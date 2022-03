Debatt

Rapport fra den akademiske andedammen

Det er blitt oss fortalt fra flere hold at et «opprop» publisert i Khrono, en nyhetsavis for høyere utdanning og forskning, visstnok er rettet mot oss uten at vi nevnes ved navn.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

TORUNN LAUGEN HAALAND, professor Institutt for forsvarsstudier/Forsvarets høgskole

SVEN G. HOLTSMARK, professor Institutt for forsvarsstudier/Forsvarets høgskole

Det er visst særlig to innlegg som har vakt forargelse, i dagbladet.no og VG, begge fra 5. mars.

De 36 undertegnerne skriver at de har reagert på Putins desinformasjon ved å ta del i den offentlige debatten om Russlands angrepskrig i Ukraina. De har «ytt sin skjerv» til «demokratiets adelsmerke»: den frie debatt. Debatten er visst likevel ikke er helt fri – den er underlagt noen regler. Disse reglene må ikke innskrenkes ved bruk av «personangrep».

Vi faller av lasset. De skriver at «reglene ikke må innskrenkes», men hva betyr det å innskrenke en regel? Om vi ser bort fra denne språklige uklarheten: Hva som nå måtte menes med personangrep, og om man liker dem eller ikke – å innføre et forbud mot noe slikt i et ordskifte, eller å innføre et hvilket som helst annet forbud, ville vel strengt tatt nettopp være å innskrenke debatten?

Det hele ble heller ikke klarere for oss da vi leser at slike personangrep er «en form for politisk, ikke faglig, virksomhet», og slikt «må unngås».

Det er likevel én klar lærdom å trekke av dette: Hvis du våger å komme med en klart formulert faglig kritikk av argumentene til to av Norges mest profilerte mediepersoner (innenfor vårt fagfelt), svarer de ikke med motargumenter: De foretrekker å få med seg 36 venner i et «opprop» – selvsagt i ytringsfrihetens navn.

Hvis du ikke syns noe slikt frister, er det best du tier stille og lar de 36 vennene ha den «frie debatten» sin i fred.