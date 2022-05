Kommentar

Offerrollen kler Pep dårlig

Av Leif Welhaven

Pep Guardiola mener laget hans har lite støtte i England foran serieinnspurten.

Pep Guardiolas påstand om at «alle heier på Liverpool» er verken spesielt stilig eller særlig presis.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Én ting er det enkelt å være enige om: Guardiola har skapt et aldeles fantastisk fotballag i Manchester City.

Riktignok har han ennå ikke nådd målet om å vinne Champions League, men stjernegalleriet er av den ekstreme arten. Senest mot Newcastle var det tidvis ren kunst som ble levert fra serielederen.

Samtidig så vi et interessant etterspill etter samme kamp, der en klubb eid av oljesjeiker fra Abu Dhabi hadde knust gjengen som er kjøpt av Saudi-Arabias statlige investeringsfond.

Vi så en Manchester City-manager innta noe som lignet mistenkelig om en offerrolle. Den veien er det ingen grunn for Pep Guardiola til å gå ned.

Han påsto at «Alle i dette landet heier på Liverpool. Både mediene og alle andre». Riktignok la han til at «det ikke er et problem», men det etterlatte inntrykket av intervjuet slår ikke så heldig ut for Guardiola.

For det første er det noe med at enkelte valg får påregnelige konsekvenser. Dersom en klubb blir kjøpt opp den måten City er blitt, med den påfølgende sportslige revolusjonen vi har sett, er det ikke så rart at eierforholdene og de tilnærmet ubegrensede ressursene blir problematisert.

Selv var jeg nylig i Manchester, og benyttet da anledningen til å ta stadionrundturen på Etihad.

Det var et gjennomprofesjonelt opplegg, som fokuserte mye på historie, identitet og samfunnsansvar. Men det ble elegant hoppet over den delen av City som har skapt så mye kontrovers. Det er helt fair at klubben prøver å tegne et omdømmeoppbyggende bilde av seg selv, men det er ting ikke så rart at det oljesmurte eierskapet forblir en snakkis.

Mange City-fans har forsøkt å fremstille dommen i Idrettens voldgiftsrett (CAS) som en renvaskelse for anklagene om økonomisk doping. Samtidig er det en kjensgjerning at foreldelse stod sentralt i en dom som endete med at de slapp utestengelse fra Champions League. Det kommer heller ikke heldig ut at City regelrett motarbeidet en legitim etterforskning.

Da er det ikke så rart om klubben ikke overstrømmes med kjærlighetserklæringer fra andre enn egne fans. Trolig er det mange som gjør det jeg selv har vent meg til, å forsøke å ha to tanker i hodet samtidig rundt Manchester City.

Det er mulig å nyte fotballen laget leverer, men samtidig ha innvendinger mot hvordan posisjonen er blitt oppnådd.

Samtidig er det grunn til å spørre om det faktisk stemmer at overvekten er så stor av folk som håper Liverpool tar ligatittelen.

Joda, det er mye historie på Anfield, men det er da vitterlig også svært mye empiri på at fans av rivaliserende klubber misliker de røde.

Kraftig.

Strengt tatt er vel de fleste supportere mest opptatt av sitt eget lag, og det blir derfor en «pest eller kolera-situasjon» om det blir Manchester City eller Liverpool som snart får løfte trofeet.

Når man følger mediebildet rundt engelsk fotball er det dessuten vanskelig å se at det skal være dekning for at det finnes en unison front mot Manchester Citys gullhåp.

Etter at Tottenham klarte uavgjort mot Liverpool, mens City hadde suverent høyest oktan i oljeslaget, er det ingen tvil om hvem som har overtaket når det virkelig drar seg til.

Guardiola har både tre poeng til gode og målforskjellen på sin side. Dersom de lyseblå holder unna helt inn, vil det være nok et sportslig fortjent seriemeskerskap som innkasseres.

Men manageren som er så sterk offensivt rent sportslig sett, kan med fordel unngå forsvarsposisjonen foran mikrofonene.