Kommentar

Nå skal alt frem

Av Per Olav Ødegård

I beste sendetid torsdag kveld skal alt som skjedde på den mørkeste dagen for amerikansk demokrati frem i lyset. Det er klart for et historisk drama i seks akter.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

En kommisjon av folkevalgte har i 11 måneder gransket angrepet på Capitol Hill 6. januar 2021 og hendelsene som ledet frem til kuppforsøket. Torsdag kveld, amerikansk tid, holdes den første av det som trolig blir seks åpne høringer.

Donald Trump, og mange av hans nære medarbeidere, nekter å medvirke. Men for første gang vil amerikanerne få se og høre hva hans datter Ivanka forklarte da hun vitnet for kommisjonen. Det er blant annet også spenning knyttet til vitnemålet fra Ivanka Trumps mann og Trump-rådgiver, Jared Kushner.

Kommisjonen har arbeidet i 11 måneder, tatt opp tusen vitnemål og gjennomgått 140 000 dokumenter. Nå skal funnene legges frem for offentligheten.

Et sentralt spørsmål er tidligere president Donald Trumps rolle i opprøret. Hva visste presidenten, og når visste han det? Det samme spørsmålet ble stilt under den forrige store politiske skandalen i USA.

Det er i disse dager 50 år siden innbruddet i det demokratiske partiets hovedkvarter i Watergate. Det ledet til president Richard Nixons fall to år senere. Nixon trakk seg som president for å bli felt i riksrett.

Trump har amerikansk rekord i riksrett, med to saker som begge har endt i frifinnelse. Det er ikke i Kongressens mandat å ta ut en ny tiltale etter at disse høringene er avsluttet. Hvis de mener et foreligger bevis for at det er begått brudd på straffeloven kan de stemme å overføre saken til Justisdepartementet. Myndighetene kan deretter vurdere om det skal tas ut tiltale mot Trump eller flere av hans medarbeidere.

FØR STORMEN: Donald Trump talte til tilhengere 6. januar før de satte kurs mot Kongressen der valget av Joe Biden skulle godkjennes.

Medlemmer av kommisjonen varsler sensasjonelle avsløringer. Men det er vanskelig å forestille seg at det som kommer frem kan overgå det som allerede har lekket ut fra komiteen.

Som at president Donald Trump overfor nære medarbeidere skal ha antydet at hans visepresident, Mike Pence, kanskje burde bli hengt.

–Heng Mike Pence, ropte mobben som stormet Kongressen. Noen hadde allerede satt opp en galge utenfor.

Pence befant seg i livsfare da han trosset Trump. Han hverken ville eller kunne stanse Kongressens godkjenning av et lovlig valgresultat. Samtidig som visepresidenten i all hast ble evakuert skrev president Donald Trump på Twitter at Pence manglet mot.

Men Pence klarte å mobilisere tilstrekkelig nok til å gå mot Trump i et avgjørende øyeblikk. Trump deltok ikke i marsjen mot Kongressen, slik han hadde fortalt sine tilhengere at han ville gjøre. Presidenten fulgte det drama som utspant seg på TV, på trygg avstand i Det hvite hus.

Ifølge New York Times skal to vitner ha forklart at stabssjef i Det hvite hus, Mark Meadows, på denne tiden sa at Trump hadde gitt uttrykk for at visepresidenten kanskje burde bli hengt.

Var det en morbid spøk? Eller mente Trump det samme som de voldelige ekstremistene som angrep Kongressen?

TRUMP-KRITIKER: Liz Cheney er en av to republikanere i 6. juni kommisjonen som består av ni medlemmer.

Det er ventet at kommisjonen vil forsøke å bevise at det som skjedde var en republikanske konspirasjon for å omgjøre et lovlig valgresultat. Og at planleggingen startet flere uker i forveien.

Det demokratiske parti vil bruke høringen til å minne velgerne om hvor langt Donald Trump var villig til å gå for å omgjøre et valgresultat som gikk han imot. For første gang foregikk ikke maktoverføringen etter et valg på fredelig vis, da høyreradikale grupper grep til vold.

Kuppforsøket var mislykket. Men demokratene vil argumentere med at faren ikke er over. Trump og hans meningsfeller fortsetter å påstå at valget i 2020 ble stjålet fra ham. De falske anklagene om omfattende valgfusk har ført til at mange velgere ikke lenger har tillit til demokratiet. Dyp mistillit kan komme til å prege fremtidige valg og lede til sosial uro.

Det er fare for at 6. januar 2021 ikke var en isolert hendelse, men bare begynnelsen på en ny og skremmende tid.

–Folk må være oppmerksomme. De må se og forstå hvor lett vårt demokratiske system kan gå i oppløsning hvis vi ikke forsvarer det, sier kongressrepresentant Liz Cheney. Hun er en av to republikanere i granskingskommisjonen med ni medlemmer.

Cheney tilhører en minoritet i sitt eget parti. Like etter angrepet på Kongressen tok ledende republikanere skarpt avstand fra opprørerne, mens også fra Trump. I ettertid er tonen blitt en annen. Årsaken er at Trump fortsatt har et solid grep på partiet, og en betydelig del av velgerne. Det er sannsynlig at han stiller som presidentkandidat i 2024.

Det republikanske partiets nasjonalkomité mener det som skjedde en januardag i fjor var uttrykk for “legitim politisk debatt”. Republikanske ledere beskriver granskingskommisjonen som partisk og høringene som “politisk teater”. Trump og meningsfeller mener høringen bare er enda et eksempel på politiske motstanderes heksejakt.

De direktesendte høringene vil inkludere opptak av vitnemål og bilder fra 6. januar som ikke tidligere er vist. Selv om det skulle komme frem nye opplysninger er det usannsynlig at det vil endre mange amerikaneres oppfatning av hva som skjedde.

Det er en front mellom to vidt forskjellige virkelighetsoppfatninger om Trump og valget i 2020.

Den ene side oppfatter Trump som en trussel mot demokratiet og frykter hva som kan skje i kommende valg. Den andre siden frikjenner Trump og mener at han ble frastjålet seieren. De bagatelliserer eller bortforklarer hendelsene 6.1. Noen mener endog at demokratene sto bak.

De som kan bli påvirket av høringene er uavhengige velgere. Høringene kan også bidra til å mobilisere demokratiske velgere foran høstens Kongressvalg. Det kan partiet behøve ettersom de står i stor fare for å miste flertallet både i Representantes hus og Senatet.

Men demokratene bør ikke ha for store forventninger. Velgere flest er nok mer opptatt av dagens problemer med høy inflasjon, en rask spredningen av nye coronavirus varianter og krig i Ukraina enn de er av det som skjedde en januardag i fjor.