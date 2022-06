EN SLAGS TRØST: – I sjokket og sorgen etter angrepene, finner jeg trøst i nettopp dette: Tre flyktninger som krysser hverandres spor. Der to av dem er Norge på sitt aller beste. Det gir oss et sterkere vern mot personer som den tredje, skriver Hadia Tajik.

Debatt

Tre flyktninger krysser hverandres spor

Tre menn med iransk bakgrunn: Én er stortingspresident, én er dørvakt ved utestedet London i Oslo, og den tredje er gjerningspersonen som skjøt mot skeive på byen natt til lørdag.

HADIA TAJIK, stortingsrepresentant (Ap)

Det er tre veldig ulike liv som krysser hverandres spor nå i etterkant av at to personer ble drept og flere skadet etter skytingen utenfor homoutestedet London i Oslo i helgen.

De viser ytterpunkter i Norge i dag: Fra den største suksess og anerkjennelse, til feige og kriminelle handlinger.

I helgen så vi igjen at hatet kan drepe. Men hatet kan også ødelegge og forgifte liv ganske sakte, og nesten umerkelig. Flere levekårsundersøkelser har stadfestet at skeive er mer utsatt enn andre. Det kan være alt fra vold, til skjellsord og stille utfrysing.

Forestill deg at du er homo og går på en tettpakket buss. Det er nesten garantert noen der som ikke vil ha deg på setet ved siden av. Du utvikler etter hvert en ganske sterk radar for å navigere trygt i hverdagslige situasjoner.

Det gjør angrepet i helgen ekstra grusomt: Livsglade skeive som feirer pride-uken, midt i hovedstaden, ved et utested der de trodde kunne være trygge.

Samtidig har vi denne helgen sett tre flyktninger krysse hverandres spor. De har alle iransk bakgrunn.

Den første: Masud Gharahkhani kom til Norge som fem år gammel flyktning fra Iran på slutten av 80-tallet. Han vokste opp i Skotselv i Øvre Eiker kommune, et lite tettsted med under 1000 innbyggere. I dag er han en stortingspresident som trøster og samler.

Sammen med de øvrige medlemmene i presidentskapet bidro han til at Stortinget, for første gang i historien, heiste regnbueflagget side om side med det norske tidligere denne måneden.

Gharahkhanis engasjement for skeives rettigheter startet ikke med vervet som president. For tre år siden deltok han i Pride Paraden sammen med far og sønn, Bijan og Sam.

Det er så sterkt: Tre generasjoner norske menn av iransk ætt som sammen viste at det finnes helt andre idealer enn den giftige liksom-maskuliniteten til de som hater skeive.

Det er dessverre nødvendig med et så tydelig standpunkt. Selv blant ungdom som er født i Norge men har foreldre som har innvandret, viser det seg at en fjerdedel har holdninger om at homofili ikke er akseptabelt, ifølge FAFO.

Noen landbakgrunner skiller seg særlig negativt ut, som Somalia, Marokko og Pakistan. Blant ungdom med etnisk norsk bakgrunn er det bare tre prosent som deler slike holdninger.

Pew Research har også gjentatte ganger dokumentert at holdninger mot homofile i muslimske land, jevnt over er negative.

Skeive muslimer trenger at flere tar så tydelig stilling for skeives rettigheter, som familien Gharahkhani har gjort.

I Oslo domkirke på søndag fortalte Gharahkhani om en annen mann med iransk bakgrunn: Dørvakten Saman, som er en venn av familien hans. Saman jobbet ved London pub. Da skuddene falt var han en av dem som løp til for å hjelpe og beskytte folk.

Etterpå har Saman fortalt at han følte skam da han forsto at også gjerningspersonen hadde iransk bakgrunn.

Lignende følelser kan mange andre fortelle om etter alvorlige voldshendelser: En opplevelse av kollektiv skyld, ansvar eller skam. Som om etnisiteten man er født med, hudfargen man bærer eller religionen man har valgt er et bindeledd til gjerningspersoner man ellers aldri har møtt.

Det er ikke så rart – mange har opplevd å bli behandlet som ansvarlige.

Ifølge FBI økte den registrerte hatkriminaliteten begått mot muslimer i USA fra år 2000 til år 2001, med åttegangeren, etter terrorangrepene 11. september samme år. Interessant nok økte den registrerte hatkriminaliteten mot muslimer ytterligere etter at Donald Trump ble valgt som president i USA i 2016.

Det er en felles oppgave å fjerne skamfølelsen Saman kjenner på – den er ikke hans å bære. Ekstremisme er ikke importert til Norge fra et annet land. Det erfarte Norge dessverre både i 2011 og 2019.

PST vurderer voldshandlingen i Oslo i helgen som en ekstrem, islamistisk terrorhandling. Terror er, som Anders Romarheim ved Institutt for forsvarsstudier tidligere har påpekt, «en voldelig politisk strategi».

Det begås av personer og gruppering er som ønsker å påvirke samfunnet, og vil tvinge frem reaksjoner, frykt eller sammenbrudd gjennom vold og drap.

Etterforskningen, og senere domstolsbehandlingen, vil kaste mer lys over hva motivene til gjerningspersonen er. Men det er likevel rimelig å drøfte hva som gir ekstremismen grobunn, også her, midt i vårt eget land – i våre boligblokker, i vår by.

Zaniar Matapour kom ifølge flere medier til Norge som 12-åring fra Iran. I dag er han norsk statsborger, og ansvarlig for skytingen som særlig rammet skeive i Oslo natt til lørdag.

Da PST i 2016 lagde en temarapport på hvilke kjennetegn som preget de som ble en del av ekstreme islamistiske miljøer, før de ble radikalisert, skrev de at dette er «et multietnisk fenomen, preget av unge menn med lav utdannelse, mye kriminalitet og løs tilknytning til arbeidslivet».

Basert på det vi foreløpig vet om Matapour er dette kjennetegn han også besitter.

Fra annen forskning vet vi at de som blir en del av slike miljøer kan være drevet av svært ulike årsaker: Alt fra manglende fotfeste i ordinære fellesskap, til trangen om å være en del av noe større, til ønsket om kameratskap – men også den dypt, rotfestede ideologiske overbevisningen om at vold er riktig virkemiddel.

Karismatikerne som deler voldsforherligende Facebook-oppdateringer, og som bidrar til å hviske åndsbrødre i øret, men som selv hele tiden balanserer på rett side av loven, kan være de vanskeligste å forfølge med lovens paragrafer.

Regjeringens nylig nedsatte ekstremismekommisjon kommer til å belyse noe av dette, og det er avgjørende at vi klarer å ta disse debattene på en grundig og åpen måte når anbefalingene kommer i slutten av neste år.

Vi må være i stand til å dra generell lærdom av konkrete erfaringer, når vi gjentatte ganger har sett personer være i kontakt med politi- og sikkerhetstjeneste uten at det har vært mulig å forhindre nye voldshandlinger.

Vi må utvikle bedre strategier for å beskytte samfunnet vårt mot dem som forsøker å undergrave demokrati og frihet, ved bruk av vold eller voldsforherligelse.

Masud og Saman viser hvordan vi kan stille opp for og beskytte utsatte skeive i Norge i dag. I sjokket og sorgen etter angrepene, finner jeg trøst i nettopp dette: Tre flyktninger som krysser hverandres spor. Der to av dem er Norge på sitt aller beste.

Det gir oss et sterkere vern mot personer som den tredje, som var ansvarlig for et feigt og brutalt angrep på skeive som feiret sommernatten i Oslo by.