GRØNN VENDING: – Det handler om å gjøre norsk industri ledende på bærekraftig og grønn havvind, og unngå en opinion mot havvind som gjør at havvindeventyret ender før det har begynt, skriver WWFs generalsekretær.

Havvindeventyret må bli grønt

En havvindsatsing er ikke grønn så lenge det ikke tas gode grep for å ivareta natur. Nå må Stortinget sørge for at det gjøres nettopp det.

KAROLINE ANDAUR, generalsekretær i WWF Verdens naturfond

Onsdag presenterte regjeringen sine mål for havvind. De vil dele ut konsesjoner til om lag 30 gigawatt, eller 1500 vindmøller, innen 2040. Det kan gi nesten like mye strøm som hele Norges forbruk i dag, og blir en viktig brikke for å sikre nok kraft og utslippskutt.

Samtidig står vi midt i en akutt naturkrise, og skal et norsk havvindeventyr ende lykkelig, trenger vi en havvindutbygging som ivaretar natur allerede fra start. Men grepene for dette uteblir, både i regjeringens energimelding og havvindambisjoner.

Følgende blir derfor viktig å få på plass når regjeringen inviterer partiene på Stortinget til et bredt forlik om den gryende havvindsatsingen:

midler til omfattende forskning på effekter av havvind, miljøkartlegginger og konsekvensutredninger – og umiddelbar oppstart av arbeidet

utvidelse av naturmangfoldloven slik at den gjelder alle Norges havområder – også der havvind skal bygges

mandat og ressurser til miljømyndighetene slik at prosjekter som bryter med naturmangfoldloven kan avvises eller endres

forsikring mot at vindkraftutbyggingen ikke fører til oppstykking av viktige leve- og trekkområder for truede arter

etablering av marine arealplaner for havvind som en del av de helhetlige forvaltningsplanene for norske havområder

et konsesjonssystem som stiller krav til, og premierer, utbyggere som ikke bare leverer på «best-practice», men også utvikler innovative bærekrafts- og naturløsninger

Norge har alt som skal til for å ta vare på naturen i havvindsatsingen: vi har tilstrekkelige midler å ta av, gode forskningsinstitusjoner som står klare for å gjøre jobben, og en vindkraftindustri som ser konkurrensfordeler med å bli verdensledende på bærekraftig havvind. Det eneste vi ikke har er tid.

I Danmark, som ligger langt foran oss i havvindutbyggingen, utfører staten miljøkonsekvensutredning innen et konsesjonsområde før konsesjon tildeles. Miljødataene gjøres tilgjengelige for selskaper som søker konsesjon, og kostnadene forbundet med utredningen belastes selskapet som får tillatelse i etterkant.

Dette gir et bedre og mer konsekvent datagrunnlag, i tillegg til at man reduserer utbyggingsrisiko siden man får større mulighet til å plassere og utforme prosjekter slik at de får minst mulig naturbelastning. Ikke minst spares det tid ettersom miljøundersøkelsene gjennomføres i tidlig fase.

Nå haster det å lære av danskene, og av egne feiltrinn som ble gjort på land her hjemme, da vindkraft ble plassert midt i vår mest verdifulle og sårbare natur.

At regjeringen nå ønsker et bredt havvindforlik gir håp og muligheter. Nå gjelder det at alle partier tar ansvar for grep som gjør at vi kan ivareta norsk natur, gjennom å bygge ut i tråd med fagkunnskap og helhetlige vurderinger.

Det handler om å gjøre norsk industri ledende på bærekraftig og grønn havvind, og unngå en opinion mot havvind som gjør at havvindeventyret ender før det har begynt.