Chelseas pinlige selvmål

Av Leif Welhaven

Chelsea er regjerende Champions League-mester og klare for kvartfinalen i årets turnering. Men utenfor banen tårner problemene seg opp.

Hva tenkte Chelsea-ledelsen på da de foreslo at Middlesbrough skulle lide fordi det foreligger sanksjoner mot London-klubben?

Det er til å forstå at den regjerende Champions League-mesteren føler seg presset.

Ingen kan klandre Chelsea for at de forsøker å finne en farbar vei for videre drift, samtidig som britiske myndigheter har slått til mot den Putin-vennlige klubbeieren Roman Abramovitsj.

Men det er virkelig ikke mulig å akseptere forslaget som kom tidligere denne uken, og som endte med en ydmykende retrett for de blå.

I fullt alvor tok Chelsea et initiativ overfor det engelske fotballforbundet (FA) foran den kommende kvartfinalen mot nivå to-klubben Middlesbrough.

Riktignok skrev de at det satt langt inne, men det de ba om er en frekkhet uten sidestykke.

Roman Abramovitsj prøver å komme seg ut av Chelsea, men er rammet av sanksjoner.

Av hensyn til «sportens integritet» ville storklubben at kampen skulle gå bak lukkede dører. Tenk to ganger på hvilke konsekvenser det hadde fått, og hvem som hadde blitt skadelidende om forespørselen hadde blitt innvilget.

Middlesbrough eies av britiske Steve Gibson, ikke av en russisk oligark med tette bånd til krigshisseren som invaderer Ukraina.

Championship-klubben fra nordøst har ingenting å gjøre med hvordan Chelsea har finansiert maktposisjonen sin i internasjonal fotball.

Men om Chelsea hadde fått viljen sin, hadde Middlesbrough-tilhengere blitt rammet og snytt for det som kan være sesongens høydepunkt.

Bare å foreslå noe slikt vitner om en egoisme og en nærsynthet som er selvskading av eget omdømme.

Reaksjonene lot da heller ikke vente på seg. Det er ikke dagligdags kost å høre utestemmen brukt i så stor grad som da Middlesbrough forståelig nok reagerte.

«Ironisk inntil det ekstreme», «patetisk» og “bisarr” var blant merkelappene Chelsea-forespørselen fikk fra motstanderen.

Heldigvis endte det hele med at FA aldri rakk å avslå Chelsea ønske, før klubben tok til vettet og trakk det hele tilbake.

I sanksjonene mot Abramovitsj inngår det blant annet begrensninger på billettsalg, og det er satt et tak på reiseutgifter ved bortekamper.

Det pågår forhandlinger om hvordan klubben skal kunne holde seg flytende fremover, men ingenting av dette angår jo Middlesbrough.

Ydmykelsen for Chelsea-bossene var komplett da manager Thomas Tuchel sa det eneste fornuftige - at motstanderen ikke bør lide som en følge av hva som rammer Chelsea.

«Det var ikke den beste ideen. Jeg og laget var ikke involvert i avgjørelsen», sa Tuchel.

Inntil videre har tyskeren fått klubben til å holde seg på sporet sportslig, til tross for alle problemene utenfor banen.

Med 2-1 borte mot Lille er den regjerende mesteren klar for nok en kvartfinale i Champions League. I Premier League er seiersformen sterk, og det ligger an til en tredjeplass i ligaen. Selv med få bortefans på Riverside Stadium vil Chelsea være favoritt til å ta seg videre i FA-cupen.

Men langtidsperspektivet er langt mer usikkert. Og det hjelper ikke akkurat på posisjonen at det scores et PR-selvmål av det absurde slaget.