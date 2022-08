Kommentar

Hvor mye skal vi tåle?

Da en lege ble funnet død i sin egen klinikk i sommer, tok det østerrikske folket til gatene med lys og plakater. Det er et godt tegn.

Legen Lisa-Maria Kellermayr (36) torde ikke bo hjemme. Hun sov på sofaen i sin egen praksis. Dører og vinduer var sikret med alarmer. En vakt med skarpt våpen voktet inngangspartiet. Panikkrom ble bygget, og de ansatte ble utstyrt med pepperspray.

Hvorfor var Lisa-Maria Kellermayr så redd?

I et stort intervju med den tyske avisen Die Zeit fortalte hun i vinter om hvordan livet hennes endret seg fra én dag til en annen: Fra en trygg tilværelse som lege i en søvnig by i Østerrike, til å motta hets og dødstrusler på daglig basis.

– Hvordan i all verden endte jeg opp med å ha det sånn? spør hun i intervjuet.

Netthets

For å forstå det, må vi tilbake i tid til mars 2020, da den første pandemi-bølgen traff Europa. Kellermayr meldte seg frivillig til å ta seg av de sykeste corona-pasientene. Hun var singel, barnløs og bodde alene. Derfor hørte hun hjemme i pandemiens frontlinje, mente hun.

Kellermayr delte hyppig sine erfaringer med corona-syke på Twitter og utviklet en tydelig offentlig stemme som vaksineforkjemper.

Hun var gjest i nyhetssendinger, skrev kronikker i avisene og var et etterspurt intervjuobjekt. Følgerskaren på Twitter vokste.

Allerede nå fikk hun merke netthetsen. Men det var greit, uttalte Kellermayr i intervjuer. At noen kalte henne «en feit gris», brydde hun seg ikke om.

Trusler

Vendepunktet kom høsten 2021. Da demonstrerte flere hundre vaksinemotstandere utenfor et sykehus i Østerrike. Det provoserte Kellermayr. Hun tvitret at demonstrantene blokkerte både hovedingangen og nødutgangene og dermed skapte fare for liv og helse.

Det viste seg å ikke stemme. Denne faktafeilen skulle koste henne dyrt.

Ifølge Kellermayr var det nå sjikanen begynte. Hun mottok alvorlige trusler, mailer med detaljerte beskrivelser av torturmetoder og hvordan hun skulle dø, forteller hun i intervjuer. Adressen til klinikken hennes ble også spredd i ulike nettfora og vaksinemotstandere skal ha oppsøkt henne på jobb.

– På den ene siden får jeg høre at det som skjer er forferdelig. Men så får jeg høre at jeg lager for mye styr om noen dumme e-poster, sa Kellermayr i intervjuet med Die Zeit.

Burde hun tålt såpass?

Unge kvinner blir hardest rammet av netthets, ifølge en rapport fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Politikere er særlig utsatt.

Det grelleste eksempelet er kanskje Miljøpartiet De Grønnes Lan Marie Berg. Da hun og samboeren delte nyheten om at de ventet barn, kom trollene frem: «Herregud, formerer hun seg?» og «stakkars Norge» var noen av kommentarene.

Og hetsen fortsatte.

«Nå er det faen meg nok!» skrev daværende olje- og energimenister Tina Bru (H) på Facebook. Også Erna Solberg reagerte. Hun kalte hetsen uakseptabel.

Politikere skal tåle mye. De er i maktposisjoner de aktivt har søkt seg til. Derfor må de finne seg i mer enn andre i det offentlige ordskiftet. Men de skal ikke tåle alt.

For ord betyr noe. Ord virker og påvirker.

Redd

I 2018 kom Amnesty International Norge med en undersøkelse om kvinnelige politikeres erfaring med netthets. Syv av ti kvinnelige politikere fortalte at hets hadde gjort dem mer forsiktig. Én av tre hadde sluttet å ytre meningene sine på nettet.

Vi kan ikke godta at kvinners stemmer forsvinner fra samfunnsdebatten på denne måten.

Det er ikke bare politikere som blir utsatt for netthets.

Komiker Sigrid Bonde Tusvik er blant dem som har blitt utsatt for drapstrusler. I intervjuer har hun fortalt åpent om hvordan det oppleves og at hun kan bli engstelig og redd.

Forfatter og samfunnsdebattant Sanna Sarromaa får ofte mailer der folk ber henne pelle seg tilbake til Finland. En morgen var det tagget «feminazi» bilen hennes, har hun fortalt i et intervju med NRK.

– Noen vil ikke ha meningene mine, sa hun.

Også tullinger har ytringsfrihet

Høsten 2020 ble Linda May Kallestein utsatt for det hun beskriver som et helvete. Årsak: Hun var medforfatter i serien «Atlantic Crossing».

I en kronikk i Aftenposten forteller hun om hvordan ble utsatt for latterliggjøring og krenkelser. Men det er ok, skriver Kallestein. Hun forbeholder seg nemlig retten til å bli krenket.

Ytringsfriheten er en av demokratiets bærebjelker og kan ikke svekkes fordi noen føler seg tråkket på. Den må være vid. Også tullinger har ytringsfrihet, som min VG-kollega Astrid Meland skrev etter at SIANs Lars Thorsen kalte muslimer for morder-zombier og tente på koranen. Legen Lisa-Maria Kellermayr måtte tåle at noen kalte henne en feit gris.

Men hun måtte ikke tåle å bli truet på livet.

Loven skal likevel beskytte oss mot de groveste overtredelsene. Det er ikke lov å true andre mennesker. Det er heller ikke lov med oppfordringer til vold, grovt hatefulle ytringer mot minoriteter eller personforfølgelse.

Vi må tåle å lytte til meninger vi ikke er enige i – uten å bli krenket.

Det kan til og med være bra for oss. For det er heller ikke slik at alle debatter i sosiale medier er preget av hat og forakt. Tvert imot er de fleste – også de uredigerte - respektfulle og lærerike.

Samfunnsproblem

For den østerrikske legen Lisa-Maria Kellermayr truslene for tunge å bære. Hun tok sitt eget liv 29. juli i år. Politiet opplyste at hun etterlot flere selvmordsbrev, men har ikke slått fast at netthetsen var avgjørende for at legen tok sitt eget liv.

I flere intervjuer i månedene før hun døde var Kellermayr imidlertid åpen om hvordan hetsen brøt henne ned.

Den åpenheten står det respekt av. Det er viktig at mennesker som blir utsatt for netthets ikke skammer seg og forblir tause. Det kan være smertefullt å tenke på seg selv som et offer. Derfor er det nok mange som holder munn. De ønsker ikke det fokuset.

At kvinner som Sigrid Bonde Tusvik og Sanna Sarromaa er åpne om hetsen og truslene de blir utsatt for, er derfor avgjørende. Det er så klart like viktig at menn forteller. Fordi netthets er et samfunnsproblem vi trenger å snakke om.

Men vi må også reagere.

Akkurat det gjorde folk i Østerrike i sommer. De visste hva Lisa-Maria Kellermayr hadde blitt utsatt for - og tok til gatene i demonstrasjoner mot netthets. Det fikk presidenten og helseministeren til å komme på banen. Nå diskuteres det om lovverket må endres.

For vi skal ikke tåle absolutt alt.