STILLE OM BRÅKET: – I alle andre institusjoner i samfunnet og faser i livet ville det som skjer i russefeiringen medført tiltak, inngrep og sterk bekymring. Når det kommer til russefeiring er det øredøvende stille fra de som burde tatt ansvar, skriver kronikkforfatteren.

Hvor mye skal noen russ få lov å feire på andres bekostning?

I debatten som pågår om russefeiringen, er det øredøvende stille fra myndighetene som har mulighet til å regulere den. I stedet overlates ansvaret til russen selv – og til andre å plastre sårene som oppstår.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

JOHANNES FINNE, førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger

Ting henger som kjent alltid sammen. Og en ting som henger sammen når det kommer til russefeiringen som åpenbart er ute av kontroll, er at det er mange som burde tatt styring og ansvar som ikke gjør det. I debatter på TV, i aviser og ellers, er det helt stille, faktisk øredøvende stille, fra myndighetene som er i besittelse av muligheten til å regulere russefeiringen.

I stedet overlates ansvaret til russen selv om å fikse det eller å bare «deale» med det. Og til andre å plastre sårene som oppstår når noen russ blir utelatt eller utestengt.

På et eller annet tidspunkt er vi nødt til å samle alle enkelthistoriene og erkjenne at det er mer enn enkelthistorier. Det er trender av utrygghet, usikkerhet, muligheter for uønskede sosiale spill og press som leder til at unge ser seg tvunget til å være med på noe de ellers ville avstått fra.

Dette er systematisk. Alt dette er ikke unntak. Det har utviklet seg en kultur.

Mange mener at siden russen er myndige, har de selv ansvar. Jeg tenker at det er en fallitterklæring hvis skoler slipper elevene og fraskriver seg ansvaret fordi russen rett nok har blitt 18 år.

Det er minst to sider ved dette som er særlig problematisk; det første er at de unges hjerne ikke er fullt utviklet og et av de områdene som sist faller på plass er evnene til å se langsiktige konsekvenser av sine handlinger. Det annet er at elevene som er russ opplever alle disse problemene fra det tidspunktet planleggingen av russefeiringen starter. Og det er i førsteklasse på videregående eller kanskje endog på ungdomsskolen.

Det er åpenbart og uomtvistelig at opplæringslovens kapittel 9A som regulerer elevenes rett til å ha og skolenes plikt til å sørge for et trygt og godt læringsmiljø, favner alle disse episodene som vi hører fra oppløpet til russefeiringen.

Jeg kan høre og lese at skoler sier at russefeiringen skjer på fritiden og derfor ikke er skolens anliggende. Men det er to poeng her som gjør denne holdningen tvilsom. Det første er at skolene likevel har samarbeidsmøter med russen, slik at russefeiringen skal passe inn i skolens virksomhet for øvrig. Og det er vel nettopp fordi hele feiringen har sin rot i skolen sin virksomhet. Det er jo feiring av at man snart er ferdig med 13 års skolegang.

Det annet er at opplæringslovens kapittel 9 A er svært tydelig på at forhold utenfor skolen som har innvirkning på elevenes trygghet og trivsel på skolen, er skolens anliggende.

Det er derfor skoler engasjerer seg i hendelser på skoleveien eller digital mobbing. Fordi roten til det som skjer på fritiden er det miljøet som skapes på skolen, er det skolens anliggende.

Og fordi det som skjer utenfor skolen, påvirker elevenes mulighet til å bli med på den reisen skolen er satt til å lede og legge til rette for – utdanning (som jo er mer enn utvikling rent faglig) – er det viktig for skolen å være oppmerksomme på dette.

Det er altså ingenting ved russefeiringen som tilsier at skolemyndigheter lokalt, regionalt og nasjonalt ikke skulle kjenne sin besøkelsestid og ta stilling til hva vi bør gjøre med russefeiringen. Hvor mange lidelser bør vi akseptere fra noen for at noen andre skal få lov å ha en feiring?

Eller sagt på en annen måte; hvor mye skal noen få lov til å feire på andres bekostning?

Vi kan fortsette å spørre; rekk opp en hånd de som vil kjøre sin 14 år gamle datter til en russebuss for at hun skal få lov til å rulle med dem, når vi vet hva som kvalifiserer til å få bli med!

Si høyt JA de som er trygge på at hvis barnet blir ekskludert fra en russebuss, så blir den prosessen gjennomført på en måte som er til det beste for den ekskluderte.

Eller si JA dere som tenker at dere selv ville ønsket å stå i ring i en utslagskonkurranse på jobb for at dere skulle kvalifisere dere til å være med på årets personaltur.

Jeg savner at de voksne som har takket ja til en myndighetsjobb der ansvar for våre elever er blant oppgavene, tar det ansvaret alvorlig. Ingen nevnt og ingen glemt.

Jeg ber dere ta ansvar og stille spørsmål; hvem er det jeg tar ansvar for når jeg tillater at russefeiringen i sin nåværende form for lov å rulle og gå. Og hvem sin utvikling og mestring er det jeg tillater når jeg sier at de unge har behov for å gjøre sine livserfaringer.

I alle andre institusjoner i samfunnet og faser i livet ville det som skjer i russefeiringen medført tiltak, inngrep og sterk bekymring. Når det kommer til russefeiring er det øredøvende stille fra de som burde tatt ansvar.

Herved er invitasjonen sendt. Svar utbes innen 17 mai.