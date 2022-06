Kommentar

Virtuell viking-virkelighet

Av Yngve Kvistad Kommentator

Det finnes en egen vikingplanet. Den ligger et spydkast fra rådhuset i vår hovedstad.

Her kan du møte ekte vikinger i en virtuell (VR) verden. De er ikke døde, men har levd.

De var krigere og kjøpmenn. Veidefolk og vandaler. De drev handel og hor. Døpte og drepte. De eksellerte i sjøfart og skjenderi.

Onsdag er det 1229 år siden vikingtidens utbrudd.

Tidspunktet angir det eldste kjente tilfellet av hedenske skandinavers angrep på mål i det kristne Europa, da norske vikinger 8. juni 793 plyndret klosteret Lindisfarne, rett utenfor kysten av Northumberland i det nordøstlige England.

Trolig har overfall funnet sted før dette. Ifølge den angelsaksiske krønike skal et raid mot Portland, sør i England, fire år tidligere ha blitt utført av «norðmanna of Hereða lande» – nordmenn fra Hordaland.

Hvor lenge vikingtiden eksakt varte, kommer an på hvem man spør – og hva man vil frem til.

Én avgrensing kan være slaget på Stiklestad 29. juli 1030, kong Olavs martyrdød, som markerer begynnelsen på en ny tid i Norge.

En annen, trefningen ved Stamford Bridge 25. september 1066, hvor helgenkongens halvbror, Harald Hardråde, og hans invasjonshær tapte mot angelsakserne og ble det siste skandinaviske forsøk på å gjenerobre England.

Vikingenes univers brøt sammen for tusen år siden, men ble videreført av nye myter og gammel mytologi, marinert i et smågrumset bad av misforståelser og forsettlige fordreininger.

Til å være en så sentral del av vår kulturarv er det fortsatt mye vi ikke vet om dem.

VR-vikinger og hologrammer er for tiden vårt nærmeste bånd til denne delen av vår historie. Hvis regjeringen får det som den vil, kan det også bli det eneste.

Sittende reverseringsminister for forskning og høyere utdanning, Ola Borten Boe (Sp), vurderer å stoppe den prosjekterte utbyggingen av nytt vikingtidsmuseum på grunn av kostnadssprekk. Det har han sin fulle rett til, i embets medfør.

Andre vil mene det er en viss forskjell på, la oss si, antallet kontorstoler i et nytt regjeringskvartal og ivaretakelse av klenodier fra en svunnen tid.

Verdi og hva noe koster er ikke nødvendigvis det samme.

Det forslitte begrepet tikkende bombe er nesten tømt for innhold av kriminaljournalistikken og mediers omtale av et psykisk helsevern i vedvarende krisemodus. Så derfor gjør det kanskje ikke så veldig inntrykk å bruke det i en sammenheng hvor det virkelig gjelder.

Så la oss si det på denne måten:

Osebergskipet, dragehodene, den ikoniske vognen og mye annet som ble avdekket i det sensasjonelle gravfunnet i Slagendalen nordøst for Tønsberg i 1904, preges av langt fremskreden forvitring. Deler av skipsstrukturen har samme konsistens som knekkebrød.

Daværende metode for å preservere organisk materiale berget gjenstandene i samtiden, men har skapt spenninger i treverket. Banalt forklart henger det hele i hop takket være en ytre hinne til forveksling lik hårlakk.

Det er i så måte en tikkende bombe. Hvis ingen ting gjøres, sier det en dag POFF! Da er Norges fremste nasjonalminne dét, og kun det. Et minne.

Så – mens Osebergfunnet forvitrer, Gokstadskipet kneler av sin egen vekt, og den planlagte konserveringen av gravskattene i Vikingskipshuset på Bygdøy kan ende i en støvsky sammen med innholdet, tar private investorer ansvar for å formidle norsk kulturhistorie.

Med trippel Amadavinner Erik Gustavson i det kreative høysetet, faglig bistått av historiker Kim Hjardar, har kaupstaden Oslo fått en hyperteknologisk Valhall under gateplan: The Viking Planet.

Beliggenheten er supersentral. Likevel er vi mange som gjentatte ganger har passert inngangen vis-à-vis Rådhuset – og ikke skjønt at dette er portalen til annen dimensjon. En underjordisk verden på flere plan, bokstavelig talt.

Første hele driftsår ble rammet av en pandemi som kunne gitt banesår. De virtuelle vikingene ville da lidd samme skjebne som Midgardsormen under Ragnarok. Men som einherjer i Åsgard, de utrettelige stridsmennene, har opplevelsessenteret holdt stand.

Og det må sies: Så lenge Arnstein Arnebergs pietetsfulle sarkofag for Tune-, Gokstad- og Osebergskipene er ombyggingsstengt, på ubestemt tid, er dette en enestående forbindelse med vikingene.

Ikke et vondt ord om Historisk museums samlinger, de fantastiske langhusene på Stiklestad og Lofotr, eller andre dyktige middelalder-formidlere. Men Vikingskipshuset har en særstilling. På en ekthetsskala fra en til ti, skårer Osebergfunnet alene atten og en halv.

Akkurat det er en autentisitet som digitale berserker under Rådhusplassen ikke utfordrer. Men naturtro hologrammer, interaktive menyer, 270-graders kino og farende norrønafolk på film, er et supplement som bidrar til å levendegjøre historien på nye måter. Heller enn å lese og se for å forstå, handler dette om å erfare.

Håndtegneren og undertegnede vet nå hvordan det er å gjøre strandhugg på Avaldsnes mens natten spjæres av piler og sverdgny senhøstes 860 – fordi vi har vært med på det. Vi var om bord i båten som angrep!

Sammen med «Alien»- og «Blade Runner»-skaper Ridley Scotts produksjonsteam, har Erik Gustavson laget VR-filmen «Bakhold». En flerdimensjonal opplevelse hvor man ifører seg VR-briller, headset og sitter i reaksjonsstyrte gamingstoler plassert som tofter i et langskip.

Teknologien kalles volumetrisk capture-VR og skiller seg fra dataspillenes realistiske animasjoner ved at alle skikkelsene du har foran og rundt deg, som ror sammen med deg, og som tar støyten for deg i motangrepet, er mennesker.

30 skuespillere, blant annet erfarne krigere fra «Game of Thrones» med Lord of Bones (Ross O’Hennessy) i spissen, er filmet i historisk korrekte kostymer av til sammen 106 kameraer, 53 av dem infrarøde. Alle bevegelser i alle vinkler i alle situasjoner er gjenskapt, slik at du virkelig sitter med hjertet i halsen når fienden border skipet og kommer løpende i din retning med hevet øks …

Vikingplaneten kan aldri erstatte de vaskeekte vikingskipene fra Vestfold-funnene. Men Osebergskipet på utstilling kan heller aldri erstatte opplevelsen av å seile stille i natten, inn forbi Bjørnholmen, mot Bukkøya, slik vikinger gjorde på 800-tallet.